Fire av fem alvorlige sykehus-hendelser varsles aldri

Helsepersonell mente det kunne ha skjedd feil i 1845 saker der pasienter døde eller fikk alvorlig skade på norske sykehus i fjor. Ingen av sakene ble varslet til Statens helsetilsyn.

Søndag fortalte VG historien om Sølvi Løvås, som døde på Stavanger Universitetssjukehus i 2018. Like før dødsfallet oppdaget sykehuset at en kreftprøve var blitt forvekslet.

Hun var blitt behandlet for feil type kreft.

Sykehuset lovet at dødsfallet skulle varsles til Helsetilsynet, men brøt løftet til familien. Du kan lese hele saken her.

I tre år har VG gransket

alvorlige hendelser og

dødsfall ved norske sykehus. Over 60.000 interne avviksmeldinger for årene 2018 og 2020 er innhentet og analysert. Avviksmeldinger er viktig fordi alvorlig feil skal fanges opp og rettes, slik at den samme feilen ikke skjer igjen. I de mindre alvorlig sakene kan sykehuset gjennomgå hendelsen selv. I de mest alvorlige sakene skal Helsetilsynet eller Statsforvalteren gjøre jobben. Dersom alvorlig feilbehandling ikke varsles til tilsynsmyndighetene, er det brudd på loven. I dag kan VG avsløre at 1845 hendelser der en pasient døde eller ble alvorlig skadet i fjor, aldri ble varslet til Helsetilsynet. Det betyr at åtte av ti saker der helsepersonell mente at det kunne har skjedd feil i behandlingen av pasienten, ikke nådde Helsetilsynet. I 2018 ble 1044 pasientskader ikke varslet. Det utgjør 73 prosent av de mest alvorlige hendelsene dette året. – I materialet VG presenterer, er det et betydelig antall saker som burde vært varslet, sier helsejurist og professor Aslak Syse ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. – For hver av sakene som ikke blir varslet, men som burde vært det i henhold til loven, foreligger det et lovbrudd? – Ja, det gjør det, sier Syse.

Dette viser tallene:

I fjor ble 47 prosent av alle dødsfall hvor det er skrevet avvik, ikke varslet til Helsetilsynet. I 2018 var tallet 45 prosent .

I 2020 ble 92 prosent av alle avvik som omhandlet betydelig skade på pasient, ikke varslet til Helsetilsynet. I 2018 var tallet 89 prosent .

Fra 2018 til 2020 ble antallet interne avviksmeldinger i kategorien «betydelig skade» nesten doblet. Antallet registrerte avviksmeldinger som omhandler dødsfall, har økt fra 521 hendelser til 619 hendelser.

Økningen kan skyldes at helsepersonell er blitt flinkere til å melde, eller at systemene for å føre avviksmeldinger og kategorisere disse, er blitt bedre. Det er ikke gitt at det har vært en økning i antall alvorlige hendelser.

– Åpenbare varslingssaker

Når det skrives en avviksmelding, betyr det at helsepersonell mener det kan ha skjedd en feil eller noe uventet i behandlingen av pasienten.

Det skrives altså ikke avvik på alle dødsfall eller skader som skjer på sykehusene.

Slik har VG jobbet: VG har bedt om innsyn i interne avviksmeldinger hos 22 av landets offentlige helseforetak for årene 2018 og 2020. To sykehus mangler i VGs oversikt. Det er Sørlandet Sykehus og Helse Fonna.

VG har analysert mer enn 60.000 slike avviksmeldinger og sett på hvor mange alvorlige pasientskader (avvik med alvorlighetsgrad betydelig skade og død) som blir varslet til Helsetilsynet. VGs funn er basert på materialet sykehusene har oversendt, der sykehusene har registrert om saken er varslet til helsetilsynet eller ikke.

VG har tidligere skrevet om hvordan Helsetilsynet og Statsforvalteren følger opp alvorlige varsler som blir sendt til tilsynsmyndighetene. Vis mer

Det er ikke nødvendigvis slik at alle sakene i VGs materiale som ikke er varslet, burde vært det, sier professor Aslak Syse.

