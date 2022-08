UENIG: Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor har svart skatteetaten. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministerens kontor kjemper mot pendler­skattekrav

Statsministerens kontor er uenig i at politikere i pendlerboligsaken skal betale tilleggsskatt – og mener at det Skatteetaten nå sier er i direkte motstrid med tidligere uttalelser.

Skatteetaten sendte varsel om skattekrav til administrasjonen Statsministerens kontor, stortingsadministrasjonen og mange tidligere og nåværende toppolitikere tidligere i år.

Bakgrunnen er de såkalte pendlerbolig-sakene, der flere medier avdekket hvordan toppolitikere bodde i pendlerboliger uten å skatte i tråd med det etaten mente er regelverket.

– SMKs svar handler om hvordan dagens regelverk skal tolkes for alle pendlere. Det handler ikke om hvordan reglene bør være i framtiden, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK i en pressemelding.

Brevet til Skatteetaten er signert ekspedisjonssjef Therese Steen og avdelingsdirektør Åsta Skre.

– SMK kan ikke se at det er gitt uriktige eller ufulstendige opplysninger. Dersom Skatteetaten skulle vurdere dette annerledes er det likevel ikke grunnlag for å ilegge tilleggsskatt, skriver Steen og Skre.

Tidligere mandag ble det kjent at også Stortinget bestrider Skatteetatens skattekrav, og viser til ««uklare regler og mangelfull veiledning fra Skatteetaten».

– Tolker loven for strengt

– Slik SMK forstår loven, skal politikere verken tjene eller tape på å måtte pendle for å ha verv i regjeringsapparatet. SMK mener Skatteetaten i noen tilfeller tolker loven for strengt, slik at en rekke politikere i realiteten taper penger på å være pendlere, skriver Hjukse i pressemeldingen.

SMK mener at Skatteetaten i sitt forhåndsvarsel tolker loven strengere enn i den veiledningen etaten tidligere skal ha gitt til SMK og enkeltpolitikere.

– Både SMK og enkeltpolitikere må kunne stole på veiledningen de får fra Skatteetaten. SMK reagerer derfor i svarbrevet på at Skatteetaten har endret sin tolkning, noe som har gjort at pendlersituasjonen kan føre til store og uforutsette skatteutgifter for enkelte politikere, skriver Hjukse.

I brevet fra Steen og Skre går de til hard motangrep mot Skatteetatens lovtolkning:

«Bakgrunnen for at SMK ikke kan slutte seg til Skatteetatens lovtolkning, er at denne savner dekning i de sentrale rettskildene.»

Og videre:

«I tillegg står lovforståelsen i forhåndsvarselet i direkte motstrid med det Skatteetaten tidligere har gitt uttrykk for både overfor SMK og enkeltpolitikere».

Internt notat

Embetsverket ved SMK gikk også hardt ut mot Skatteetaten i et internt notat VG avslørte i april. Den gang foreslo man at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skulle ta grep i skattestriden rundt pendlerboliger fordi «gunstig beskatning» er «under press».

Ifølge notatet, som VG fikk tilgang på:

Uttrykte de bekymring for at både Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.»

La de vekt på at en rapport Stortinget hadde bestilt fra advokatselskapet Grette skulle så tvil om Skatteetatens forståelse og håndheving av skatteloven.

Foreslo toppjuristene at Støre utad skulle stille seg bak rapporten og peke på «et uklart regelverk» som årsak til at politikere kunne «trå feil».

Lanserte de planer om «et regjeringsoppnevnt utvalg» hvor initiativet skulle komme fra Stortingets presidentskap, og ikke fra SMK selv.

Deretter ba toppjuristene om at «politisk ledelse tar kontakt med Stortingets presidentskap for å sondere muligheten» for at de kunne ta initiativet til utvalget.

I ettertid ble det likevel aldri tatt initiativ til et slikt utvalg og Støre har heller ikke ønsket å gå inn i sakskomplekset.