INGEN KOMMENTAR: Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, har ikke ville svare på kritiske spørsmål om varselordningen.

Helsetilsynet-direktør ville ikke svare VG - inviterte kritiske kilder på lunsj

Direktøren for Helsetilsynet har avvist å stille til intervju om VGs avsløringer. Kilder som har uttalt seg i sakene, er kort tid etterpå blitt invitert til personlig lunsj eller møter med direktøren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har i flere saker avslørt alvorlige feil og mangler ved Helsetilsynets behandling av varsler om alvorlige hendelser i sykehusene.

I tre av sakene har VG bedt om å få intervjue direktør Jan Fredrik Andresen. Han har ikke ønsket å svare.

En av artiklene avdekket at nesten halvparten av selvmordsvarslene som Helsetilsynet mottok fra sykehusene i fjor, ble lagt vekk etter en kort, innledende undersøkelse.

Dette fikk generalsekretær, Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse til å reagere.

– Det er en rett og slett en skam, uttalte hun i VG.

REAGERER: Tove Gundersen mener Helsetilsynet må forbedre varselordningen sin.

To og en halv time senere fikk Gundersen en e-post fra Andresen:

«Jeg inviterer herved til en lunsj med innlagt dialog om varselordningen tirsdag kl. 11:30 i Helsetilsynets lokaler.»

Også Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse fikk e-post, med den samme ordlyden og lunsjinvitasjonen.

Til VG hadde landsstyreleder Christine Lingjærde uttalt at “det er skremmende at tilsynet gjør en så dårlig jobb med de aller mest alvorlige sakene.”

Til henne skrev Andresen at han tror det kan være «nyttig med en prat».

– Endelig! tenkte jeg. Jeg var bare takknemlig, jeg, sier Lingjærde.

– Det første jeg sa på møtet var: «Jeg takker VG og Helsetilsynet, for at vi endelig kan sette oss ned sammen og snakke.» For tilsynsmyndighetene har virkelig en stor jobb å gjøre. Og vi vil jobbe sammen med dem.

Hun kaller treffet en etterlengtet anledning til å komme i dialog med Helsetilsynet.

– Å få snakke om alle de viktige sakene som har opptatt oss i så mange år.

TAKKNEMLIG: Landsstyreleder Christine Lingjærde kaller møtet med Helsetilsynet konstruktivt.

Hvorfor inviterer direktøren VGs kilder til lunsj, i stedet for å svare på kritikken fra dem i VG?

Direktør Andresen svarer gjennom en e-post, som blir formidlet via kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm:

«Helsetilsynet har lang tradisjon for å ha dialog med ulike personer og miljøer, også med personer som fremfører kritikk mot hvordan vi arbeider.»

To av disse er helsejuristene Aslak Syse og Anne Kjersti Befring. De uttalte til VG at Statens helsetilsyn bør granskes av eksterne aktører. Etterpå ringte telefonen.

Helsetilsynet ba om møte, for å forklare «sin side av saken», forteller professor Syse.

VG spurte kommunikasjonsdirektør Vedholm om å få være til stede:

«Møtet er i morgen, og det er ikke åpent for mediene.»

– Direktøren får foreta de valg han synes er riktig. Men det kan synes påfallende at han tilsynelatende ikke ønsker å redegjøre for dette i offentligheten, men i stedet snakker med kritikere, sier Syse som legger til at Helsetilsynet ikke fikk servering på juridisk fakultet.

PROFESSOR: Aslak Syse mener varselordningen til Helsetilsynet bør granskes.

VGs artikkel avslørte feil og mangler i elleve saker som ble varslet Helsetilsynet. Dette fikk Syse til å påpeke mulige brudd på forvaltningsloven.

Dette ville ikke direktør Andresen svare på. Det overlot han isteden til Anders Haugland, som er fungerende avdelingsdirektør i avdelingen for varsling og operativt tilsyn.

– Direktøren sparker ballen nedover, mener advokat Helge Hjort.

Han ble engasjert av fire familier som mistet en av sine nærmeste til selvmord under pandemien.

I alle varselvurderingene til Helsetilsynet var det feil på feil, har Hjort uttalt i VG.

Etterpå har han ikke hørt fra tilsynsmyndighetene.

– There is no such thing as a free lunsj. Jeg er veldig sår og vonbroten for at ikke jeg også ble invitert til Helsetilsynet, bare det akademiske establishment fra Universitetet. Jeg ville veldig gjerne hatt lunsj!

SULTEN: Advokat Helge Hjort skulle gjerne pratet med Helsetilsynet over en lunsj.

Andresen i Helsetilsynet ønsker ikke å kommentere lunsjønsket til Hjort. Men sier dette om bakgrunnen for møtene med sine kritikere:

«Vi trenger deres synspunkter og innspill både om utfordringene i tjenestene og for å ivareta tilsynsrollen vår.

Vi har derfor etablert et brukerråd i Helsetilsynet sammensatt av en rekke organisasjoner på våre tilsynsområder, og vi har i tillegg dialog med andre når det er hensiktsmessig for oss. Direkte dialog i et møte er godt egnet til å belyse helhet og utdype innspill.»

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse, kaller møtet med Helsetilsynet konstruktivt og godt.

– Da invitasjonen kom var min første tanke at de ville forsvare seg. Men det ble en god samtale, sier Gundersen.

– Det er jo interessant at VG-saken førte til denne møteinvitasjonen.

Helsetilsynet inviterte der til et tettere samarbeid fremover, og mer dialog mellom dem og organisasjoner som representerer pasienter og pårørendes.

– Vi skal treffes fast to ganger i året, og det er veldig bra, sier Gundersen.

– Det er et ordentlig stort gap mellom våre forventninger til varselhåndteringen, og hva de faktisk får til. Helsetilsynet må bli satt i stand til å lukke gapet, sier Gundersen.

Også de pårørendes rolle ble diskutert.

– Helsetilsynet er nødt til å høre mer på de pårørende når sykehusene varsler om at de kan ha gjort en fatal feil med en av deres nærmeste. Dette tok de til seg, sier Gundersen.