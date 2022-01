SMITTET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fikk smitte i husstanden, og det ble i torsdag kjent at han nå selv er smittet av coronaviruset.

Nakstad om sykefravær: − Kan bli så høyt at vi ikke kan ha nok folk på jobb

Stadig flere nordmenn vaksinerer seg, men det er likevel ikke presset på helsevesenet som bekymrer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mest nå.

– Det problematiske med det økende smittenivået nå, er at mange får sykefravær samtidig. Det kan bli vanskelig å få folk på jobb i viktige samfunnsfunksjoner som skole, barnehage og helsesektoren.

Problemstillingen er det som bekymrer den assisterende helsedirektøren mest nå, og han sier at dette også er hovedgrunnen til at man ikke kan åpne samfunnet helt opp nå.

Smitten i landet skyter fart, og torsdag ble det registrert 16.877 nye smittetilfeller i landet, det er over 5200 flere tilfeller enn samme dag forrige uke.

Nakstad sier at det avgjørende fremover, er om smitten dobler seg fra uke til uke eller ikke. Nå tar det rundt ti dager før smitten dobler seg.

– Det er ikke så lenge siden vi lå på 9000-10.000 om dagen, og det var breaking news. Nå ligger vi på 16-17.000 om dagen. Snart er vi kanskje på 20.000 om dagen. Da blir spørsmål, når smitten sprer seg videre, hva skjer da?

Vil ha tiltak lenge

Han sier at det det vil være veldig vanskelig å stanse smittebølgen nå.

– Omikronvarianten er så mye mer smittsom, at hvis man skulle klart å stoppe det, så måtte man ha en enda hardere nedstengning enn det vi hadde i mars 2020. Og det er det ikke akseptabelt å gjøre av mange årsaker, både lokalpolitiske og nasjonalt.

Han viser til at Storbritannia, som ifølge Nakstad har vært gjennom mye av omikronbølgen, endte opp med nesten like mange innlagte på sykehus som i den første bølgen i mars 2020.

– Men det var ikke tilsvarende økning på intensivavdelingene. Hvis det samme skjer i Norge, vil dette kunne gå veldig bra, sier han.

Han påpeker likevel at det store problemet da vil være sykefraværet som følge av smitten.

– Det kan bli så høyt at vi ikke kan ha nok folk på jobb, sier han.

– Kan vi nå forsvare at vi har tiltak i samfunnet vårt?

– De viktigste tiltakene er uansett vaksine, at man er hjemme om man er syk og at man tester seg. Denne typen tiltak tror jeg vi vil ha lenge, til viser at pandemien etter alle praktiske formål er over.

Han sier at de fortløpende vurderer hvilke andre tiltak det er behov for å ha i samfunnet, spesielt tiltak som hjemmekontor og antallsbegrensning.

– Det er inngripende tiltak som virkelig er det som gir økonomiske og andre konsekvenser, så det vurderer vi fortløpende behovet for fremover.

Forventer flere innleggelser

Det lå torsdag 249 pasienter på sykehus med corona. Antallet var en økning på ni fra dagen før. 70 av disse pasientene lå på intensivplasser, og 51 av disse mottok respiratorbehandling.

Selv om det fortrinnsvis ikke er belastningen på helsevesenet som følge av innleggelser som bekymrer helsedirektøren mest, sier at han flere uvaksinerte vil komme i kontakt med viruset med så høye smittetall som vi har i dag.

– Disse har høyere risiko for å bli mer alvorlig syke enn vaksinerte, sier Nakstad.

Nakstad sier at rundt halvparten av dem som legges inn på sykehus er uvaksinerte, den andre halvparten er delt mellom personer som er trippelvaksinert og har en eller to vaksinedoser.

– Så det har mye å si at uvaksinerte utgjør halvparten av belastningen, når under ti prosent av voksne nordmenn er uvaksinert.

Han sier at det samtidig er stadig flere uvaksinerte som tar imot tilbud om vaksine, og at det går i riktig retning, selv om det går sakte.

– Dette betyr at totalt sett i Norge er flere enn før som tross alt har fått en dose. Veldig mange har også tatt andre dose, og tredje dose er det også god fart på nå. Alle disse tingene betyr noe, for det gjør at flere er godt beskyttet og at behovet for helsehjelp blir mindre når man blir smittet.

Er selv smittet

Nakstad har nå selv testet positivt på coronaviruset, etter at han fikk smitte i husstanden. Han beskriver milde forkjølelsessymptomer.

– Formen er god, jeg er litt rar i stemmen, men det er egentlig det eneste jeg merker.

Helsedirektøren var ikke overrasket da han testet positivt, da han har barn som selv var smittet.

– Jeg er i godt selskap, og det er mange tusen som ser det svaret på en hurtigtest. Nå er det seks dager i isolasjon, er man feber fri da, så kan man gå ut i samfunnet igjen, sier han.