KLAR PLAN: Lan Marie Berg (MDG) vil gjøre flere endringer om hun får stortingsplass på mandag.

Har planen klar: Slik vil Lan Marie Berg endre Stortinget

Solceller og pride-flagg på taket, veggis-mat i kantinen og fjerning av parkeringsgoder. Stortingskollegene kommer til å merke det om Lan Marie Berg (MDG) får stortingsplass i høst.

Publisert: Nå nettopp

Hun er et av Miljøpartiet De Grønnes sterkeste kort denne valgkampen. Førstekandidaten fra Oslo står på den sikreste plassen for partiet før mandagens valg.

Like støtt står hun når VG møter henne på en takterrasse hvor hun skuer ut over taket på nasjonalforsamlingen, som etter alle solemerker blir hennes nye arbeidsplass.

Berg har allerede laget en konkret plan for hvordan hun vil endre Stortinget til en mer klimavennlig arbeidsplass. Første punkt på programmet er å dekke Stortingstaket med solceller.

TOMT: Taket på Stortingsbygningen er foreløpig tomt, men om Berg får det som hun vil, blir det dekket med solcellepaneler.

– Vi har et enormt potensial i Norge for å produsere mer strøm fra solceller, i stedet for eksempel store vindkraftverk i urørt natur. Da er det bra at et bygg som Stortinget går foran, og viser at også eksisterende og flotte bygg kan produsere strøm, sier Berg.

Partiet har enda ikke klart for seg hvor mye av Stortingets energibehov solceller kan dekke, men ønsker en utredning som ser på effekt og kostnad.

– Det at en arbeidsplass går foran er en ting, men at vi som politikere viser at vi leder an i det grønne skiftet tror jeg har en kjempeviktig symboleffekt. Om en så ærverdig bygning som Stortinget kan gjøre det tror jeg mange andre vil få opp øynene og se at det faktisk er mulig.

Dette er hele Lans plan for Stortinget Avvikle ordningen med gratis parkering for privatpersoner i stortingsgarasjen Utvidet sykkelparkering og utlån av elsykler i stortingsgarasjen. Solceller på taket av Stortinget der det lar seg gjøre. Flagge med Pride-flagget under Pride. Vegetarmandag i Stortingskantina, og vegetarmat som standard på arrangementer. Vis mer

Vil innføre vegetarmandag

Kjøttelskere som Bård Hoksrud (Frp) kan ikke føle seg helt trygge om Berg får det som hun vil. Hun vil nemlig også innføre vegetarmandag i kantinen og vegetarmat som standard på arrangementer.

– Det er kjempegod mat her, også vegetarmat, så her har det skjedd mye de siste årene. Men vi i MDG mener at vi bør gjøre enda mer for å legge til rette for vegetarisk mat.

– Tror du ikke noen av dine kolleger vil kunne oppfatte det som tvang?

– Nei, det tror jeg ikke. Om man absolutt vil ha noe annet finnes det mange alternativer rett utenfor døren, så det er jeg sikker på at de klarer å finne ut av, sier Berg.

SYKKEL FOR BIL: Berg vil fjerne gratis parkeringsplasser og tilby utleiesykler til stortingsrepresentantene.

Vil fjerne representantenes gratisparkering

I dag har alle stortingspolitikere tilgang til gratis parkering i kjelleren. Heller ikke denne ordningen får leve i fred om Berg får det som hun vil.

Hun vil avvikle ordningen med gratis parkering for privatpersoner i stortingsgarasjen. Tjenestebiler og personer som av sikkerhetsmessige grunner ikke kan reise kollektivt får unntak i forslaget.

– Jeg tror Trygve Slagsvold Vedum som snakker mye om Oslo-eliten vil være enig i at stortingsrepresentantene ikke skal ha gratisparkering midt i Oslo sentrum.

Som en kompensasjon vil hun sikre utvidet sykkelparkering og utlån av elsykler i stortingsgarasjen.

Har allerede endret rådhuset

Med seg inn på Stortinget har Berg flere år som Oslo-politiker i bagasjen. Hun mener det er viktig å få frem at forslagene hun kommer med ikke er tatt ut fra løse luften og viser til flere av tiltakene MDG sammen med byrådet har innført i rådhuset.

I 2019 installerte byrådet solcellepaneler som produserer cirka 100.000 kWh strøm i året. Bislett stadion fikk solcelleproduksjon i 2018.

Rådhuset har i dag vegetarmandag og Oslo-politikerne har måttet finne seg i å betale for parkering. I tillegg er rådhusets flaggstenger prydet med regnbueflagg vært år under pride.

–Det viktigste nå er de store endringene vi må gjøre i norsk politikk så det blir enkelt å velge miljøvennlig, og vanskeligere å forurense. Men alle monner drar, og det er summen av mange små valg folk og bedrifter gjør i hverdagen som dette som til sammen sørger for at vi kutte klimagassutslippene nok.

– Men er ikke alle disse grepene som symboltiltak å regne i det store bildet?

– Ja, isolert sett er jo miljøavtrykket til Stortinget lite, men det gjelder jo også hver og en av oss. Men symboleffekten er veldig viktig. Vi politikere bør gå foran i det grønne skiftet, sier Berg.