Helseministeren: Nå kan coronapasset brukes

Helsedirektoratet mener coronasertifikatet kan tas i bruk av fullvaksinerte over 16 år, ikke delvaksinerte. Regjeringen melder at forskrift om coronapass vil vedtas i løpet av dagen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Kommuner kan nå ta i bruk coronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har testet negativt eller har gjennomgått covid-19, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse fredag.

I Helsedirektoratets anbefaling, kan sertifikatet brukes på arrangementer og serveringssteder, treningssenter og i svømmehaller, kommer det fram i direktoratets faglige grunnlag til regjeringen.

– Vi håper forskriften vil gjøre det enklere for kommuner med lokale med utbrudd å fatte lokale vedtak. Coronapass vil ivareta hensynet til næringslivet, privatpersoner, og gjør tiltakene mindre inngripende., fortsetter Kjerkol.

GRØNT PASS: Et grønt coronapass vil eksempelvis kunne brukes på kulturarrangementer, konserter, konferanser, i julebordsesongen og i utelivsbransjen generelt.

I Helsedirektoratets faglige grunnlag kommer det også fram at helsemyndighetene er skeptiske til om negativ test kan inngå i sertifikatet, noe flere har trukket fram som nødvendig ut fra et rettferdighetsprinsipp.

Smitten i Norge er fremdeles stigende. På en pressekonferanse klokken 11.00 fredag skal regjeringen orientere som smittesituasjonen – og hvordan de mener coronapasset skal kunne brukes.

– Det forventes størst smittereduserende effekt dersom testing ikke inngår som alternativ. Politiske avveininger, hensyn til forskjellsbehandling og å unngå «vaksinasjonspress» tilsier at andre hensyn også kan veies inn. Dersom testing skal inngå, må det gjøres avklaringer rundt testriggen.

Det var forrige fredag Helsedirektoratet først anbefalte at coronapass kan tas i bruk lokalt i kommunene.

– Det gjør at man kan leve mest mulig normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, sa statsminister Jonas Gahr Støre da.

Tromsø varslet innføring

Tromsø kommune har vært ivrige etter å få innført ordningen.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), sa forrige uke at kommunen var klare til å innføre coronapass allerede tirsdag. I stedet måtte de vente på at det juridiske grunnlaget først skulle komme på plass.

– Vi har full forståelse for at formalitetene må på plass først. Det er helt uproblematisk for oss, sa Wilhelmsen til VG tidligere denne uken.

Etter pressekonferansen fredag opplyser han til Dagbladet at kommunen vil innføre coronapass og kaller inn til formannskapsmøte «med en gang de tekniske løsningene er på plass».

IVRIG: Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, var først ute med å melde at kommunen vil ta i bruk coronapasset så snart det er klart.

VG har i dag ringt med Bergen kommune, men de ønsker ikke å si noe før pressekonferansen klokken 14.

Etter pressekonferansen fredag, opplyser helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli i Trondheim kommune at coronapasset er opp til diskusjon i kommunen, men at det ikke er tatt noen beslutning om å innføre det.

– Vi ber om innspill og diskuterer med næringsliv og andre etater for å høre hvordan de stiller seg til bruk av coronapass. Så er det politikerne som tar beslutningen, sier Dehli til VG.

Hun sier kommunen har ventet på denne meldingen for å gå videre med andre aktører, og at de vil legge frem en anbefaling om dette senere.

– Det blir fort et tema når det tas om nasjonalt og blir gitt anledning til det, vil det jo bli diskutert i alle kommuner. Det er helt åpenbart, mener Dehli.

Forrige fredag snakket VG med en rekke av landets bykommuner. Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo sa det på daværende tidspunkt ikke var aktuelt å innføre coronapassordning i hovedstaden.

Også Bergen og Stavanger er blant kommunene som sa de ikke vil innføre ordningen umiddelbart, men at det er noe de vurderer, skulle smittesituasjonen kreve nye tiltak lokalt.

Strengere i Europa

Samtidig som Norge nå innfører coronasertifikatene som et mulig lokalt tiltak for kommunene å ta i bruk, har flere land i Europa allerede hatt strengere coronapassregler som gjelder nasjonalt i flere uker.

I Tyskland må man ha gyldig coronapass for å slippe inn på utesteder, restauranter, frisører, sykehjem og sykehus, ulike arrangementer innendørs og utendørs, treningssenter og overnatting på hotell og lignende.

CORONAPASS-PROTEST: Politiet overvåker demonstrasjoner i Milano 2. oktober, da tusenvis demonstrerte mot innføring av coronapass-krav for både offentlige og private ansatte.

Danmark har innført krav for alle over 15 år om å være fullvaksinert, frisk fra corona eller nylig testet negativt for å slippe inn på diskoteker, partybusser, restauranter og kafeer. Også Nederland har lignende restriksjoner, og krever grønt pass fra alle ned til 13 år.

Frankrike skiller seg ut ved at de krever en tredje dose for å gi grønt coronapass for de over 65.

Italia er likevel blant de aller strengeste i klassen: Der må man kunne vise et grønt coronapass for å få jobbe fra kontoret, og for å få reise innenlands. Den italienske unntakstilstanden skal vare frem til nyttår.