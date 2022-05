FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik representerer den tiltalte mannen fra Østlandet.

Ransdømt idrettsleder tiltalt for grov hvitvasking

Politiet mener en ransdømt idrettsleder fra Østlandet kamuflerte 850.000 kroner i utbytte fra andre personers kriminelle virksomhet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vedkommende har forklart seg i avhør og lagt frem dokumentasjon. Vi kan ikke se at hans forklaring og dokumentasjonen var egnet til å svekke bevisene i saken. Så nå må retten ta stilling til dette, sier politiadvokat Helge Vigerust i Oslo politidistrikt til VG.

Ifølge tiltalen skal den ransdømte idrettslederen ha overført totalt 850.000 kroner til eieren av et snekkerfirma eller til firmaets konto.







Pengeoverføringen skal ha skjedd ved fire transaksjoner i perioden mellom desember 2019 til desember 2020. Eieren av snekkerfirmaet var i mange år en sentral skikkelse i gjengmiljøet i Oslo, ifølge VGs opplysninger.

Politiet mener den tiltalte skjønte at pengene var utbytte av straffbar handling og dermed bidro til å skjule andre personers utbytte av straffbare handlinger.

Nekter straffskyld

I den to sider lange tiltalen kommer det også frem at den ransdømte idrettslederen er tiltalt for grovt heleri.

Ifølge tiltalen skal han ha mottatt 1,5 millioner kroner på sin bankkonto i slutten av april 2020. Millionbeløpet ble fordelt over fem transaksjoner og kom fra en mann som driver et transportfirma, ifølge tiltalen.

Politiet mener den ransdømte idrettslederen forsto at pengene var utbytte av en straffbar handling.

– Forholdene ble avdekket under etterforskningen av misbruk av corona-støtte. Ved gjennomgang av kontobevegelser i den saken ble disse forholdene avdekket, sier politiadvokaten.

Idrettslederen fra Østlandet er tidligere dømt for blant annet ran, ransforsøk og narkotikalovbrudd.

– Min klient nekter straffskyld, sier mannens forsvarer, Øystein Storrvik, til VG.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ifølge tiltalen tar politiadvokaten forbehold om å legge ned påstand om å inndra verdiene i saken, inntil 2,35 millioner kroner.

VG har forsøkt å komme i kontakt med styrelederen i den aktuelle idrettsklubben, men han har foreløpig ikke hatt anledning til å svare på spørsmål til saken.

Ifølge VGs opplysninger har den tiltalte idrettslederen vært sykemeldt fra stillingen sin siden i fjor, men har fortsatt jobben og står også oppført som leder på klubbens hjemmesider.