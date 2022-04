Kontroll på skogbrann i Oslo

Det har fredag vært brann i et skogsområde ved Rødkleiva i Nordmarka i Oslo.

– Brannvesenet melder nå at de har kontroll på brannen, og at de vil være på stedet gjennom natten for å etterslukke og passe på, melder politiet klokken 17.54 fredag.

Da hadde brannvesenet allerede vært på jobb i marka i flere timer. Den første meldingen kom rundt klokken 11.00.







– Det brenner fortsatt. Vi har kontroll i nordre og vestre del, men ikke i øst, sa innsatsleder Jørgen Lie i Oslo Brann og redning til VG like etter klokken 15 fredag ettermiddag.

Han forteller at cirka åtte mål er brent.

– Det startet med ca 1,5, men det er kupert terreng, sier han.

Det er ikke meldt om skader på personell eller sivile. Rødkleivhytta er også berget.

– Brannvesenet har en lang jobb foran seg, da de må grave ned i bakken der hvor det har brent, kanskje opp til en halv meter ned. Det de graver opp dynkes så med vann og såpe for å hindre at det blusser opp igjen, sier han.

Kl. 13.07 meldte politiet at det var kontroll på brannen, men at det var estimert to til tre timer før den er slukket.

– Vi vil nok drive slukkearbeid i flere timer etter at vi har meldt at brannen er under kontroll. Det er en omfattende brann, sier Lie til VG tidligere på dagen.

Politiet opplyser på Twitter at de foreløpig ikke vet årsaken til brannen. Det er ikke behov for evakuering, skriver de.

Oslo brann- og redningsetat fikk melding klokken 11 og var på stedet en time senere. Det har vært krevende å ta seg inn til området hvor det brenner, ifølge Lie.

– Terrenget er ulent, og i tillegg må man legge slanger over lengre avstander og finne tilstrekkelig med vann. Vi må også sørge for å ha kontinuitet i mannskapet som er inne, slik at de får hvilt og drukket nok vann, så de ikke blir dehydrert, sier han.

Området, som han betegner som Rødkleiva i Sørkedalen, består av granskog og noe bjørk. Det er svært tørt i Nordmarka.

