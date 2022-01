ØKER: Flere selskaper øker nettleien i 2022.

Elvia øker nettleien i Oslo og Viken med ca. 15 prosent

Elvia øker nettleien i Oslo og Viken med rundt 15 prosent fra 1. april.

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser selskapet til VG.

– Elvia planlegger å sette opp nettleien fra 1. april i år. Dagens nettleie i Oslo og Viken er i dag 47 øre ved et årlig forbruk på 20 000 kWh. Økningen er ikke helt fastsatt ennå, men jeg antar at den blir på rundt 15 prosent, sier kommunikasjonssjef Morten Schau til VG.

Dette betyr 7 øre mer per kWh ved et forbruk på 20.000 kWh. Nettleien er i dag 44,8 øre ved et forbruk på 30 000 kWh, så her blir økningen marginalt lavere – 6,7 øre.

Økningen gjelder rundt 770.000 av Elvias 940.000 kunder da kundene i Innlandet har en annerledes tariffstruktur.

– Med dette anslaget vil vi ha en mindre inntekt ved årets utgang på om lag 300 millioner kroner, sier Schau.

En del andre nettselskaper har allerede varslet at de kommer til å øke leien. Norgesnett øker for eksempel nettleien fra 1. februar.

Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau.

Elvia hadde opprinnelig lagt inn en prisøkning på syv prosent fra 1. januar da planen var å innføre en ny nettleiemodell.

– Den ble som kjent forkastet en uke før årsskiftet. Da rakk vi ikke å legge inn en syv prosents økning fra januar av. Siden vi mister et stort volum i januar, februar og mars som er måneder med høyt forbruk, må vi øker mer de gjenstående månedene i året, sier Schau.

Vinterens rekordhøye strømpriser og meldinger om at folk slet med å betale regningene, bidro også til at Elvia valgte å utsette prisøkningen til april.

– Da forventer vi at strømprisen er vesentlig lavere, og forbrukes også, slik at det blir enklere for kundene å betjene fakturaene, sier Schau.

Glitre og Agder energi justerer

Glitre Energis nettleiekunder må også regne med en prisøkning i løpet av 2022, uavhengig av hvilken nettleiemodell man har, men selskapet har ikke bestemt når dette skjer.

– Vi skulle egentlig hatt en prisøkning fra 1. januar, men vi videreførte de prisene vi hadde på grunn av at ny nettleiemodell ble utsatt, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Ask Connell til VG

Agder Energi Nett opplyser på sin hjemmeside at de justerer nettleieprisene fra 1. februar 2022. For en gjennomsnittlig husholdningskunde med et forbruk på 20.000 kWh i året, utgjør endringen i nettleie i underkant av 50 kroner pr måned, sammenlignet med nettleieprisen i 2021.

les også 1,4 millioner får utsatt ny nettleieordning: – Ulempe for kundene

Dagens 47 øre ved forbruk på 20.000 kWh 47 øre inkluderer elavgift, moms, fastledd og enova-avgift.

NVE varslet allerede i november at nettleien kom til å gå kraftig opp i år på grunn av rekordhøye strømpriser og investeringer i strømnettet.

Når elektrisiteten transporteres fra A til B forsvinner det en del strøm på veien, såkalt overføringstap. Og når strømmen er rådyr, blir dette tapet mer kostbart enn i et normalår.

Nettapet, differansen i mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert, må dekkes av nettselskapet som igjen sender regningen videre til kundene.