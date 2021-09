Prognose: Støre blir statsminister – kan få sin drømmeregjering

Både Venstre, KrF og MDG vakler rundt sperregrensen . Klokken 21 er MDG over – og ligger i så fall an til å få et skred av folk inn på Stortinget. Men for KrF og Venstre kan det bli et katastrofevalg. Begge ligger lå klokken 21 under grensen på fire prosent, men KrF har siden karret seg over. Da prognosen kom, gikk det et sus av skuffelse gjennom detalkerne på KrFs valgvake.