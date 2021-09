Støre blir statsminister – kan få sin drømmeregjering

Statsminister Erna Solberg (H) har ringt Ap-leder Jonas Gahr Støre og gratulert ham med valgseieren, sier en kilde til VG. Det var en kort samtale hvor Solberg sa gratulerer og at hun innser at de har mistet flertallet. Aftenposten meldte det først.

Kan få drømmeregjering: Rød blokk har et klart flertall, men for Støre har valgthrilleren i kveld vært hvem han skal regjere med. Han ligger ifølge prognosene så langt an til å få sin drømmeregjering med Ap, Sp og SV – fordi disse partiene til sammen har over 85 mandater: