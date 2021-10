STUDENT: Josefine Holum forteller andre unge om hvordan kroppen fungerer.

Medisinstudenten Josefine (22) går viralt på TikTok

22-åringen Josefine Holum bruker TikTok-kontoen sin med over 720.000 følgere til å motvirke falsk informasjon om kroppen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Holum studerer medisin i Krakow og bruker det hun har på pensum som inspirasjon til korte videoer på TikTok.

– Jeg deler primært videoer om kropp og helse, som regel det som er mest sentrert i studiet akkurat nå, sier hun.

Hun merker at det er et informasjonsbehov blant unge.

– Det er mye takknemlighet for at jeg deler kunnskap. Både blant helsestudenter og andre som for eksempel har en sykdom og som ønsker at andre skal vite mer om den. Det synes jeg er veldig fint, sier Holum.

STORT PENSUM: Holum er snart halvveis i det seksårige medisinstudiet.

Unge synes falske nyheter er vanskelig

Nesten 70 prosent av unge i Norge mellom 16 og 24 år har kommet over informasjon de var i tvil om var sann. Det viser en rapport fra Medietilsynet om kritisk medieforståelse som ble gjennomført i år.

Unge under 24 år ligger høyere enn resten av befolkingen når man sammenligner mange i aldersgruppene som har fått tilsendt falske nyheter.

Over 56 prosent i denne aldersgruppen fått tilsendt eller kommet over det de tror er falske eller usanne nyheter.

De synes det er vanskelig når det skjer. Mens nærmere 40 prosent i voksengruppen (25–59 år) mener de har god nok kompetanse til å håndtere det, oppgir 26 prosent under 25 år det samme.

Irriterer seg over falsk informasjon om corona

Medisinstudenten Holum ser også at det er mye feilinformasjon på sosiale medier.

– Det er veldig synd. Uansett hva man leter etter på nettet så finner man et svar som støtter det man mener, uansett om det er sant eller ikke, sier 22-åringen.

Det vil hun være med på å motvirke.

– I flere tilfeller får jeg kommentarer om at de mener innholdet mitt er feil, kanskje spesielt i forbindelse med coronavaksiner på TikTok.

Undersøkelsen fra Medietilsynet viser også at spesielt falsk informasjon om coronaviruset har dukket opp i det siste. Over 60 prosent av unge har sett en falsk nyhet om corona, viser undersøkelsen.

– Det er så mye misinformasjon, og jeg irriterer meg grønn over det. Men da lager jeg kanskje en video som er med på å oppklare det, sier Holum.

Tidligere forsvarsminster Frank Bakke-Jensen (H) gikk også ut tidligere i år og advarte mot spredning av falske nyheter og desinformasjon under coronakrisen.

– Jeg registrerer at mange på sosiale medier sprer alternative teorier om smittevern og metoder, grafer og antall. Jeg vil oppfordre til edruelighet og det er lurt å være skeptisk, sa Bakke-Jensen til VG.

GJETT ORGANET: Josefine har blant annet jevnlige quizer på kanalen sin. Her holder hun opp en galleblære.

– Vanskelig å avgjøre hvem man skal høre på

Medisinstudenten opplever at mange på plattformen deler personlige erfaringer om ulike sykdommer som ikke nødvendigvis vil gjelde alle.

– Hvis man først har en stemme, så bør man hjelpe folk i riktig retning. Det er så mange som har hørt noe fra en venn av en venn. Mye virker troverdig.

Det siste hun vil er å svare at «nei, du har feil og jeg har rett».

– Men de som tror på det er jo ikke dumme. For det er vanskelig å avgjøre hvem man skal høre på noen ganger, sier hun.

– Får du noen som er ferdig utdannede leger til å se over det du publiserer?

– Nei, men jeg lager ikke videoer på det vi ikke har gått gjennom på studiet. Jeg dobbeltsjekker informasjonen min gjennom forelesninger eller pensumbøker.