ROLIG: Mye tyder på at søndag var påskens store hjemfartsdag. Mandag er det så vidt antydning til køer. Bildet er tidligere tatt på riksvei 2 mot Kongsvinger.

Følg påsketrafikken her: − Tatt på sengen av at det skulle bli så stille

Mens det søndag ble meldt om forsinkelser og trafikkork flere steder i landet, har det så vidt vært antydning til bilkøer andre påskedag.

Av Silje Lien Sveen

– Vi ble litt tatt på sengen av at det skulle bli så stille i dag, sier trafikkoperatør i Viken Trude Lindstad, til VG.

Mye tyder altså på at det verste påskerushet har lagt seg, og at de aller fleste valgte å sette snuten hjemover første påskedag. Mandag melder nemlig trafikkoperatører over hele landet om overraskende få biler på veiene.

I motsetning til søndag, da det ble meldt om saktegående køer flere steder i landet, har det ikke vært antydning til køer noen steder i verken Innlandet, Viken eller Oslo, ifølge Lindstad.

Hun holder likevel døren åpen for at mange utnytter det fine været, og dermed utsetter hjemreisen til enda senere på dagen.

– Men det har vært såpass rolig, at jeg ikke tror det blir en voldsom bølge i kveld. Det blir nok en rolig hjemfartsdag, sier hun.

Også i Vestland har det vært et jevnt sig hele dagen, ifølge trafikkoperatør Jørgen Bøtdker.

– Det går veldig pent for seg foreløpig. Ingen køer eller trafikale problemer, opplyser han til VG.

Søndag var det derimot køer i Vestland som strakk seg over fire mil.

– Det kan hende folk har reist hjem tidligere, eller så venter de fremdeles, og i så fall vil det nok settes inn rimelig snart.

Heller ikke i Agder, Trøndelag eller Møre og Romsdal, meldes det om køer. Marita Bakkebø ved Veitrafikksentralen i Agder, sier de fleste sannsynligvis valgte å reise hjem søndag.

– Trafikken går veldig fint.