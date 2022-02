HJEMOVER: Her bærer det hjemover med fangsten, minibåten Rye Riptides som er utstyrt med GPS. Valpen Morgan deltok ivrig i skattejakten.

Ble sjøsatt i USA – 462 dager senere ble den funnet i Norge

462 dager etter at en amerikansk skoleklasse sjøsatte denne minibåten utenfor New Hampshire, ble den funnet av Karel (11) og foreldrene hans på Smøla.

Siden har historien om den avanserte «flaskeposten» med GPS gått sin seiersgang i både lokale og internasjonale medier. Selv CNN har omtalt saken. Det har også KSU.NO. Og the Portsmouth Herald og CBS Boston.

Den lille båten, Rye Riptides, hadde riktignok mistet masten sin da den 1. februar ble funnet i fjæra i skjærgården på Smøla av Karel og mamma Mariann og pappa Alexander Nuncic. Med var også valpen Morgan.

– De litt mer proffe på flaskepost enn det vi er, sier mamma Mariann Nuncic til VG.

Hun forteller at det var på Facebook de leste at båten var sporet til skjærgården utenfor Smøla. Så da var det bare å gå ut og lete når Karel kom hjem fra skolen. Og 750 meter i luftlinje fra huset deres, lå båten.

– Den var full av langhalser. Karel så den ikke med en gang siden den var litt hvit og lå på snøen. Vi kikket etter en stor båt, legger hun til.

Det var i september 2018 at femteklassingene ved Rye Junior High School fikk byggesettet til båten levert. Så jobbet de med prosjektet helt til minibåten ble tatt ut med et større skip og sjøsatt i Golfstrømmen i slutten av oktober 2020. Minibåten drev så over Atlanteren og ble til slutt sporet til skjærgården utenfor Smøla.

Educational Passages, skriver KSU.NO, er en ideell ikke-profittbasert organisasjon som innhenter og sprer hav – og miljøkunnskap i samarbeid med skoler og offentlige institusjoner.

Slik har minibåten fulgt Golfstrømmen over Atlanteren og drevet i land ved en holme på utenfor Stensønes, ikke langt unna Dyrnes, Smøla.

– Det er godt gjort at den overlevde, sier Mariann Nuncic.

Hun forteller at minibåten ble tatt med til Smøla barne- og ungdomsskole hvor den ble åpnet i klasserommet.

– Inni var det et langt laminert brev med bilde av skolen og elevene og litt om hva de gjorde og kontaktinformasjon. Det lå også noen mynter og charms smykker og laminerte løvblad, sier Mariann Nuncic.

Gjennom Educational Passages lærer elevene om sjøstrømmer og livet i havet.

På grunn av tidsforskjellen har ikke elevene fått snakke med hverandre ennå, men torsdag skal de være igjen på skolen, forteller Nuncic, og da skal de ha en videosamtale med klassen som sjøsatte båten.

– Nå snakker ungene om at de skal reise til USA istedenfor å dra på leirskole til Dombås, humrer mamma Mariann.