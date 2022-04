Skogbrann i Oslo

Det brenner fredag i et skogsområde kalt Ringeriksflaka, nordvest for Tryvannstårnet i Nordmarka i Oslo.

Det er rundt et mål som brenner, flammene er meterhøye. Brannvesenet har ressurser på stedet, og flere er på vei, opplyser 110-sentralen på Twitter.







– Brannvesenet melder om fare for spredning. Omfanget skal være på over et mål, skriver politiet på Twitter.

De vet foreløpig ikke årsaken til brannen. Det er ikke behov for evakuering per nå, opplyser de.

Oslo brann- og redningsetat fikk melding klokken 11 og var på stedet en time senere.

Kl. 13.07 melder politiet at det er kontroll på brannen, men at det er estimert to til tre timer før den er slukket.

– Jeg tror absolutt vi klarer å få kontroll, men utfordringen er at terrenget er veldig ulendt og kronglete i forhold til vannforsyning, sier vaktkommandør Tor Audunhus.

Området, som han betegner som Rødkleiva i Sørkedalen, består av granskog og noe bjørk. Det er svært tørt i Nordmarka.

