Putin viser til det han kaller aggressive uttalelser fra Nato og de økonomiske sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland.

Putin hever atomvåpen-beredskapen

Russlands president Vladimir Putin beordrer nå forsvarsministeren og sjefen for generalstaben å sette atomvåpen-styrkene i det han kaller «kampberedskap».

Bakgrunnen for Putins ordre er det forverrede forholdet til Vesten på grunn av Ukraina-krigen. I en TV-tale søndag viste Putin til det han kalte aggressive uttalelser fra Nato og de økonomiske sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland.

– Vestlige land har ikke bare iverksatt uvennlige handlinger mot landet vårt innen den økonomiske sfæren. Høytstående tjenestemenn i ledende Nato-land har kommet med aggressive uttalelser knyttet til vårt land, sa Putin.

Derfor har han beordret forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for generalstaben til å sette atomvåpen-styrkene i det som kalles «kampberedskap». Russland og USA er landene i verden med de desidert største arsenalene av atomvåpen.

Ukraina: Vil være en katastrofe for verden

Utenriksminister Dmytro Kuleba mener president Vladimir Putins ordre om å øke beredskapen knyttet til landets atomvåpen er et strategisk trekk i forkant av samtaler mellom Ukraina og Russland.

– Vi ser det som et forsøk på å høyne innsatsen og sette ytterligere press på den ukrainske delegasjonen. Som jeg sa tidligere vil vi gå inn i disse samtalene på et enkelt grunnlag: Vi drar dit for å høre hva Russland har å si og vi vil si hva vi vil si, sier han – og viser til de varslede samtalene mellom russiske og ukrainske representanter på grensen til Hviterussland.

– Dersom Putins ordre om å høyne aleuten på atomvåpen er en direkte trussel om å bruke de våpnene mot Ukraina, så har jeg en veldig enkel melding, sier han og fortsetter:

– Det vil være en katastrofe for verden, men det vil ikke knekke oss.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier i et TV-intervju med CNN at president Vladimir Putins uttalelse om å høyne atomvåpenberedskapen er uansvarlig fra Putin.

– Dette er farlig retorikk. Det er en ytterligere aggressiv retorikk som vi har sett de siste ukene, sier Stoltenberg.

Han sier at vi nå ser et mye mer farlig Russland, og at sikkerheten i verden nå er i en ny normal.

Ekspert: Skremmende

Gunhild Hoogensen Gjørv er professor i sikkerhetsstudier ved Universitetet i Tromsø, og mener Putins uttalelse er svært alvorlig:

– Det er veldig skremmende. Det er samtidig, dessverre, ikke overraskende. Han har vist at han ikke klarer å tape.

– Dette går langt forbi det Putin kan forsvare, fordi selv de truslene han tidligere påsto fantes, fortjener hverken invasjon av andre land, eller bruk av atomvåpen. Det er noe som heter proporsjonalitet, og det er langt over det.

Hennes analyse er at Putin hadde regnet med at invasjonen skulle møte mindre motstand enn den har gjort, og at han truer med atomvåpen fordi han ikke vil snu.

– For da innrømmer han at han har tapt.

– Er det realistisk at han bruker det?

– For fire uker siden ville jeg sagt nei. Nå tror jeg han har gått så langt nå at det er vanskelig å vite helt hvor grensen går.

– Kan det være en uttalelse for å vise makt, uten å ha intensjon om å bruke det?

– Alle vet at han har det, så det trenger han ikke. Det er også derfor vesten er forsiktige med Russland. Det er det største atomvåpen-landet i hele verden. Det er ikke noe å tukle med.

Hoogensen Gjørv ser for seg at Ukrainas president Zelensky er satt i en posisjon der han muligens må forhandle slik at det blir nedtrapping på ukrainsk side bare for å unngå dette.

Hvordan kan et atomangrep fortone seg?

– Det tror jeg ingen kan vite. Men hvis han bruker små, taktiske atomvåpen, kommer det til å påvirke hele Europa. Da blir det mye dødsfall og mye ødeleggelser.

Mange av VGs lesere blir urolige av denne nyheten – hva kan du si for å berolige dem?

– Det som har vært bra, er at flere forskjellige aktører, blant annet Nato og enkeltland som USA, Storbritannia og Ukraina har vært veldig villig til å forhandle og gå i diskusjon. Denne saken samler store deler av verden på en måte som vi ikke har sett på lang tid som ønsker slutt på denne krigen.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield går hardt ut mot den russiske presidenten:

– Det betyr at president Putin fortsetter å trappe opp denne krigen på en måte som er totalt uakseptabel, og vi må fortsette å stoppe handlingene hans på den sterkest mulige måten, sier hun til TV-kanalen CBS.

Det er ni land man vet om som har atomvåpen i verden i dag. Russland, Kina, USA, Storbritannia og Frankrike er «lovlige» atomvåpenstater. India, Pakistan, Israel og Nord-Korea rapporterer ikke sine våpen.