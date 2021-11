SKUFFET: Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne er bestyrtet over Bane Nors avgjørelse om å utsette planene om å bygge ut togspor i indre Oslo.

Oslo kommune: − Nå må Bane Nor skjerpe seg

Oslo kommune går nå rett i strupen på Bane Nor som fredag ettermiddag varslet at de utsetter planene om å bygge ut dobbeltspor mellom Oslo S og Bryn. – Bane Nor har holdt Oslo for narr, sier Oslos byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Bane Nors avgjørelse har fått byråden til virkelig å steile.

– Det kom som et sjokk at Bane Nor nå utsetter planene i fem år. Bane Nor har presset Oslo kommune til å hastebehandle togutbygging i Brynsbakken, for så å kaste kortene få måneder senere. Dette er uakseptabel oppførsel, ikke minst overfor beboerne i bydel Gamle Oslo, sier Marcussen i en pressemelding, og kaller avgjørelsen for «uholdbar».

Hun peker på at bystyret hastebehandlet planene i mars for å sikre bedre togtilbud for en million reisende i Oslo-området allerede fra 2027.

Nå blir det først i 2031, kanskje senere.

les også Nok en sommer med arbeid på Oslo S

Byråd Hanna E. Marcussen forventer nå at det ryddes opp og vil be om et snarlig møte med Bane Nors ledelse.

– Bane Nor må følge opp bystyrets vedtak, særlig å vurdere alternative lokkløsninger. At vi har et velfungerende togtilbud i Oslo-området er helt avgjørende om vi skal nå klimamålene, sier Marcussen i pressemeldingen, og avslutter skarpt:

les også Kilder til VG: Her er favorittene til MDG-Lans gamle jobb

– Jeg forventer også at den nye regjeringen vil følge opp kommunens ønsker om et forbedret togtilbud som respekterer lokalt selvstyre, for nå må Bane Nor skjerpe seg.

Dette svarer Bane Nor

Prosjektdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor skriver i en melding til VG at de «hele tiden har vært tydelige på at vi var avhengige av et vedtak senest før påske i år, for å kunne bli ferdige med tiltaket i Brynsbakken før ERTMS (et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, red.anm.)».

ERTMS skal etter planen innføres på Oslo S i 2026, ifølge Bane Nors hjemmesider.

– Bystyret strakk seg langt for å godkjenne planen, og bidra til å holde fremdriften, men vi er nå i november og har fortsatt ikke en stadfestet plan. Derfor er det ikke lenger mulig å bygge tiltaket lenger før ERTMS, skriver Sandvin.

Hun uttrykker forståelse for at dette kan virke belastende for berørte grunneiere.

– Dette er et prosjekt som skaper stort engasjement lokalt. Samtidig er tiltaket viktig for å løse opp i en flaskehals som berører veldig mange reisende.