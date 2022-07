Kajus Kurila (11) omkom i Sandefjord-brann

Politiet vet fremdeles ikke årsaken til boligbrannen i Sandefjord søndag morgen, der 11 år gamle Kajus Kurila mistet livet.

Politiet startet kriminalteknisk undersøkelse i dag for å finne brannårsaken.

– Vi har et ønske om å bli ferdige så fort som mulig, men det er vanskelig å anslå en eksakt tid for når vi blir ferdige, opplyser politiadvokat Ida Charlotte Einhausen, i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Den aktuelle boligen er en flermannsbolig og er som følge av brannen ubeboelig. Syv personer er folkeregistrert på adressen.

Bistandsadvokaten til familien, Christofer Arnø, forteller til VG at familien er i dyp sorg etter denne tragiske og sjokkerende hendelsen, der 11 år gamle Kajus Kurila omkom.

Politiet har tirsdag i samråd med de pårørende gått ut med navnet på gutten.

Det har blitt opprettet en spleis i etterkant av brannen, for å samle inn penger til moren til den omkomne. CrossFit Sandefjord forteller til VG at de ønsker å bidra med det lille de kan for de etterlatte.

– Utenom å miste det kjæreste som finnes, har de mistet alt av eiendeler i den grusomme brannen. Det er mange som støtter opp om dem og vi er bare en del av dem, forteller initiativtakeren, som kjenner den rammede familien.