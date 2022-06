I SENTRUM: Flyteknikerne har fått mye oppmerksomhet etter at de gikk ut i streik i helgen.

Streikende flyteknikere tør ikke stå frem av frykt for trusler: − Det går over streken

Etter at lederen av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) mottok trusler og hatmeldinger, ble det stille fra resten av flyteknikerne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg tror ikke folk skjønner at det ikke er vi som har bestemt at vi skal streike nå, sier flyteknikeren VG har snakket med.

Familiefaren i 50-årene har jobbet som flytekniker i 30 år. Dette er aller første gang han streiker.

– Vi har innsett det at vi kommer aldri dit at bedriften sier at «nå har vi god råd, så nå får dere lønnstillegg». Det kommer ingen snill onkel, sier han.

– Da må man til slutt bare sette ned foten.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) gjorde seg upopulære da de gikk ut i streik etter at det ble brudd i meglingen med NHO Luftfart i helgen.

Fikk hatmeldinger

Tirsdag kveld tok konflikten en ny vending da NHO varslet såkalt lockout fra natt til søndag. Om ikke partene har kommet til en løsning innen den tid, betyr det at alle flyteknikerne i NFO blir nektet å gå på jobb.

Info Hva betyr lockout? Lockout er et virkemiddel som arbeidsgiversiden kan bruke i en arbeidskonflikt, som i den nåværende streiken. Da iverksettes en hel eller delvis arbeidsstans, for å tvinge frem en løsning av konflikten. I korte trekk betyr det at alle selskaper som er tilknyttet arbeidsgiveren eller arbeidsgiverforeningen, som i dette tilfellet er NHO, får arbeidsnekt. Ingen ansatte får med andre ord lov til å jobbe. I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstagersidens kampmiddel streik. En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd. Lockout er dermed motsatsen til en streik – hvor det er arbeidstageren som legger ned arbeidet for å presse frem sine krav. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

— Det er et skittent spill for å få slutt på en lovlig streik, men sånn er reglene, sier flyteknikeren VG har snakket med.

— Det er i grunn bransjen selv det går utover, hvis det blir tvungen lønnsnemd. Da er jeg redd vi vil fortsette med dårlige vilkår og ikke klare å rekruttere nok til yrket, fortsetter han.

VG har snakket med to flyteknikere fra SAS. Begge er i 50-årene, én av dem streiker, den andre har nylig sagt opp jobben. Her forklarer de hvorfor streiken måtte komme nå, akkurat idet sommerferien begynner.

Ingen av dem ønsker å stå frem med navn, etter at NFO-leder Jan Skogseth mottok trusler og hatmeldinger, slik TV2 meldte mandag.

Da VG forsøkte å få tak i flyteknikere hos SAS, Widerøe og Norwegian tirsdag, fikk vi ulike versjoner av samme svar:

«De ytrer bekymring og ubehag ifm. oppslagene om trusler mot Jan Skogseth. Beklager», skriver SAS-foreningsleder i NFO i en tekstmelding.

– Hva tror du ville skjedd hvis du hadde stått frem? spør VG SAS-flyteknikeren i streik.

– Da tror jeg at jeg ville blitt søkt opp, hvor jeg bor og sånn, sier han.

– Jeg tror jeg ville fått problemer. Det hadde nok blitt tøft, sier han.

FIKK HATMELDINGER: NFO-leder Jan Skogseth fortalte TV2 at han fikk beskjed om å «råtne i helvete» eller at han skulle hatt «blåveiser istedenfor lønnsoppgjør».

– Tror vi streiker for å være jævlige

Han sier han har stor forståelse for at folk reagerer på streiken og at han personlig gjerne skulle sett at den kom på et annet tidspunkt.

– Ferien er kanskje noe av det viktigste man har i året. Det skaper mye følelser hos folk og mye sinne, sier han.

– Folk tror vi streiker nå om sommeren fordi vi skal være jævlige ikke sant. Det er ikke det, det er fordi vi har fått tildelt megling nå.

1 / 2 FIKSER: – Vi er stort sett flynerder med en lidenskap for fly, forteller flyteknikerne VG har snakket med. Dette er et illustrasjonsbilde tatt i en hangar i den franske byen Toulouse i 2018. RAMMES: Norwegian har kansellert flere fly de siste dagene. forrige neste fullskjerm FIKSER: – Vi er stort sett flynerder med en lidenskap for fly, forteller flyteknikerne VG har snakket med. Dette er et illustrasjonsbilde tatt i en hangar i den franske byen Toulouse i 2018.

