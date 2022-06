LANDET PÅ VIGRA: Trygve Slagsvold Vedum fløy onsdag til Ålesund lufthavn, Vigra, i Møre og Romsdal for en Senterparti-rundtur til alle de tre fogderiene i fylket: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre.

Vedums budskap etter rentehoppet: − Må snu enda mer på krona

VESTNES (VG) Trygve Slagsvold Vedum (Sp) advarer om at småbarnsfamilier vil merke rentehoppet. Han sier at regjeringen må kutte mer i statsbudsjettet til høsten.

– Regjeringen må snu enda mer på krona, slik at det blir minst mulig vanskelig for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Torsdag varslet Norges Bank at de vil sette opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

Det er 20 år siden sist gang Norges Bank hevet renten med like mye. I august skal renten trolig videre opp, ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Vedum sier at regjeringen fremover må prioritere enda hardere for å ikke legge ytterligere press på renten.

– Snittgjelden i Norge er høy. Folk vil måtte betale mer renter. De som har høy gjeld vil merke det når renten øker, sier Vedum.

1 / 2 HEVER STYRINGSRENTA: Norges nye sentralbanksjef, Ida Wolden Bache, på vei inn til pressekonferansen onsdag. IKKE JENS: Ida Wolden Bache tok over som ny sentralbanksjef etter at Jens Stoltenberg trakk seg tidligere i år. forrige neste fullskjerm HEVER STYRINGSRENTA: Norges nye sentralbanksjef, Ida Wolden Bache, på vei inn til pressekonferansen onsdag.

– Vil merke det

Vedum sier at barnefamilier allerede sliter med økte matvarepriser og drivstoffutgifter.

– Det er spesielt en del småbarnsfamilier som har høy gjeld, som vil merke det. Det er mange som har høy gjeld nå som ikke har opplevd et normalt rentenivå, sier han.

Han sier at rentene de siste par årene har vært unormalt lave.

Vedum mener at det nå er viktig å få kontroll på prisveksten.

– Spesielt for barnefamiliene er det veldig viktig at vi får kontroll på prisveksten. Prisvekst slår veldig urettferdig ut. Det treffer ofte de som har minst fra før hardest, sier han.

VERFTSBESØK: Trygve Slagsvold Vedum fikk forsiktige formaninger om å gi anbud som norske verft har større sjanse for å vinne da han besøkte Vard Langsten onsdag kveld.

– Frykter du at økt rente vil øke forskjellene, der de som uansett har mye klarer seg mens barnefamilier får mindre å rutte med?

– Det er todelt. Mange av de med aller dårligst råd er ikke i boligmarkedet i det hele tatt. Min jobb når vi skal gjøre prioriteringer i statsbudsjettet til høsten igjen er at vi skal gjøre skatte- og avgiftsgrep som reduserer forskjellene, sier Vedum.

Han sier at regjeringen må prioritere enda hardere i statsbudsjettet til høsten.

– De to største kostnadene til en vanlig norsk husholdning er strøm og rente. Derfor var det viktig i revidert nasjonalbudsjett å få ned oljepengebruken, slik at det ikke skulle bidra til å øke presset på renten, sier han.

– Det er prisvekst i mange deler av samfunnet. Hva sier du til barnefamilier som nå ikke har råd til å gi barn gode ferieopplevelser?

– Det er dessverre ikke en ny problemstilling. For barnefamilier er det veldig viktig å få kontroll på prisveksten. Det som er viktig er å styrke ordninger som er lavterskel og billig for barn og ungdom, som for eksempel utstyrsutlån, SFO og momskompensasjon for billige idrettsanlegg, sier han.

– Unge sliter allerede stort med å komme seg inn på boligmarkedet, særlig i norske byer. Hvordan skal de klare det de neste årene?

