Politimesteren om Lørenskog-saken: − Dette er ikke en nedtrapping

SKI (VG) Politimester Ida Melbo Øystese avviser at de interne rokeringene i Lørenskog-saken i realiteten er en nedtrapping av forsvinningsgåten. Hun er trygg på at politiet til sist vil oppklare saken.

– Jeg tror det er få andre som har så sterkt ønske som oss i politiledelsen om at Lørenskog-saken skal få en løsning. Vi kjenner sterkt på det ansvaret, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt til VG.

Hun tar imot VG på politihuset i Ski for å svare på hva som nå skjer i etterforskningen av den snart fire år gamle forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen. Ektemannen Tom Hagen og en mann i 30-årene fra Østlandet er siktet i saken.

– Beklager at ledelsen trakk seg

Forrige uke ble det kjent at fire sentrale etterforskere og påtaleledere i etterforskningen trekker seg fra arbeidet med saken.

Årsaken er intern uenighet med ledelsen i Øst politidistrikt om hvordan saken skal etterforskes videre inn i sitt femte år.

Ansvarlig for ressursbruken i Øst, er politimesteren og politiinspektør Frode Larsen, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning.

– Vi beklager at etterforskningsledelsen valgte å trekke seg. Vi hadde ønsket å ha dem med videre. De tar med seg viktig kompetanse, men jeg respekterer deres valg om å ikke ville fortsette, sier politimesteren til VG.

De mener ikke de interne rokeringene vil få avgjørende negative konsekvenser for muligheten til å oppklare saken.

– Vi har dyktige etterforskere i Øst politidistrikt og mye samlet kompetanse her som kan bidra. Det kan også være at det vil være en styrke med nye og friske øyne på saken, sier Larsen til VG.

Han understreker også at den gamle etterforskningsledelsen nå bidrar med overføring til de som overtar etterforskningen.

Avviser snikhenleggelse

Både han og politimesteren avviser at saken nå i realiteten snikhenlegges av et ressurspresset distrikt. Heller tvert imot.

– Så absolutt ikke. Dette er ikke en nedtrapping. Saken har fortsatt full prioritet. Vi hadde aldri gjort disse valgene vi gjør nå om vi trodde det kunne svekke sjansen for en oppklaring, sier Melbo Øystese.

– Men hva består da den interne konflikten i når sentrale etterforskere velger å fratre jobbene sine?

Politimesteren og Larsen sier at det lenge har vært varslet at Lørenskog-saken må inn i samme etterforskningsspor som andre alvorlige straffesaker i distriktet. De viser til at Øst politidistrikt i samme periode som Anne- Elisabeth Hagen har vært savnet, har hatt opp mot 45000 straffesaker årlig siden 2018.

Herunder er det 16 drapssaker, der flere er drept i sine egne hjem. Det er også mange alvorlige narkotikalovbrudd og saker som involverer barn.

– Det er en politimester sitt ansvar å sørge for at ressursene balanseres og tildeles slik at også disse sakene får en god etterforskning og prioriteres. Vi har nå kommet til et punkt der også Lørenskog-saken må behandles på samme måte som disse alvorlige sakene, sier Melbo Øystese.

NYE ØYNE: Politiinspektør Frode Larsen mener det kan være positivt for Lørenskog–saken at den blir sett på av noen med nye øyne. Her sammen med politimester Ida Melbo Øystese.

– Ikke landing ennå

– Betyr dette at dere går inn for landing i Lørenskog-saken?

– Nei, vi går ikke inn for landing, men vi går inn i en ny fase der vi organiserer på en annen måte.

– Er det riktig å sammenligne en så stor og komplisert sak som Lørenskog-saken med andre straffesaker i distriktet?

De to politisjefene viser til at sakene kan være like alvorlige for de som blir rammet, og at Lørenskog-saken har vært i en særstilling i mange år nå.

