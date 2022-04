TOBARNSMOR: Linn Merete Andersen hadde to barn. De ivaretas familiemedlemmer.

Linn Merete Andersen (41) ble drept på Noresund

Samboeren hennes (39) er siktet for drapet.

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at Andersen døde som følge av stikkskader.

Hun etterlater seg to mindreårige barn som sov i huset den aktuelle natten. Begge barna er tatt hånd om av familiemedlemmer.







Navnet offentliggjøres i samråd med familien, melder politiet i en pressemelding onsdag.

– Kvinnens 39 år gamle samboer meldte seg samme natt for politiet og han er nå siktet for drapet og varetektsfengslet i fire uker. Under pågripelsen ble det tatt beslag i en kniv, skrev politiet da.

Politiet: Ingen kjent voldshistorikk

– Vi vil finne ut av hva som har skjedd og hvorfor det skjedde, det er det viktigste, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til VG på telefon tirsdag.

Siktede, som selv meldte seg til politiet og har knyttet seg til hendelsen, skal inn til nye avhør i løpet av uken.

– Samarbeider siktede?

– Han har forklart seg én gang og han ønsker å forklare seg videre, så vi regner med at han kommer til å delta i avhør fremover, sier politiinspektøren.

– Har vært en voldelig forhistorie her?

– Hvis du spør om det har vært anmeldelser eller husbråkmeldinger, har det ikke vært noe som er kjent for politiet, sier politiinspektøren.

– Men mistenker politiet at det kan ha vært det?

– Det kan jeg ikke kommentere nå. Det vil også etterforskningen dreie seg om videre.

Politiet er ferdig med tekniske åstedsundersøkelser og går nå inn i en fase innhenting av tekniske spor og vitneavhør.

– Da dreier det seg om vitner som kjente én eller begge, sier Kostveit.

– Sjokk og dyp sorg

Da meldingen kom, rykket ambulanse og politi umiddelbart ut til åstedet.

– De forsøkte livreddende førstehjelp, men klarte ikke redde henne, sa politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Odd Skei Kostveit til VG 5. april.

Advokat Preben Kløvfjell bistår avdødes foreldre og to brødre, og sa samme dag til VG at familien er preget av dyp sorg.

– Familien er i sjokk og preget av dyp sorg. Utover det har de ikke noe ønske om å kommentere saken, sa Kløvfjell til VG.

Mannen knytter seg til hendelsen, opplyste politiet.

– Han har foreløpig forklart at han var der og utøvde vold mot henne, sa Kostveit.

Mannen ringte AMK et kvarter over midnatt tirsdag. Da var han i bil på vei fra parets enebolig i Krødsherad i Buskerud i Viken.

– AMK viderekoblet til oss. Vi avtalte at han skulle møte politiet ved politistasjonen på Vikersund. Det tok en stund før han kom dit, sier Kostveit.