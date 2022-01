FORUTSIGBARHET. Bjørnar Moxnes, leder i Rødt og stortingsrepresentant. Han mener at strømmen til kunder i Norge må reguleres.

Foreslår makspris på strøm: − Skal ikke være et luksusgode

Rødtleder Bjørnar Moxnes ønsker å innføre en makspris på 35 øre per kilowattime for landets strømkunder.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert:

De siste månedene har strømprisen skutt i været. Mandag tikket strømprisen opp til en ny 2022-rekord og det høyeste nivået siden første juledag i fjor, ifølge ferske tall fra strømbørsen Nord Pool.

Tirsdag formiddag leverte Rødts leder Bjørnar Moxnes og stortingsrepresentant Sofie Marhaug et forslag om å innføre makspris på strøm.

– Dette vil påvirke husholdninger og næringsliv landet rundt. Mange opplever at utgiftene stiger voldsomt og plutselig. En slik makspris er forutsigbar, sier Moxnes til VG.

Maksprisen skal ligge på 35 øre per kilowattime for alle kunder i Norge, inkludert husholdninger og industri.

– Denne prisen gir fortjeneste til produsentene, i tillegg til at den er rimelig for kundene, sier Moxnes.

Sikringsordningen regjeringen la fram i desember og som et samlet storting stemte for denne uken går ut på at når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere en del av regningen.

Dette kompensasjonsnivået oppjusterte regjeringen fra 55 til 80 prosent lørdag forrige uke.

Begrenser luksusforbruk

I tillegg til maksprisen vil partilederen ha på plass et toprissystem på strøm der maksprisen på 35 øre per kilowattime kun gjelder inntil et visst forbruk, for å unngå sløsing av energi.

– Maksprisen gjelder ikke ubegrenset. Folk kan ikke ha over 30 grader i stuen og la varmtvannet renne mens de er på jobb. Strøm er en dyrebar ressurs som vi ikke kan sløse bort, sier Moxnes.

Han mener at regjeringen må se på hvilke begrensinger som bør gjelde slik at prisen for luksusforbruk settes høyere enn maksprisen.

Vil regulere markedet

Partilederen understreker at de ikke kutter kabler til Europa, men at strømmen til kunder i Norge må reguleres.

– Det norske folk og Stortinget må ha styring over kraften som går til kunder i Norge. Vi må regulere et marked som ikke fungerer. Strøm skal ikke være et luksusgode, det er essensielt, sier Moxnes.

Produksjonskostnaden på strøm er 11,57 øre per kilowattime for 2022.

– Det er spinnvilt at energi selges til opp mot 100 ganger så mye som produsksonsprisen. Vi har mer enn nok strøm, men når prisene er høye og ustabile i Europa, blir de følgelig høye og ustabile i Norge, sier Moxnes.

Energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Frank Sve.

Tirsdag skrev Frank Sve, energipolitisk talsperson Fremskrittspartiet, i et debattinnlegg i TV 2 at partiet forslår å innføre en midlertidig makspris på 50 øre per kilowattime for landets strømkunder.

– Det vil gi nødvendig forutsigbarhet og overkommelige priser både for husstander og næringsliv i det som er en svært krevende tid for mange, skriver Sve i innlegget.

Desember i fjor skrev E24 at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) ikke vil innføre makspris på strøm.

– Prisregulering er et inngripende tiltak som kan ha utilsiktede konsekvenser, skrev Persen.