ALASKA: Barn leker på smeltende is i landsbyen Napakiak. Barna tilhører urbefolkningen Yupik og bor i et område i Yukon som er hardt rammet av klimaendringer.

Ny klimarapport: − Vi forskere har underkommunisert alvoret

Det grønne skiftet blir mye mer omfattende enn antatt, sier professor Nils Chr. Stenseth, en av forfatterne bak FNs siste klimarapport. Selv er han overbevist om at vi kan lykkes.

Hvis det er én ting folk må få med seg, fra FNs klimapanels (IPCC) nye rapport i dag, så er det dette:

– Vi må handle. Mye raskere og mer omfattende enn vi har lagt opp til. Endringene som må til, er mye mer drastiske enn vi har trodd til nå. Og det haster mer.

Det sier Nils Chr. Stenseth, professor i økologi og evolusjon ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er en av flere norske hovedforfattere bak rapporten om de dramatiske følgene av klimaendringer og hvordan verden kan tilpasse seg.

Det har vært en utbredt oppfatning blant klimaforskere, at de ikke må overdramatisere følgene av global oppvarming. For mye dommedagsprofetier kan skape handlingslammelse og apati.

ENDRER STRATEGI: Nils Chr. Stenseth ved UiO tror han og andre forskere har ropt for lavt om konsekvensene av global oppvarming.

– Vi forskere har underkommunisert selve alvoret. Jeg har vært en av dem som ikke vil overdramatisere, men jeg mener nå at det var feil strategi. Samfunnet kan ikke fortsette slik vi gjør i dag, og vi forskere har ikke sagt det hardt nok, sier Stenseth.

Forskersamfunnet har nå tatt inn over seg behovet for klimarettferdighet, ifølge professoren. Verden må bekjempe en urettferdig fordeling av ressurser og byrder, hvis de mest sårbare skal kunne tilpasse seg.

Fokuset på å verne klodens hav og landområder, som et ledd i klimakampen, kom inn helt på tampen av arbeidet med rapporten, sier Stenseth.

Det er en enorm omstilling som må til.

– Vi må legge om livsførselen vår. Hvordan vi reiser, hva vi spiser, vi må ta inn over oss at vi må gjøre endringer. Men jeg er selv overbevist om at vi kan få det til, med gode regelverk og incentiver, sier Stenseth.

Konsekvensene av klimaendringer vil bli merkbart, også i vestlige land. Varmere klima fører til mer ekstremvær og mer nedbør. I dag har flom rammet byen Lismore i Australia.

Foto: STRINGER / Reuters

Det er ikke for sent

Et av hovedfunnene i rapporten er at vi bare har ti år på oss til å gjøre noe med både klimaendringene og hvordan vi tilpasser oss konsekvensene av dem, før det så er for sent. Dette omtales som et kort og snart lukket tidsvindu i rapporten.

– Punchlinen i rapporten er at handlingsvinduet til å møte klimaendringene på en mer bærekraftig måte, stenger ganske raskt.

Det sier professor Siri Eriksen i klima og utvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun er en av hovedforfatterne av kapittelet om klimarobust utvikling – som handler om at man samordner klimatiltak for å styrke bærekraftig utvikling. I tillegg har hun vært med på å skrive selve oppsummeringen av rapporten.

FORSKER: Siri Eriksen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har vært med å skrive deler av den nye klimarapporten til FN.

Selv om dette handlingsvinduet snart er lukket, finnes det fremdeles tid til å gjøre de nødvendige endringene.

– Hva vi gjør de neste ti årene, er veldig viktig, sier hun og utdyper:

– Hvis vi ikke får den utviklingen, både globalt og lokalt, inn på riktig spor i løpet av de neste ti årene, så svekkes muligheten til å få til klimarobust utvikling på lang sikt. Klimarisikoen øker med økte utslipp, det er viktig å få ned utslippene raskt.

– Finnes det håp?

– Ja, det gjør det. Handlingsvinduet er også en positiv ting, det er ved nettopp å fremme bærekraftig utvikling, at man får økt livskvalitet og et sosialt mer bærekraftig samfunn. Man har nå et vindu til å bruke klimakrisen til å få et bedre samfunn for alle.

MAROKKO: Skogbrann herjer i Chefchaouen i nordre Marokko. Mer tørke og vind vil føre til hyppigere og mer omfattende skogbranner over store deler av verden.

Ser vinn-vinn situasjoner

– Denne rapporten fokuserer på sammenhengen mellom naturmangfold og klimaendringer. Den viser at god forvaltning av natur er viktig for å redusere klimarisiko. Det er store gevinster ved å jobbe for en bærekraftig utvikling for mennesker og naturen, samtidig som man kutter ned utslipp og tilpasser seg, sier Øyvind Christophersen, klimarådgiver i Miljødirektoratet.

Christophersen er knutepunktet i Norge for FNs klimapanel (IPCC) og de norske forskerne som har bidratt som forfattere i rapporten.

Han ser mange fordeler med løsningene rapporten viser til. Mange av tiltakene vil føre til andre goder, som rent vann, sunnere mat og renere luft.

– Vi må se klima, mennesker og natur i sammenheng. Det finnes en rekke vinn-vinn situasjoner, som har gunstige effekter på flere av våre målsettinger, sier Christophersen.

FREMTID: Demonstranter tok seg inn i Olje- og energidepartementet i fjor sommer. Regjeringen har videreført en politikk for mer oljeutvinning på norsk sokkel.

Klimaminister: – Det er ille, for vi har visst bedre

Endringene må skje i et svært lite tidsvindu. Ifølge klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) blir det avgjort i denne stortingsperioden og den neste.

– Denne rapporten er viktig og alvorlig. Den viser at vi er langt unna der vi må være. Det må alle som har hatt makt ta ansvar for sammen. Det er ille fordi vi har visst bedre. Samtidig er det en mye større bevissthet rundt klima nå enn det var for bare tre år siden, sier Barth Eide.

Selv om Norge på ingen måte er regnet som et område med høy sårbarhet for klimaendringer, vil det fortsatt merkes. Det blir mer flom, tørke, skogbranner, skred, ras og forstyrrelser i landbruket.

POLITIKK: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) hadde bare vært statsråd i noen uker da han dro til klimaforhandlinger i Glasgow i fjor høst. – Vi har bare åtte år til handling, sier Eide.

– Det er elementer av håp her. Vi kan bygge byene og infrastrukturen vår bedre sånn at vi tåler belastningen. En grønn omstilling vil innebære løsninger som er smartere. Løsninger som lar oss leve det livet vi ønsker, men med mindre forbruk av ressurser og energi, sier Barth Eide.

Han nevner smarthus og elbiler, sirkulær økonomi og leietjenester, bedre kollektivtilbud og tog, som løsninger som ikke gjør en grønnere hverdag dårligere.

– Det er en smartere utvikling, som betyr at vi skal gjøre ting annerledes. Dagens verden og levemåte er ikke den eneste versjonen der vi kan ha et godt liv, sier statsråden.