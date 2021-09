ALVORSTYNGET: Olaug Bollestad (59) er opptatt av å ikke kortslutte prosessen med å finne en ny KrF-leder ved å fortelle om hun selv er kandidat, sier hun i et intervju med VG mandag.

Bollestad: Lukker ikke døren for å bli KrF-leder

Olaug Bollestad, som blir fungerende KrF-leder fredag, vil ikke ut med om hun er kandidat til å bli permanent partileder. Hun tror KrF vil reise seg, men mener partiet trenger ro og stabilitet i en tøff tid.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er veldig opptatt av at dette skal bli en god prosess, en tillitsbasert prosess i partiet. Jeg er kjempeopptatt av ikke å kortslutte den prosessen ved å si noe utad ennå. Jeg vil svare de rette organene i respekt for dette. Dessuten trenger partiet ro og stabilitet, sier Olaug Bollestad i et intervju med VG om et svært presset KrF etter valgnederlaget, Ropstad-saken og partilederens avgang.

– Du har selv vært en del av ledelsen for et parti som ikke har kommet seg over sperregrensen. Hvorfor holder du det åpent om du er den rette til å lede partiet?

– Jeg holder det ikke åpent. Jeg sier bare at jeg skal svare valgkomiteen og ikke VG. Så får partiet vurdere det - hva som er den beste ledelsen for partiet, svarer Bollestad som fyller 60 år i november.

FLERE STOLER: I dag ble Olaug Bollestad utnevnt som barne- og familieminister. Fra før er hun landbruks- og matminister. Fredag blir hun fungerende KrF-leder. - Jeg har gode folk rundt meg, sier Bollestad som avviser at hun er Super-Olaug.

Hun sitter på enden av det lange møtebordet i Landbruks- og matdepartementet. Smilet sitter ikke så løst som vanlig. Fra i dag er hun også barne- og familieminister i tillegg til å være landbruks- og matminister i ukene frem til Støre-regjeringen overtar.

Da bærer det fra maktens tinde med fire KrF-statsråder i Solberg-regjeringen til tre KrF-representanter blant 169 i det nye Stortinget.

– Det er to forskjellige verdener. Dette blir jobbing fra tidlig morgen til sene kveld. Vi blir færre som må yte mer, sier Bollestad til VG.

– Vi er færre mandater, men vi er sterke mandater. Så skal vi være konstruktive i Stortinget og stemme for det vi er for - og mot det vi er mot. Den andre oppgaven er å bygge organisasjonen. Der har vi tiden og veien frem til 2023, eller helst litt før det. Så skal vi komme sterkere tilbake i stortingsvalget 2025, lover Bollestad.

Hun har et alvorsfylt ansikt bak brillene, ganske fjernt fra den muntre fremtoningen som Instagram-følgerne hennes kjenner fra billedrapportene om «Fru Larkin» i sosiale medier.

KRF-KVARTETTEN: KrF går fra de fire statsrådene på bildet til en tremannsgruppe på Stortinget - med Ropstad, Bollestad og Ulstein (bak Bollestad). Den fjerde statsråden på bildet er samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Hvor alvorlig er situasjonen nå for KrF?

– Vi hadde et krevende valgresultat - og det er alltid krevende med et partilederskifte. Samtidig har vi det beste grunnlaget for å bygge videre, tenker jeg. Det viktigste for meg nå er at vi har et samlet lag. Nå er det ikke snakk om noe retningsvalg, men å bygge lag og vise KrF sin politikk i Stortinget, svarer Bollestad.

– Hva har Ropstad-saken gjort med folks tillit til Kristelig Folkeparti?

– Jeg tenker at nå har Kjell Ingolf både beklaget og tatt ansvar for det han har gjort. Han er kjempelei seg både på vegne av seg selv og partiet. Jeg tror folk skiller mellom at dette er en personsak først og fremst - og ikke en partisak. Så er jeg opptatt av at KrF viser folk vår politikk og vår fremtoning på best mulig måte.

– Hvordan har det vært for deg personlig å følge Ropstad-saken?

– Han har vært under et stort press. Han er far, ektemann og familiemann. Jeg er utrolig opptatt av at vi skal ivareta ham på aller beste måte som menneske. Vi slår ikke hånden av Kjell Ingolf på noen måte. Han har sagt at han beklager og skal gjøre opp for seg. Det er også en viktig bit av dette, svarer Bollestad.

STERKE FOLK: - Vi er færre mandater, men sterke mandater, sier Olaug Bollestad om KrFs nye tremannsgruppe på Stortinget.

Hun har stilt opp også som venn og partikamerat.

– Det skulle bare mangle at jeg ikke gir ham omsorg som menneske. Alle har sett at han har hatt det vondt. Da må vi vise omsorg som medmennesker. Når det gjelder selve handlingen, så ordner han oppi det selv. Men jeg er mest opptatt av Kjell Ingolf som Kjell Ingolf.

– Hvordan skal du styre to departementer og et kriserammet parti?

– For det første er det noen knallflinke folk rundt meg. Ingen vinner en fotballkamp alene. Jeg kan lene meg på disse som kjenner sakene ut og inn. Så skal vi gjøre alt vi kan for at dette blir en grei avslutning i disse to departementene. Samtidig er det utrolig viktig at partiet gir seg selv tid til gode prosesser slik at vi kan få en bredest mulig gul stripe i veien som viser at veien er trygg og god å kjøre på, illustrerer Bollestad med et bilde av KrFs partifarge midt i veien.

– Er du en slags Super-Olaug som tar på deg alle disse jobbene?

– Nei, jeg er ingen super-Olaug. Jeg har jo vikariert i Barne- og familiedepartenmentet tidligere. Det skal jeg gjøre med den aller største flid ut fra den situasjonen vi er i.

– Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse er nevnt som lederkandidater som kan representere en foryngelse av et parti med mange modne velgere?

– Jeg har ingen formening om noe akkurat nå, fordi jeg har så stor respekt for prosessen i partiet. Men begge er kjempefine folk.

– Sett litt bakover i tid: Har den interne kampen om KrFs retningsvalg skadet partiet?

– Vi var jo enige i ledelsen den gangen når retningsvalget kom - om at vi måtte ta grep. Vi lå jo på sperregrensen da også. Vi var uenige om veivalg. Men nå har i lagt det bak oss. Nå er det politikken og å bygge organisasjonen frem til 2023 og 2025 som blir vårt hovedfokus.

– Når vil du svare på om du er kandidat til å bli KrFs nye leder?

– Det vil jeg svare på når jeg eventuelt får det spørsmålet. Jeg har så stor respekt for den prosessen i partiet - at jeg ikke vil kortslutte den prosessen. KrF er kjempeheldige, vi har mange gode folk.

– Hvor viktig er det at den nye lederen sitter på Stortinget?

– Det har jeg ingen meninger om. Hvis jeg skal gå ut og si noe om dette, så legger jeg bånd på- og kortslutter dette. Denne beslutningen må partiet eie.