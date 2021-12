FÆRRE INNLAGTE: Tallet på coronainnlagte i Tromsø har falt med en tredjedel fra toppen for en måneds tids siden.

Ap-ordførere advarer Støre mot strenge nasjonale tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre får advarsler fra flere av sine egne ordførere mot nye, strenge nasjonale tiltak. Ordførerne i Tromsø og Sandnes sier at de foreløpig klarer seg godt med lokale tiltak.

Regjeringen har varslet at det kommer kraftige, nye kontaktreduserende tiltak på en pressekonferanse klokken 19 tirsdag.

Det er ikke klart hvilke tiltak som kommer, om de blir nasjonale eller hvor i landet de eventuelt blir innført.

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier at de har de lokale verktøyene de trenger allerede.

– Sånn situasjonen er hos oss nå, så er jeg tilhenger av at vi setter inn støtet med lokale tiltak. Vi har ikke behov for strengere tiltak, men kommer det nasjonale tiltak forholder vi oss til det, sier Wilhelmsen til VG.

Han peker på at Tromsø nå har åtte innlagte med corona, som er en tredjedel av toppen på 25 innleggelser i starten av november.

KONTROLL: Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø mener at de klarer seg med lokale tiltak.

– Styrer godt selv

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes sier at de følger situasjonen tett, fordi det er høye smittetall i nabokommunen Stavanger.

– Vi styrer dette godt selv og har gjort det i to år. Staten trenger ikke gripe inn på noen som helst måte. Men vi lytter betydelig på hva staten sier og følger selvfølgelig strengere nasjonale tiltak hvis de blir innført, sier Wirak.

Han sier at han gjerne skulle hatt mulighet til å innføre krav om mer bruk av coronasertifikat, uten at de først må stenge ned som i dag.

Han mener at boosterdosen til flere er den beste løsningen.

– Hvis vi stenger ned mye letter vi på smittetrykket og presset på sykehusene. Men det går samtidig utover folks liv og næringslivet, sier han.

– En veldig stor andel av de som blir smittet er de som ikke har vaksinert seg. Jeg tror løsningen ligger i vaksinering. Vi er kommet veldig langt med tredje dose. Vi er ferdig alle over 65 og går nå videre nedover, sier han.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger sier at hun vil avvente for å se hvilke tiltak regjeringen presenterer.

Trondheim: Omikron er en joker

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier at kommunen har vært gjennom en kraftig kur den siste måneden og er beredt til å fatte nye tiltak hvis det trengs.

– Vi har ikke noe ønske om at statsforvalteren eller staten gjør tiltak på vegne av oss lokalt basert på den lokale smittesituasjonen, sier Ottervik til VG.

Hun sier samtidig at hun skjønner at det kommer nasjonale tiltak for å forberede seg på omikron-varianten.

– Jeg føler at vi har brukbar kontroll på situasjonen akkurat nå, men omikron er en joker i dette som gjør at det er vanskelig å bedømme. Jeg håper at regjeringen fortsetter å stramme inn på innreise. Vi er urolige for innreise og importsmitte fra enkelte grupper arbeidskraft som kanskje ikke er vaksinerte, sier hun.

VARSLER TILTAK: Regjeringen har varslet tiltak på en pressekonferanse klokken 19. Fra venstre helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Ordfører: Behov for sindig tilnærming

Nannestad-ordfører Hans Thue (Ap) sier han er spent på hvilke tiltak som kommer i kveld. Kommunen hans er blant dem som har fått innført regionale tiltak av regjeringen.

– Jeg tror man skal ha en sindig tilnærming. Smittetallene er høye, men det som er avgjørende er at man styrer tiltakene etter sykdom, død og innleggelser – ikke smittetall, sier Thue.

Han sier at han tror løsningen må være en blanding av nasjonale og lokale tiltak. Han håper det i kveld kan komme noen nasjonale tiltak som folk har forståelse for.

– Jeg har et håp om at man får strengere regler knyttet til karantenebestemmelser i husstander. Hos oss er det store lekkasjer av smitte fra husstander. Det er et lite inngripende tiltak som jeg tror folk finner forståelig. Ellers ser jeg for meg at man strammer inn på munnbind, sier Thue.

ORDFØRER: Eva Vinje Aurdal sier at det ikke er krise i Ålesund nå.

– Ikke krisepreget

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sier at det er 116 bekreftede smittetilfeller i Ålesund nå.

Det er en nedgang på nesten 43,4 prosent siden forrige uke.

– Uke 48 har de laveste smittetallene siden uke 44. Utviklingen hos oss er ikke krisepreget per i dag. Vi har en egen forskrift og nøler ikke med det dersom vi trenger å være strengere enn det nasjonale, skriver Aurdal i en tekstmelding til VG.

Hun sier at hun er spent på hva som kommer på pressekonferansen fra regjeringen.

– Omikronsituasjonen tilsier vel at vi kan vente oss en stor økning – og da handler det nok om at nasjonale tiltak trengs, skriver hun.

Coronasyk ordfører: – Vi er i knestående

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) er på sin side positiv til nye nasjonale tiltak.

– Vi vil ikke gjøre livet vanskeligere for folk, men jeg håper på tiltak som kan hjelpe med å snu trenden, for nå er vi omtrent i knestående med høyt smittetrykk. Det går på stumpene løs her, sier Bergheim.

Ordføreren snakker med VG mellom hosting og snufsing, siden hun selv er hjemme med corona. Den høye coronasmitten i kommunen kommer sammen med forkjølelse og snart også influensa, forteller hun.

– En ting er intensivkapasiteten og sykehusene, det fortjener masse fokus. Det vi står oppe ifra kommunens side, er å klare å holde barnehager åpne, vaksinering og smittesporing i gang og helsetjenester gående siden de ansatte er syke. Det er såpass høyt sykefravær at vi sliter med å ha nok folk til å gjøre jobben og gi innbyggerne de tjenestene de skal ha, sier Bergheim