– En av årsakene til at en del unge sliter med å komme seg på boligmarkedet sentralt i byene, er at prisene er veldig høye. Når Norges Bank gjør det de gjør i dag, så er en av grunnene at de ønsker å dempe prisveksten, sier Vedum.

Han sier at det ikke er bra for noen hvis prisveksten er ute av kontroll.

– Kan ikke de unge gjøre noe for å komme seg inn?

– Ofte begynner du med en enklere bolig som ikke er på akkurat den adressen du vil og så bygger du deg opp over tid. Hvis du vil på Majorstua, så er det dyrt, sier han.

– Kan være veldig uforutsigbart

Vedum sier at det å bruke mer penger nå vil skaper flere problemer.

– Nå kan det føre til ytterligere press på renten, sier han.

– Er det et mål for deg at dere gjennom strammere offentlig pengebruk skal bidra til at rentetoppen blir lavere enn det?

– Det er veldig mange ytre faktorer som ikke styres av norsk politikk som avgjør renten. Vi må ikke gjøre grep som legger ytterligere press på renten. Det siste året har vist at ting kan være veldig uforutsigbart, så det kan skje hele veien, sier han.

Vedum viser til Norges Banks siste pengepolitiske rapport, som sier at oljepengebruken er mindre enn Norges Bank hadde trodd – og at finanspolitikken ikke har ført til økt press på renten.

1 / 3 TENKER: Trygve Slagsvold Vedum lytter nøye til verftstoppene fra Vard Langsten. NOTERER: Trygve Slagsvold Vedum noterer flittig i sin lille, svarte bok. DRIKKER: Trygve Slagsvold Vedum med sin første kaffekopp - trolig av mange - på tur til bedrifter og partifolk i Møre og Romsdal. forrige neste fullskjerm TENKER: Trygve Slagsvold Vedum lytter nøye til verftstoppene fra Vard Langsten.

– Dere har tatt ned kostnadene på regjeringskvartalet, men det er kostnader som ligger litt frem i tid. Oljepengebruken er til tross for kutt likevel 30 milliarder kroner høyere enn tilleggsnummeret i november. Vil det komme raske og reelle kutt i statsbudsjett i høst?

– Vi strammet inn mer i revidert budsjett enn det Norges Bank trodde. Fagfolkene har ikke funnet et budsjett hvor det er strammet inn så mye i revidert budsjett som i år. Det er alltid lettere for en politisk leder og bruker 10 milliarder mer, enn 10 milliarder mindre, sier Vedum.

– Vi kommer til å dra ned oljepengebruken ytterligere i høst. Det er det ingen tvil om, sier han.

IKKE HELGE INGSTAD: Trygve Slagsvold Vedum fikk se det nye kystvaktskipet som blir bygget i Tomrefjorden. Verftet lover at det er et solid skip.

Han sier at målet er å holde flest mulig i jobb, men at det allerede er svært høy aktivitet i økonomien.

Da blir det ikke gjort mye mer ved å pumpe inn mer penger, fordi du ikke har folk til å gjøre jobben – og så øker prisene.

– Statsbudsjettet skal ikke bidra til at rentene og utgiftene til folk skal ytterligere opp. Vi skal også huske på de som kommer etter oss, og sørge for at det er penger igjen til barn og barnebarn, sier han.

Vedum sier at han må kutte for å unngå økt rente, men også for å kunne prioritere de med lave og middels inntekter.

– Hvor vil du kutte?

– En av de mest skremmende opplevelsene i år var prosjektet på NTNU. Der var kostnadene anslått til nesten 12 milliarder kroner. Etter at regjeringen og NTN hadde gått gjennom kostnadene i tre måneder vedtok vi å gjennomføre et prosjekt til 5,75 milliarder, sier han.

Han sier at det viser at det i offentlige byggeprosjekter har vært for enkelt å bruke penger – og at det er mulig å kutte mye.

Han peker også på samferdsel.

– Man må tørre å gjøre kutt og omprioriteringer, sier han.