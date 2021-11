BEKYMRET: FHI mener vi må ta unges søvnvansker på alvor.

FHI bekymret: Unge sover dårligere

Studenter og unge voksne sliter med søvnproblemer. Samtidig øker bruken av sovemedisiner blant ungdom og unge voksne.

Av Kari Aarstad Aase

Det er flere unge voksne som sliter med søvnen, viser en fersk oppsummering fra Folkehelseinstituttet.

Tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at det helt siden 2010 har vært en økning i andelen unge som har meldt om søvnvansker. I 2021 oppgir 13,8 prosent av de spurte at de sliter med dette.

Mer bekymring og stress

Tallene fra undersøkelsen er samlet inn i mars 2021, da det var nasjonale smitteverntiltak på grunn av covid-19.

Flere forhold kan bidra til å forklare den kraftige økningen av søvnvansker under nedstengningen. Søvnen er ofte det første som lider når man ikke har det bra, oppgir FHI. Mange studenter rapporterte også økt grad av bekymring og stress på den tiden.

– Da er det ikke overraskende at søvnen også ble dårligere – men også små justeringer i den typiske døgnrytmen kan ha påvirket søvnen, siden studentene ikke lenger måtte stå opp for å rekke fysiske forelesninger, sier Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Jevn økning

Det er uklart hvor stor innvirkning pandemien har hatt i 2021, men økningen i søvnvansker hos studenter har vært jevn siden 2010.

– Tallene fra SHoT viser at nær én av tre studenter opplevde søvnproblemer i 2021. Dette er et høyt tall, og vi er bekymret for økningen, sier Sivertsen.

Flest unge kvinner rapporterer om søvnvansker: 34 prosent av unge kvinner sliter med søvnløshet, mens tilsvarende andel for menn var 22 prosent.

Mer sovemedisin

Tall fra Reseptregisteret viser at bruken av sovemidler har mer enn doblet seg hos ungdom mellom 15 og 19 år i samme periode. Det har også vært nær en dobling blant de mellom 20 og 24 år.

Dårlig eller for lite søvn kan påvirke humør, konsentrasjonsevne og yteevne, og mangel på søvn påvirker helsen negativt, ifølge FHI.

– Data fra SHoT-studien viser at studenter med mentale eller fysiske lidelser har betydelig økt forekomst av søvnløshet og kort søvnlengde, sier Sivertsen.

Studier viser at det er en sammenheng mellom søvnløshet og en betydelig høyere risiko for å stryke til eksamen og en forsinket progresjon i studiene.

– Dette understreker behovet for å ta søvnproblemer hos unge voksne alvorlig, sier Sivertsen.