TILTALT: Den tidligere Trump-rådgiveren Steve Bannon risikerer fengselsstraff etter å ha nektet å vitne for komiteen som etterforsker kongresstormingen 6. januar.

Steve Bannon tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen

Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen.

Av Ådne Husby Sandnes og NTB

Publisert: Nå nettopp

Tiltalen fra justisdepartementet i USA fredag kveld har bakgrunn i at Bannon nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar, samt at han har nektet å fremlegge dokumentasjon.

Dermed stemte Representantenes hus i oktober for å be påtalemyndigheten om at han straffeforfølges.

Saken mot Bannon har vært etterforsket av FBIs Washington-kontor. Justisdepartementet opplyser at Bannon risikerer minst 30 dager, og opp mot ett år i fengsel, for hver av de to tiltalepostene, i tillegg til en bot på mellom 100 og 1000 dollar.

Flere nekter

67 år gamle Bannon ble instruert av Trump til ikke å stille opp. Han hadde fra før, via sin advokat, varslet at han ikke ville svare på noen spørsmål.

Også Donald Trumps stabssjef under kongresstormingen, Mark Meadows, skal ifølge CNNs kilder ha unnlatt å møte som vitne i komiteen.

Også en annen Trump-medarbeider har nektet å svare på spørsmål fra komiteen.

Justisminister Merrick Garland uttaler at hans kontor følger prinsippet om at alle er like for loven.

Det amerikanske nyhetsnettstedet NPR skriver at Bannon har sagt at han nektet å samarbeide med komiteen fordi han var dekket av Trumps såkalte «executive privilege», altså konfidensialitet.

Juseksperter har derimot ment at dette argumentet ikke holder vann, fordi Bannon var en privatperson på dette tidspunktet, som ikke hadde jobbet på innsiden av Det hvite hus på flere år.

Vil se dokumenter

Bannon deltok ifølge 6. januar-komiteen på et møte 5. januar på et luksushotell i Washington, sammen med flere andre i Trump-tilhengere.

Møtet ble holdt i det som er blitt omtalt som et «war room» – et begrep som blant annet brukes om militære kommandosentre.

Samtidig som Bannon tiltales, pågår det en prosess i domstolene hvor Trump forsøker å nekte komiteen innsyn i dokumenter fra Nasjonalarkivet.

Nylig avgjorde en ankedomstol at utleveringen blokkeres, midlertidig, inntil at domstolen hadde fått vurdert Trumps argumenter.

Dokumentene som Kongressen ønsker, omfatter blant annet telefonutskrifter, notater fra uttalelser og taler, og håndskrevne notater fra Trumps daværende stabssjef Mark Meadows.

Dokumentene kan kaste lys over hvorvidt den tidligere presidentens uttalelser og oppførsel før og under kongresstormingen bare var uheldige eller om det faktisk var del av en bevisst strategi.

Stormingen av kongressen skjedde i et forsøk på å stoppe den formelle godkjennelsen av Joe Biden som vinner av presidentvalget i november 2020.