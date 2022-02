DRAMATISK KNIVSTIKKING: Tre tenåringsgutter i Ski grep inn da de oppfattet at et familiemedlem av den nå siktede mannen var i fare onsdag. To av guttene som grep inn ble knivstukket og ligger på sykehus.

Bistandsadvokatene refser politiet etter Ski-knivstikkingen: − Disse guttene er helter

Bistandsadvokatene til tenåringene som ble knivstukket i Ski onsdag mener politiet har bidratt til mistenkeliggjøring.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Jeg registrerer at politiet nå har gått ut og sagt at guttene har «nedskalert situasjonen», men jeg mener det ikke er dekkende nok for å beskrive disse guttenes handlinger. Dette er gutter som kan karakteriseres som helter, sier bistandsadvokat Marius Ihlebæk til VG.

– Det er beklagelig at det har tatt så lang tid for politiet å gå ut i mediene. Det har skapt en grunnløs og unødvendig mistenkeliggjøring av mine klienter og miljøet de tilhører. Det har gjort saken mer belastende enn den hadde trengt å være, mener han.

Ihlebæk, som er ansatt i Advokatfirmaet Oscar Ihlebæk AS, representerer to av de fornærmede guttene i slutten av tenårene etter knivstikkingshendelsen i Ski onsdag kveld. Om tilstanden til de to uttaler han følgende:

– Jeg har snakket med begge. De er i sjokk. Jeg er opptatt av å få frem at handlingen guttene har utført har vært med på å berge liv, samtidig som de risikerer sitt eget. Disse guttene er helter.

– Har fått 14 knivstikk

Bistandsadvokat Petter Mandt fra Advokatfellesskapet Mette I. Larsen representerer den siste fornærmede av de to guttene, samt siktedes familiemedlem som også har status som fornærmet i saken. Han støtter kritikken:

– Jeg er enig i kritikken om at politiet ikke gikk ut tidligere. Fra mitt ståsted synes jeg det er uheldig. Dette var noe guttene gjorde med fare for eget liv for å avverge et angrep, sier Mandt på telefon til VG.

Han representerer gutten i slutten av tenårene som er hardest skadet av de fornærmede.

– Han har fått 14 knivstikk, men det ser ut til at det vil gå bra med ham. Jeg har snakket med ham i dag og beskjeden fra legene er at det vil gå bra med ham. Han er medtatt og har hatt besøk av familien i dag, men han er preget av hendelsen, sier Mandt.

Bistandsadvokaten opplever at gutten han representerer uroes av at det ikke tidligere har blitt fastslått fra politiet at guttene grep inn i håp om å nedskalere en farlig situasjon.

Det var onsdag 16. februar klokken 19.15 politiet fikk melding fra AMK om knivstikking nær en bensinstasjon i Ski i Nordre Follo, sørøst for Oslo. VG hadde tidlig opplysninger om at de fornærmede i saken skal ha forsøkt å bryte inn for å avverge en knivstikking, og det oppsto et basketak. Politiet har senere bekreftet dette.

– Hovedprioritet å sikre bevis

Det lyktes ikke VG å komme i kontakt med politiadvokat Camilla Ek Sørensen etter at vi intervjuet bistandsadvokatene fredag kveld. I et intervju med VG tidligere fredag ettermiddag oppga hun følgende grunn til hvorfor politiet ikke har gått ut med klargjørende opplysninger tidligere:

– I initialfasen av en så alvorlig straffesak er det alltid politiets hovedprioritet å sikre bevis for hva som har skjedd. Det er avgjørende at politiet får oversikt over sakens faktum, før vi uttaler oss om dette utad. Vi har jobbet intenst siden onsdag for å få klarhet i hendelsesforløpet, men det er først nå vi føler oss sikre nok til å gå ut med et antatt hendelsesforløp.

Hun understreket samtidig at politiet er kjent med at de tre guttene grep inn for å hjelpe en kvinne de oppfattet var i fare:

– De fornærmede har grepet inn til fordel for siktedes familiemedlem. Vedkommende har status som fornærmet i politiets etterforskning. Guttene som grep inn har nedskalert situasjonen, uttalte politiadvokat Sørensen da.