– Men det er ingen tvil om at det er dødsfall og alvorlig skade som skjer ved sykehusene, som burde vært varslet.

– Det er mange åpenbare varslingssaker i materialet dere presenterer.

Syse har gått gjennom deler av VGs materiale – og trekker frem eksempler på det han mener er klart meldepliktige saker.

Avvikene er omformulert av VG for å anonymisere pasienten, og fordi et vanlig avvik inneholder kompliserte medisinske ord og uttrykk.

Pasient 1

En pasient ble innlagt på en sykehusavdeling med akutte magesmerter. I dagene som fulgte ble pasienten dårligere og dårligere.

En sykepleier forsøkte flere ganger å få pasienten flyttet fra en avdeling til en annen, men ble ikke hørt.

Til slutt stoppet urin og avføring, og pasienten kastet opp tarminnhold. Sykepleieren mente pasienten hadde klare indikasjoner på tarmslyng, men pasienten ble ikke operert.

Til slutt døde pasienten. Obduksjonen viste at tarmlidelsen var årsaken til dødsfallet.

– Dette tilfellet er klart meldepliktig som uventet dødsfall. Det foreligger ikke grunnlag for at sykehuset ikke varslet dette dødsfallet, som utvilsomt skyldtes manglende oppfølging av pasienten over flere døgn, sier Syse.

Pasient 2

En pasient fikk hjertestans etter at en lege ved et sykehus tappet feil lunge for væske.

Legen skulle gjøre et inngrep i lungen på den ene siden, men tappet på feil side.

Pasienten fikk økende pustevansker fem minutter senere, spyttet blod og gikk i hjertestans.

Pasienten overlevde, men fikk ifølge avviket en betydelig skade.

Pasient 3

En pasient fikk hull i tarmen – altså at tarmen ble gjennomboret ved en feil – under et inngrep på et sykehus.

Hendelsen skjedde da pasienten fikk innlagt stomi – som er en kunstig åpning i kroppen laget ved en operasjon. Meningen med stomi er å avlaste eller erstatte et sykt organ.

Pasienten fikk en betydelig skade, ifølge avviksmeldingen.

– Flere lovbrudd

Dersom et dødsfall eller en betydelig skade er uforutsett, skal hendelsen varsles, oppgir professor Aslak Syse.

Det vil si at feilen som skjer ikke skal være en kjent risiko eller vanlig komplikasjon.

Sykehusene som omfattes av loven, skal straks varsle Helsetilsynet – og senest 48 timer etter hendelsen.

– Hvorfor er det alvorlig at sykehusene ikke varsler?

– For det første er dette lovbrudd, sier professor Aslak Syse.

– Men det viktigste er at man har laget denne varslingsordningen for å kunne følge opp alvorlig hendelser. En ekstern oppfølgingen av alvorlig hendelser kommer ikke i gang, dersom det ikke varsles.

– Du kan si at man motarbeider hele begrunnelsen for varslingsordningen ved at materialet tilsynsmyndigheten får, ikke er tilstrekkelig dekkende, sier Syse.

– Underrapportering

VGs tall indikerer at antall varsler fra helse- og omsorgstjenesten skulle vært høyere, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Han tar forbehold om at det kan være saker i VGs materiale som ikke omfattes av varslingsplikten.

– Vi antar at det er underrapportering og mørketall.

– Helsetilsynet vurderer at mange varsler fra en virksomhet som regel er et uttrykk for en god melde- og varslingskultur, heller enn at det skjer flere uønskede hendelser enn hos dem som varsler svært lite.

FRYKTER MØRKETALL: Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn mener det er viktig at ledelsen ved sykehusene legger opp til en god meldekultur.

Helsetilsynet er bekymret for pasientsikkerheten i de virksomhetene som ikke jobber godt nok med uønskede hendelser, sikkerhet og kvalitet.

For at varselordningen skal fange opp alle hendelser som er varslingspliktige, må sykepleiere, leger og annet helsepersonell ha kjennskap til ordningen, sier Andresen.

Han sier det er viktig at ansvarlige ledere i sykehusene legger opp til god meldekultur – og åpenhet om risiko og uønskede hendelser.