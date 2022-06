SLITSOMT: Vernepleiere som jobber i boliger med utviklingshemmede har ofte mange tunge løft, bleieskift og deltar gjerne i vasking av boligen i tillegg til at de har medisinsk ansvar, forteller vernepleier Maria Strømman Berteig.

Vernepleier tror flere vil bytte jobb hvis pensjonsalderen øker

Vernepleier Maria Strømman Berteig (34) tror ikke mange orker å stå i tunge, krevende jobber når de er langt oppe i 60-årene.

Torsdag la Pensjonsutvalget frem sin innstilling hvor de foreslår at aldersgrensen for pensjon bør heves i takt med økt levealder, med andre ord en flytende pensjonsalder.

For en som er født i 1980 anslås det at pensjonsalderen vil være to år høyere enn i dag. Unge som er født på 90-tallet, må regne med å jobbe til de er rundt 70 år, mens de som blir født i dag, kan måtte stå i arbeid til de er 72, ifølge NTB.

– De fleste vernepleiere jobber i boliger for utviklingshemmede hvor det er mange tunge løft og hvor man kan møte fysisk og psykisk utagering. Hvordan det er å være gammel i gamet og bistå noen som har en voldelig atferd når du er over 60, ser jeg ikke helt for meg hvordan du skal klare, sier Maria Strømman Berteig til VG.

PÅ JOBB: Maria Strømman Berteig, her avbildet på sin tidligere jobb i Bærum.

Selv har vernepleieren valgt bort turnusarbeid etter at hun fikk barn. Nå jobber hun som fagkoordinator ved et dagsenter for psykisk utviklingshemmede i Oslo.

– Hva tenker du om Pensjonsutvalgets forslag?

– Det som ofte skjer når vernepleiere blir godt voksne, er at de finner seg en dagstilling for ikke å slite seg ut eller så bytter de beite helt og holdent. Jeg tror ikke man kommer til å se mange vernepleiere som er 70 i vårt primærområde som er bolig for utviklingshemmede, sier Berteig.

Omskolering

Pensjonsutvalgets forslag blir nå sendt ut på høring og skal deretter behandles av regjering og Stortinget.

– Blir forslaget vedtatt må man forholde seg til det. Men jeg tror mange vil omskolere seg og finne en annen type arbeid slik at de kan fortsette å jobbe. Det er neppe forenlig med god helse å stå i jobb som vernepleier fra du er et par og tyve til du er nærmere 70. Det tærer på kroppen, sier Berteig.

Info Fakta om Pensjonsutvalgets forslag * Pensjonsutvalget har vurdert pensjonsordningene i folketrygden. * Utvalget går inn for en jevnlig og automatisk justering av aldersgrensene for pensjon i takt med økt levealder. Utvalget foreslår å øke grensene gradvis med om lag ett år hvert tiende år. * De som er født på 1990-tallet, kan dermed gå av med pensjon når de er rundt 70 år, mens de som blir født i dag, kan måtte stå i jobb til de er 72. * Dagens aldersgrense er 67 år, men man kan velge å ta ut pensjon fra 62 år. Øvre aldersgrense for opptjening av pensjon er 75 år. * Det nye systemet bør gjelde fra 1964-kullet og fremover. * Pensjonsutvalget ber politikerne vurdere om den nedre aldersgrensen på 62 år (AFP) bør heves raskere enn normalgrensen. * Særaldersgrensene, som gjelder for rundt 30 prosent av offentlig ansatte, er ikke blitt vurdert. Et eget utvalg skal nå se nærmere på dette. * Utvalget foreslår også en bedre regulering av pensjonen for minstepensjonistene, samt å delvis skjerme uføre fra levealdersjusteringen av alderspensjonen, samt heve opptjeningen til 65 år. I dag er den 62 år. * Utvalgets forslag vil føre til at utgiftene til pensjon øker. I 2060 vil utgiftene bli om lag 20 milliarder kroner mer enn i dagens system. * Samtidig vil staten få større inntekter ved at flere står lenger i jobb. * Utvalgets forslag blir nå sendt på høring og skal deretter behandles av regjeringen og Stortinget. Kilde: NTB Vis mer

Planla å gå av ved 67

Pleiemedhjelper Randi Olsen (56) hadde planlagt å jobbe til hun ble 67, men etter Pensjonsutvalgets rapport forbereder hun seg på å henge litt lenger i stroppen. Hvis helsa holder.

HELSA VIKTIGST: Hvor lenge man orker å stå i jobb avhenger helt av hvor lenge helsa holder, mener pleiemedhjelper Randi Olsen som fortsatt jobber turnus. Her avbildet før skiftet startet torsdag ettermiddag.

Hun forteller at hun har jobbet ved samme bolig for multifunksjonshemmede i Nordre Follo i 23 år, men skal nå begynne å jobbe i en ny bolig.

– Hva synes du om pensjonsforslaget?

– Jeg hadde blitt tullete hvis jeg bare skulle gå hjemme, men alt avhenger av om man har helsa i behold og hvilken jobb man har.

– Hvor lenge har du lyst til å jobbe?

– Hvis helsa holder hadde jeg tenkt til 67, det er det som er planen. Men nå må jeg kanskje jobbe lenger, sier Olsen som forteller at hun hører om folk som gleder seg til de blir 62 for da skal de gå av.

– Men jeg er enslig og har ikke så mye å rutte med når den dagen kommer. Jeg tror det er veldig inviduelt hvor lenge man ønsker å jobbe. Det har en del med økonomi å gjøre, man skal jo leve den dagen man går av også.