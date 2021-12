Strenge tiltak i Bergen: Behandler alle nye smittetilfeller som omikron

BERGEN (VG) Bergen kommune vil nå behandle alle nye smittetilfeller som mistenkt omikronsmitte. Det betyr strenge karanteneregler for nærkontakter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag ble det registrert 384 smittetilfeller, mens dagens smittetall i Bergen er på hele 471. Det er de høyeste tallene som er registrert i kommunen gjennom pandemien.

– Lokal smittevernkompetanse sier det er grunn til å tro at deler av tallene skyldes omikronvarianten. Vi må legge til grunn at alle er omikronvarianten fremover, sier byrådsleder byrådsleder Roger Valhammer på en pressekonferanse torsdag.

Han sier at de fremover vil behandle alle nye smittetilfeller som mistenkt omikron, og at det utløser strengere karantenekrav for nærkontakter.

– Alle som får påvist smitte fra og med i morgen vil måtte følge de nasjonale isolasjonskravene. Det vil gjelde inntil den enkelte får bekreftet at det ikke er omikron, sier han.

Påbud om munnbind blir også utvidet, og alle bergensere må nå bruke munnbind innendørs på offentlige steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Dette påbudet vil gjelde fra torsdag kveld klokken 20.

– I praksis må folk ha med munnbind overalt og ta det på når man er innendørs, sier Valhammer.

– Situasjonen er bekymringsfull

Hoveddelen av de smittede er personer under 50 år. Aldersfordelingen blant de smittede er jevn, men det er en kraftig økning i alle grupper under 60 år.

– Situasjonen er bekymringsfull, uttalte smittevernoverlege Marit Voltersvik i en pressemelding torsdag formiddag.

Hun sier at mange av de eldste nå har fått boosterdose, noe som kan tyde på at denne har en god beskyttende effekt.

Kommuneoverlege Trond Egil Hansen sier at han synes at det er leit at befolkningen må tåle strengere restriksjoner i en periode fremover.

– Økningen i antall smittede er ikke fulgt av økning i antall smittede - ennå. Det handler om at omikronvarianten, som ganske sikkert kommer til å overta, er en mutant vi ikke kjenner til egenskapene fullt ut til ennå. Derfor er det viktig å få smittetrykket ned, og holde det lavere enn det er nå, sier han.

Åpner for hjemmeskole og kort åpningstid

181 av de smittede torsdag er barn og unge under 20 år, og det er varslet at det kan komme tiltak som rammer både skoler og barnehager.

Flere ansatte fra skoler og barnehager er hjemme på grunn av sykdom, noe som skaper en krevende bemanningssituasjon for kommunen.

– Skoler og barnehager opplever stort press. Det er mye smitte blant barn og unge og dårlig bemanning. Vi risikerer å komme i en situasjon der vi må stenge hele barnehager og skoler, sier Valhammer.

AVSTAND: Det kan bli aktuelt med tiltak i skolene i Bergen, og kommunen ser på å bruke element fra trafikklys-modellen, men har samtidig bemanningsutfordringer. Illustrasjonsbilde fra Vikåsen skole i Trondheim åpner for 1-4 trinn.

Regjeringen har åpnet for gult nivå, men Valhammer sier at dette fører til økt behov for ansatte på grunn av kohorter og oppdeling, og at det derfor ikke blir innført gult nivå nå.

Byrådet mener samtidig at det er nødvendig å innføre tiltak som vanligvis er under gult nivå for å holde barnehager og skoler åpne.

– Vi vil åpne for hjemmeskole som tiltak for kortere perioder i krevende smittesituasjoner, det blir vurdert på den enkelte skoler. Vi åpner også for redusert åpningstid i barnehage og skole, det vil si at åpningstid er fra 0830-1530. Det kan skje på kort varsel, sier han.

I tillegg vil smøremåltid i barnehager og SFO utgå.

Disse tiltakene vil gjelde fra mandag 13. desember.