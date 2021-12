Omikronvarianten er bekreftet i utbruddet på Frogner i Oslo

Mellom 50 og 60 personer er nå bekreftet smittet etter utbruddet på Frogner. Oslo kommune opplyser at omikronvarianten er påvist.

Av Yasmin Sfrintzeris

– Helseetaten har fått bekreftet at omikron er påvist etter et utbrudd som startet i Bydel Frogner i Oslo. Så langt er en person påvist smittet med omikron, og det forventes flere tilfeller. Det jobbes aktivt med smittesporing for å begrense smitteveier og forhindre større utbrudd. Her er det tett dialog mellom Oslo kommune og helsemyndighetene, skriver kommunen i en pressemelding.

Assisterende bydelsoverlege og smittevernoverlege i Frogner, Tine Ravlo, opplyser at mellom 50 og 60 personer er smittet i forbindelse med utbruddet. Ifølge Ravlo kan tallet øke.

– Når vi har slike utbrudd, vil det ofte komme inn flere tilfeller. Det er vi vant med, sier Ravlo.

Onsdag sa hun til VG at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede er smittet med omikronvarianten.

Milde symptomer

– De fleste har symptomer, men er i fin form, opplyser Ravlo.

De smittede er voksne og vaksinerte. De fleste av dem ble smittet i forbindelse med et julebord med selskapet Scatec.

Scatecs kommunikasjonssjef Stian Tvede Karlsen sa onsdag til E24 at selskapet ikke hadde noen ytterligere kommentar om utbruddet. Han bekreftet tidligere at de har ansatte som har testet positivt for coronavirus.

– Den positive prøven kom etter et juleselskap fredag 26. november, forklarte Karlsen.

Ber pubgjester teste seg

Onsdag rykket Oslo kommune ut og ba alle som har vært på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge fredag 26. november i tidsrommet 22.30 til 03.00 om å teste seg. Det var her julebordet fant sted.

De oppfordret også folk som har vært på Old Irish Pub på Majorstuen lørdag 27. november i tidsrommet 22.00 til 01.00 om å ta en test. En av gjestene på julebordet var her på lørdagen før personen fikk påvist smitte.