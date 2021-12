FUNNET DØD: Silje Marie Redergaard (5) ble funnet død i en akebakke i Trondheim i 1994.

Ber politiet om å starte ny etterforskning av Silje-saken

Statsadvokaten i Trøndelag har tro på at ny etterforskning kan gi ny informasjon, og ber nå politiet om å se på saken på ny.

Av Christina Quist

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fem år gamle Silje Marie Redergaard ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim i oktober 1994.

Politiet iverksatte drapsetterforskning, som endte med at tre gutter på fire, fem og seks år fikk skylden for jentas død.

Nå, over 25 år senere, har statsadvokaten i Trøndelag bedt politiet om å starte ny etterforskning av dødsfallet til den lille jenta.

– Jeg har bedt om at det gjennomføres ny etterforskning, spesielt fordi en del av vitneobservasjonene i saken ikke er fulgt opp. Jeg er ikke enig i at ny etterforskning ikke vil føre til ny informasjon. Vi må gjøre et forsøk og se hva vi får fram, sier statsadvokat Bjørn Soknes til Dagbladet.

VG har fredag forsøkt å komme i kontakt med Soknes og politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, uten hell.

Avslørte en rekke feil

NRK Brennpunkt har undersøkt etterforskningen, og i serien «Drapet i akebakken» avslører de feil ved avhørene av de tre guttene, og at etterforskningen var mangelfull.

FUNNET DØD: Silje Marie Redergård (5) ble funnet død i en akebakke ved hjemmet sitt i 1994.

På bakgrunn av Brennpunkts funn, bestilte Riksadvokaten en granskingsrapport fra politioverbetjent og forsker Asbjørn Rachlew.

Den endelige rapporten fra Rachlew var klar 31. oktober i år, og ble deretter oversendt statsadvokaten i Trøndelag.

les også Politiet om Silje-drapet: Ingen tvil om at etterforskningen ikke var god nok

VG har fått innsyn i rapporten fra Rachlew, og der fremkommer det at det var flere etterforskningsskritt som aldri ble gjennomført.

Det foreligger blant annet ikke tekniske undersøkelser av klærne som barna hadde på seg den dagen. Guttene skal også i tidlige avhør ha forklart at det skal ha vært noen ungdommer som skadet den lille jenta.

Politiet gjorde intern gjennomgang

Til VG fortalte politimester Moe nylig at han mente at det ikke var identifisert etterforskningsskritt som han mente kunne tilføre saken vesentlig ny informasjon i dag.

Politidistriktet har gjort en intern gjennomgang av saken, og de har også bedt Kripos sin seksjon for kalde saker om en uavhengig gjennomgang av saken.

AKEBAKKEN: Silje (5) ble funnet død i snøen på Tiller utenfor Trondheim for 27 år siden. Dette bildet er tatt 18. oktober 1994 - tre dager etter.

– Av deres rapport fremgår det at det i saksdokumentene ikke er verifiserbar informasjon om at det var andre enn de tre guttene som var til stede da hendelsen skjedde, uttalte han.

Han uttalte samtidig at det er svært begrensede muligheter for å innhente og kontrollere slik informasjon i dag, fordi det er snakk om forhold som ligger langt tilbake i tid.