– Alt er plukket fra hverandre

Flyteknikeren begynte i bransjen på 1990-tallet, da flyselskapenes storhetstid var på hell. De 30 årene han har jobbet som flytekniker har vært preget av nedskjæringer og økonomiske kutt, forteller han:

– Til slutt er alt plukket fra hverandre. Du har ingen goder lenger. Det er bare lønnen du sitter igjen med og en stresset hverdag.

Nettopp lønnen er et sentralt punkt i streikeforhandlingene. NHO Luftfart har beskrevet flyteknikernes lønnskrav som «helt ekstreme». Ifølge NHO Luftfart krever NFO en lønnsøkning på 17 prosent, eller 60 kroner timen.

Andre lønnstagere har fått et oppgjør innenfor frontfagsoppgjøret, på rundt 3,7 prosent.

– Får ikke rekruttert

– Er dere litt kravstore når dere krever så mye?

– Jeg tror man skal plukke det tallet fra hverandre. 18 prosent er det vel NHO som har regnet seg frem til, sier flyteknikeren.

– Men vi har i en årrekke vært for snille mot en bedrift som hele tiden vil bruke sparekniven. Til slutt så blir det så lavt at det må ryddes opp i.

Problemet er, ifølge flyteknikerne VG har snakket med, at kutt i flybransjen har gjort yrket deres så lite attraktivt at de sliter med både å rekruttere unge og beholde dem som allerede er i yrket.

– Ble helsefarlig

For mens lønnen til en flytekniker som jobber nattevakter, helger og helligdager ligger på over 800.000 kroner i året, er det annerledes for dem som jobber dagvakter, slik som flyteknikeren i streik, ifølge SAS-foreningslederen i NFO.

Flyteknikere går skiftplaner som ofte innebærer mye nattevakter. Hos SAS jobber omtrent 25–30 prosent av flyteknikerne hundre prosent natt, ifølge foreningslederen. Flesteparten, rundt 60 prosent, jobber en tredel nattevakter. Resten jobber dagtid.

KANSKJE NESTE UT: Fredag blir det kjent om pilotene i SAS tas ut i streik.

– Nattejobbingen ble helsefarlig for meg, sier flyteknikeren.

Etter 20 år med mye nattevakter, fikk familiefaren opplyst under en helsesjekk på jobben at han hadde hjerteproblemer og høy risiko for hjerteinfarkt.

– Den dagen var det helsetjenesten i SAS som trykket på knappen.

Han byttet over til rene dagskift og mistet omtrent 30 prosent av lønnen sin, forteller han.

– Vi har en fantastisk fin jobb som betyr veldig mye for meg. Men alt rundt, alt det som var der før, det er borte. Ingenting fungerer lenger, sier han.

– Nå henger vi så mye etter at folk slutter.

– Går over streken

Slutte er nettopp det den andre flyteknikeren VG har snakket med har gjort. Han er ikke tatt ut i streik, men ønsker likevel å være anonym.

– Jeg synes det er litt sjokkerende, sier han om truslene og hatmeldingene NFO-lederen har mottatt.

– Man kan kanskje tenke at i dagens sosiale medier-samfunn, er det bare å forvente. Men det går over streken.

– Er det ikke legitimt at folk blir sinte når det streikes akkurat nå, idet folk skulle reise på ferie?

– Det er helt klart at folk skal ha mulighet til å gi utløp for frustrasjon. Men måten det blir gjort på, med trusler og hets, det er ikke greit. Det er ikke noe jeg har lyst til å eksponere meg og familien for, sier han.

STREIKER SJELDEN: Flyteknikerne VG har snakket med har aldri streiket, og husker ikke at det har vært streik i yrket de siste 30 årene. Dette er et illustrasjonsbilde, tatt i en hangar i København i januar.

Også han er en familiefar i 50-årene. Etter over 25 år i jobben, der han jobbet omtrent en tredel nattevakter, er han snart ferdig som flytekniker for godt.

– Det blir verre med årene. Man sover dårligere om dagen. Det blir litt slitsomt etter hvert, sier han.

Lenge var det verdt bryet å forsake helgeturer, julaftener og nyttårsfeiringer med familien, forteller han, fordi å jobbe med fly var en ungdomsdrøm.

– Jeg trives jo kjempegodt med den jobben jeg gjør. Å være ute, fikse fly, se passasjerene i øynene, å få ting til å funke, det sitter fortsatt igjen, sier han.

– Men alt rundt er forandret. Alt blir en kampsak. Det tar på.

PSST! En ny VG-tjeneste følger forsinkelser og innstillinger på flyplasser i Norge og verden.