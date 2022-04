NEKTER STRAFFSKYLD: Mannen i 50-årene fra Haugalandet som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 og Tina Jørgensen (20) i 2000 bestrider anklagene som politiet retter mot ham.

Tengs-saken: Ingen nye DNA-funn

Sør-Vest politidistrikt har gjort flere hundre nye DNA-undersøkelser etter at en mann ble siktet for drapet på Birgitte Tengs (17). Nå er undersøkelsene avsluttet - og politiet står igjen med ett funn som kan felle ham.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av de siste ukene har politiet mottatt resultatene fra de avsluttende DNA-undersøkelsene i den snart 27 år gamle drapssaken.

De aktuelle undersøkelsene har blitt gjort ved Netherlands Forensic Institute (NFI) og har tatt for seg flere utklipp av strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept, natt til 6. mai 1995.

Årsaken til at nettopp disse utklippene ble sendt til Nederland for nye undersøkelser, skyldtes et annet DNA-funn som ble gjort i fjor høst.

Da fant de nederlandske ekspertene en Y-profil i en blodflekk på den samme strømpebuksen. Det er ikke snakk om en fullverdig DNA-profil, men analysene viste treff på 29 STR-markører på Y-kromosomet hos den siktede i Tengs-saken.

I tillegg har drapssiktede en mutasjon i sitt DNA som ingen av hans mannlige slektninger har – noe som gjør at politiet kan utelukke at funnet stammer fra faren eller brødrene hans.

Les også Tengs-drapet: Antall matchende DNA-profiler sterkt innsnevret Sør-Rogaland tingrett mener mistanken er styrket mot mannen som er siktet for Birgitte Tengs-drapet.

Forsvarer: – Et dårlig DNA-treff

Politiet ønsket derfor å sende utklipp av området rundt blodflekken på strømpebuksen, for å se om de kunne få ytterligere treff. Nå har politiet fått resultatene, som ikke viser flere funn.

Det betyr at etterforskerne sitter igjen med ett DNA-funn som de mener knytter siktede til drapshandlingen og forsterker bevisbildet mot ham.

– Det er ikke funnet noe mer, og jeg registrerer at politiet har gjort flere hundre undersøkelser på strømpebuksen og står igjen med et dårlig DNA-treff. Det er ingen DNA-profil, men et utslag på kjønnsprofil, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, til VG.

Forsvareren opplyser videre at de har bedt sakkyndige om å vurdere DNA-funnet i saken.

– Det er interessant at det kun er gjort funn på strømpebuksen, med tanke på hvilke undersøkelser som er gjort og muligheten for oversmitte. Det er snakk om ørsmå fragmenter, sier forsvareren.

Den drapssiktede mannen i 50-årene nekter straffskyld og enhver befatning med saken. Han er ikke avhørt i saken siden før jul i fjor, og det er heller ikke planlagt et nytt avhør i nærmeste fremtid.

Politiet: Vil avhøre siktede på nytt

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt forteller til VG at DNA-undersøkelsene i Birgitte Tengs-saken er avsluttet og at man ikke har gjort flere identifiserbare funn mot siktede eller nye funn som kaster mistanke mot andre personer.

– Vi har ingen planer om flere DNA-undersøkelser i den saken nå, men DNA-beviset etterforskes videre og står fortsatt sentralt, sier Soma.

Politiadvokaten opplyser at sakkyndige er i gang med arbeidet med å kvalitetssikre DNA-analysen i Tengs-saken, men at det ikke er satt en tidsfrist for dette arbeidet.

– Vi jobber videre med målsettingen om å avslutte etterforskningen før sommerferien og at vi sender en innstilling til statsadvokatene før sommerferien. Påtaleavgjørelsen ligger da i deres hender, og jeg kan ikke svare for når de er ferdig eller om når en eventuell hovedforhandling berammes, sier Soma.

Politiet planlegger å avhøre den drapssiktede mannen i 50-årene på nytt, men det er ikke satt en dato for avhøret.

– Han er allerede avhørt grundig om både Tengs- saken og Tina-saken.

Les også Tina-saken: Løste 21 år gammel taxigåte I over 21 år har det vært uklart om mannen som er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) krasjet med en taxi i samme…

De to drapssakene etterforskes fortsatt av en og samme etterforskningsgruppe, men politiet har ikke tatt stilling til når etterforskningen i Tina-saken skal avsluttes.

Politiet har sendt inn en del materiale til DNA-undersøkelser i denne saken også, men det har ikke vært mulig å sikre sporprøver.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva slags materiale som ble sendt inn, sier Soma.

Tengs-siktede er fortsatt mistenkt for drap i Tina-saken. Han nekter straffskyld.