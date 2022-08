GÅTE: 13 dager etter brokollapsen er kollapsen fremdeles et mysterium.

Leter fortsatt etter Tretten-svar – likevel kan andre broer åpne

Bakgrunnen for stengingen av norske trebroer var at de ikke hadde svar på Tretten-kollapsen. Snart gjenåpnes de - og Statens vegvesen forsikrer om at det er helt trygt.

Statens vegvesen sa til VG forrige uke at de valgte å stenge de 14 andre trebroene når de ikke fant årsaken til Tretten-kollapsen etter det første døgnet.

Lørdag opplyste de at de jobber med å gjenåpne broene til uken, selv om årsaken ikke er funnet.

– Det er fordi stenging skaper trøbbel for trafikanter. Spesielt ved de mest trafikkerte broene øker risikoen for at det kan skje ulykker andre steder. Men vi åpner ikke andre broer hvis det går på bekostning av sikkerheten. Selv om vi ikke kjenner konkret årsak på Tretten, sier seksjonssjef Morten Wright Hansen i Statens vegvesen til VG.

VG har blant annet skrevet tidligere om at omkjøring skaper store trafikale problemer og noen mindre ulykker.

STATENS VEGVESEN: Seksjonssjef Morten Wright Hansen.

– Når dere ikke har funnet grunnen på Tretten, kan det være det er noe feil med andre broer som man da ikke har funnet i inspeksjonen nå?

– Det skal veldig mye til, nå skal de ha inspisert så at grundig at hvis de ikke finner noe nå, er broen i den stand den skal være i henhold til tegninger og beregninger.

– Tretten har hatt ti inspeksjoner på syv år. Har inspeksjonene på Tretten ikke vært grundige nok da?

– Når vi ikke kjenner årsaken til kollapsen er det umulig å svare på det spørsmålet. Det er igjen noe Havarikommisjonsgruppa må finne ut av, de vil se på mange forskjellige aspekter.

– Det som er interessant med tretten er om vi finner en eller flere årsaker som gjør at vi må gå inn og endre regelverket.

Aktuelt å stramme inn inspeksjonsregler

– Kan det bli endringer i inspeksjonsregler?

– Det kan det bli, spesielt i veilederen med ting man må være spesielt oppmerksomme på, da må vi vurdere det. Det kan være både når det gjelder inspeksjon og dimensjonering.

Hansen åpner for at det kan bli endringer i inspeksjonsregler:

– Det kan det bli, spesielt i veilederen for bruinspeksjoner med føringer for hva man må være spesielt oppmerksomme på. Vi vil også vurdere prosjekteringsreglene for bruer når rapporten foreligger.

Prosjektering vil si å beregne en bro slik at den tåler de kreftene som virker på den og lage et grunnlag som man skal følge når man bygger brua. Det kan være tegninger eller datamodeller (BIM).

Hansen tror resultatene fra inspeksjonene kan komme inn mandag. Dermed vil det beslutte hvilke broer som er klare for åpning. Alle broer vil altså ikke åpne samtidig.

Info Tretten-inspeksjoner 2015 Hovedinspeksjon

2015 Hovedinspeksjon under vann

2016 Spesialinspeksjon

2017 Enkel inspeksjon

2018 Enkelinspeksjon

2019 Enkelinspeksjon

2020 Annen inspeksjon (i 2020 ble Innlandet fylkeskommune ansvarlig for broen)

2021 Spesialinspeksjon

2021 Hovedinspeksjon

2022 Enkelinspeksjon Vis mer

Arbeidet med å sjekke de andre broene har vært todelt, forklarer seksjonssjefen: En del har vært å gå gjennom «papirarbeidet»– hvor mye last har broen tålt før, når ble den bygget og etter hvilke standarder ble broen dimensjonert etter. Denne delen av undersøkelsen er klar.

Den andre delen er den fysiske inspeksjonen av broen. Da har de gått gjennom flere punkter som du kan se i faktaboksen under.

Hansen bruker broen Moumbekken i Fredrikstad som eksempel på hvordan de vurderer: Denne broen har hatt mye tunglast, opp mot 400 tonn.

– Så hvis vi ikke finner typiske skader på den broen, ser ikke vi noe grunn til å ha den stengt.

Her tror de feilen ligger

Når broene åpnes kan det likevel hende at det, av hensyn til sikkerheten, vil være begrensninger i bruken, for eksempel gjennom lysregulering, eller redusert antall kjørefelt. Hyppigere inspeksjoner vil også bli vurdert.

I pressemeldingen Statens vegvesen sendte ut på lørdag, skriver de at selv om de konkret ikke vet hvorfor Tretten kollapset, kjenner de til mekanismene og svakhetene som kan ha bidratt til at det skjedde.

– Hvilke mekanismer og svakheter?

– Det er det som står i listen i pressemeldingen, vi er på jakt etter knutepunkter og skjøtepunkt og deformasjoner. Det er der vi tror feilen kan gjemme seg.

Info Dette er listen over det inspektørene ser etter Knutepunkter og skjøter - spesielt med hensyn til svekkelser, mangler mm.

Alle opplagringer skal undersøkes spesielt og fotograferes.

Alle skrudde forbindelser skal sjekkes.

Sveisede forbindelser skal sjekkes.

Deformasjon og setninger skal registreres. Vis mer

– Så dere har ikke spor, men bruker «ingeniør-logikk»?

– Ja, det er ingeniørlogikk der vi vurderer hvor broen kan være svekket. Jeg tror ikke svaret kan ligge noe annet sted enn punktene som er listet opp.

– Vi har ikke kommet noe lenger med årsaken til at Tretten bru kollapset. Vi jobber med de 14 andre og Tretten blir grundig undersøkt av en ekstern gruppe som blir ledet av Havarikommisjonen. Men hvis de finner noe nå vil de informere oss fortløpende, det er jeg sikker på.