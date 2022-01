GYDA TOK TAKET: Slik så det ut hos familien Hoel i Kinsarvik torsdag kveld.

Merket ikke at taket fløy av: − Naboen kom på døren

Torsdag kveld ble brått annerledes for Fredrik Gjester Hoel (31) og familien da taket ikke lenger var på toppen av huset deres i Kinsarvik.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kveld holdt Hoel og samboeren på å lage kveldsmat til ungene på to og fem og et halvt år.

De bor i Kinsarvik, i Sørfjorden, like innenfor munningen av Hardangerfjorden.

Vinden hadde så langt vært forholdsvis stille her, ifølge Hoel, helt frem til torsdag kveld.

– Vi reagerte ikke på at var mye vind og at vi måtte sikre løse gjenstander. Akebrettene som var oppstilt inntil husveggen, står der fortsatt, sier han til VG ved 23.30-tiden.

Men taket til huset er ikke lenger der det skal være.

For selv om familien like før 19-tiden hørte et vindkast, tenkte de ikke noe særlig over det, mer enn at datteren på fem og et halvt år syntes det var litt skummelt.

RESTENE: Taket ble revet av.

Kort tid etter sto naboen på døren. Mesteparten av taket hadde blåst av.

– Naboen var på tur med hunden og gikk rett mot vårt hus i det taket fløy i hans retning. Det traff heldigvis nabohuset og ikke ham, sier Hoel som tydelig er forbauset over hendelsen.

– Vi merket ikke at taket fløy av. Jeg trodde ikke at det gikk an å unngå det.

– Vi hørte heller ikke at det traff nabohuset. Vi satt i førsteetasje, men det er veldig merkelig at vi ikke fikk det med oss. Det var en stor overraskelse da naboen kom på døren og sa fra.

Taket hadde truffet høyt oppe på nabohuset, som blant annet mistet flere taksteiner som følge av kollisjonen. Ifølge Hoel skal også nabofamilien inne i huset ha merket sammenstøtet.

MYE ARBEID: Familien får nok å gjøre med å fikse taket etter at Gyda føk forbi.

Lokalsamfunnet stilte opp

Hoel tok turen over til en annen nabo, entreprenør Geir Atle Nedrevåg, for å be å hjelp.

– Så gikk det to minutter fra jeg banket på døren hos ham, til han var ved huset vårt. Like etter kom folkene hans med kranbil for å sikre folk med seler og at vi tryggere kunne få en oversikt.

De var oppe på taket. Her fikk de god oversikt og kunne fortelle Hoel at det var behov for å tett igjen rundt pipen og ventilasjonsrøret, slik at det ikke kommer vann inn der gjennom natten.

GODE NABOER: Familen fikk raskt hjelp fra naboen Geir Atle Nedrevåg.

Entreprenøren sikret også det siste takflaket som ligger igjen på huset, i tillegg til å sikre taket som ligger på nabotomten.

De forsøkte også legge en presenning over huset, men måtte gi opp som følge av den sterke vinden torsdag kveld.

Flere har tilbudt familien hjelp i etterkant av hendelsen.

– Det gikk kanskje et kvarter før vi fikk første tilbud om en leilighet vi kunne bo i, i en ubegrenset periode, sier Hoel.

I tillegg har folk i kommunen spurt om det er noe kommunen kan hjelpe til med, og alt fra venner, til familie og kolleger spør fremdeles om de kan bidra, sier han.

– Vi er takknemlige for all hjelpen vi har blitt tilbudt.

FAMILIEN HOEL: Fredrik og kona Katrine Reisnos Meling og barna Martine (5) og Kristoffer (2)

Frykter vannskader

Huset er relativt nytt, som gjør at Hoel synes det hele er ekstra forunderlig. Taket på huset er flatt, og ifølge Hoel var den en ganske liten del av det som stakk ut.

– At vinden har tatt tak i den delen av taket og løftet det helt opp, trodde jeg ikke var mulig. Det har blåst kraftig tidligere, vi har opplevd stormer der andre objekter og løse gjenstander har flyttet ganske mye på seg, men et tak skal jo sitte på, uansett.

Siden det ikke var mulig å sikre huset med presenning, er det nå fare for vannskader.

– Jeg kommer til å være overrasket om det ikke er bløtt inne i huset i morgen. Mest sannsynlig vil det trenge vann inn i natt, sier han og legger til:

– Men om det er fuktskader inne, må vi prøve å redde innbo. Vi håper jo fortsatt at det er tørt inn i morgen.

Familien har nå tatt inn hos foreldrene til Hoels samboer

– Ungene har kommet seg i seng, og vi prøver å fordøye det som har skjedd. Det er ikke så mye vi får gjort før det er dagslys og vi kan kontakt forsikringsselskapet, så får de ta jobben videre.

Nå er bosituasjonen noe mer usikker for familien.

– Vi er forberedt på at vi ikke kan bo der en stund fremover.