– Etterforskningen har vært organisert som et selvstendig team som har vært skjermet fra den vanlige strukturen mye lengre enn det som er vanlig. Etterforskningsledelsen har fått det de har bedt om av ressurser til å gjennomføre relevante etterforskningsskritt. Nå er det naturlig at også Lørenskog-saken kommer inn i samme spor som andre straffesaker følger, sier Larsen.

– Og hva betyr det?

– At det lages etterforskningsplaner for konkrete oppgaver som ønskes utført og at vi tildeler ressurser etter behov. Er det for eksempel behov for syv mann til å gå gjennom konkret videomateriale, så vil de få tildelt det i en periode. Det vil bli færre faste ressurser, sier Larsen.

– Er et «hode et hode» i en så stor og komplisert sak? Den gamle etterforskningsledelsen ba om faste ressurser på saken, og mente det var best.

– Vi har god kompetanse internt i distriktet på vold og drap, og mange etterforskere som kan gå inn i en slik sak og gjøre en god jobb, sier Larsen.

De to lederne kjenner seg ikke igjen i VGs opplysninger om at den gamle etterforskningsledelsen hadde støtte fra statsadvokaten og Kripos for sitt syn i konflikten om ressursbruken.

– Det er unyansert. Vi har hatt og har fortsatt god dialog med både Kripos og påtale, sier Larsen.

Han viser til at det senest denne uken var et møte med Kripos der det har blitt klart at Øst fortsatt vil få de ressurser som er relevant for saken.

Trygg på løsning

Fremover kommer Lørenskog-saken til å bli etterforsket av lokale krefter innad i politidistriktet. Øst kommer fortsatt til å be om bistand fra Kripos på biten som handler om kryptovaluta, der NC3-avdelingen fortsatt er helt avgjørende.

– Vi er i dialog med Kripos, men vi kommer ikke til å be om ny etterforskningsledelse fra dem. Der vil vi bruke egen kompetanse, sier Larsen.

De to nye etterforskningslederne på saken er Kristian Krohn og Trond Andre Solvang, begge ansatt i Øst politidistrikt og plassert i Lillestrøm.

– Hvordan var det å rekruttere dem til å gå inn i en så alvorlig og tung sak som har pågått så lenge?

– De er spurt om å ta jobben fordi de er best kvalifisert og har riktig kompetanse. Det er en stor utfordring for dem å gå inn i en slik sak med et slikt spenningsnivå, men de har takket ja. Det er ingen som er beordret inn her. Det hadde heller ikke vært et godt utgangspunkt i en slik sak, sier Larsen.

FORSVANT HERFRA: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i Sloraveien 4 på Lørenskog. Dette bildet er fra august 2020.

Både Larsen og politimester Melbo Øystese er tydelige på at det fortsatt er mulig å løse Lørenskog-saken.

– Jeg er trygg på at vi på ett eller annet tidspunkt kommer til å oppklare saken. Vi kommer til å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen. Og noen vet, det kan være at svarene er i det materialet vi allerede har, men tidspunktet for når dette kan skje er vanskelig å si noe om. Vi er forberedt på stå i denne saken i lang tid. Vi håper på at den puslespillbrikken vi mangler, plutselig er der, sier politimesteren.



Blir aldri lagt bort

– Hvor lenge kan dere holde på med tanke på den alvorlige siktelsen som de to siktede i saken har hengende over seg?

– Der vil vi være i tett dialog med påtalemyndigheten. Så lenge vi har velbegrunnede etterforskningsskritt, og en forsvarlig fremdrift så vil vi holde på. Saken vil uansett aldri bli lagt bort i Øst politidistrikt, sier politimesteren, og viser til at drapssaker i Norge ikke blir foreldet.

– Har dere noe spesielt dere vil si til de etterlatte til Anne- Elisabeth Hagen?

– De skal være trygge på at vi fortsatt gjør alt vi kan for å finne ut hva som har skjedd med henne og gi de svarene som nå står ubesvart. Jeg kan bare ane konturen av smerten for dem å ikke vite hva som har skjedd med deres kjære, sier politimester Ida Melbo Øystese.