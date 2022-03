THE CONTROLLER: Peter Christian Frølich (H) er sjef for stortingets tungekrøller: kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mistenker regjeringen for lovbrudd – vil kalle Kjerkol inn på teppet

Leder av kontrollkomiteen Peter Christian Frølich (H) gir regjeringen en tidsfrist til å granske seg selv. Hvis ikke gjør han jobben for dem.

I desember innførte regjeringen rødt nivå på alle landets videregående skoler. Dette innebar store begrensninger i skolehverdagen. Mange elever ble holdt hjemme og mye digital hjemmeundervisning.

I slutten av desember ble rødt nivå videreført, til tross for at beslutningen ble frarådet av både FHI og Helsedirektoratet.

– Dette var veldig inngripende tiltak for unge mennesker. Å stenge elever vekke fra utdanning krever svært gode begrunnelser, sier Frølich til VG.

Regjeringen opplyste da tiltakene ble innført at de hadde faglige råd som anbefalte dem å innføre rødt nivå på de videregående skolene.

I tre runder har kontroll- og konstitusjonskomiteen etterlyst de faglige rådene som lå til grunn for beslutningen.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har blant annet understreket at både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ga uttrykk for at situasjonen var svært alvorlig og at det var usikkert om de anbefalte tiltakene var tilstrekkelig.

Svarene overbeviser derimot ikke Frølich.

– Så langt har vi ikke fått et eneste bevis for et eneste faglig råd som anbefalte rødt nivå i de videregående skolene.

Info Hva i alle dager er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?! Godt spørsmål. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en egen komité bestående av ulike stortingspolitikere som skal kontrollere at regjeringen følger de vedtak som Stortinget fatter. Komiteen kan også holde høringer på eget initiativ. Som hovedregel er alle politiske partier representert i komiteen med minst ett medlem hver. Komiteen velges for fire år av gangen, og ledes av en opposisjonspolitiker. Vis mer

– Loven er klar

Han viser til at det derimot er blitt kjent gjennom mediene at det var et ønske fra fagforeninger om rødt nivå i skolene.

– Her er smittevernloven helt klar: Ønsker og innspill fra fagforeninger er ikke å regne som faglige råd, sier Frølich, og slår fast:

– Høyre har derfor grunn til å tro at det var et brudd på smittevernlovgivningen. Den er helt klar på at for å innføre slike tiltak krever det faglige råd som anbefaler det.

KAN VENTE SEG EN INNKALLELSE: Helseminister Ingvild Kjerkol kan forberede seg på å bli innkalt til høring i kontrollkomiteen på Stortinget – med mindre regjeringen tar initiativ til en egen gransking først.

Over flere uker har kontrollkomiteen bedt om utfyllende informasjon fra regjeringen i saken. Tirsdag denne uken skal komiteen møtes. Frølich sier at Høyre har bestemt seg for å innkalle til høring i saken.

– Med mindre regjeringen før den tid beslutter å sette ned en egen kommisjon, eller varsler en fullgod gransking av saken, så vil vi åpen en full høring, ja, sier han.

Støre kan måtte stille

En høring vil blant annet involvere å kalle inn statsråder som har vært medvirkende på beslutningen til høring i kontrollkomiteen. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har det konstitusjonelle ansvaret for smittevernlovgivningen, og kan dermed vente seg en innkallelse.

Også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kan være aktuelle å invitere, opplyser Frølich.

Høyre-politikeren argumenterer for at det er viktig å ha en grundig gjennomgang av nedstengingen til regjeringen. Det for å avdekke eventuelle feil eller overtramp.

– Slik kan man unngår å gjøre eventuell feil igjen, dersom en likende situasjon skulle oppstå i fremtiden, sier han og beskriver de nå gjør som «kjernen i vår parlamentariske kontroll», minst tre ganger.

– Blir neppe riksrett

Kontrollkomité-bossen forteller at en høring kan få flere ulike utfall.

– Om man finner ut at det har vært lovbrudd så finnes det ulike grad av kritikk, og i ytterste grad mistillit. Teoretisk sett har vi også riksrett, men det er nok neppe aktuelt i denne saken, sier han tørt.

Frølich viser til at regjeringen har svart stortinget skriftlig at de har hatt faglig grunnlag for nedstengingen av skolene – men at han så langt ikke har sett dokumentasjon.

– Jeg skal ikke slå fast nå at de har feilinformert stortinget, men det er en av tingene vi må undersøke.

– Er det en mistanke om at fagforeningenes påvirkning av regjeringen har trumfet de faglige rådene?

– Det er et av spørsmålene vi må undersøke og få svar på. Det kan ikke være sånn at fagforeningers innspill presenteres som faglige råd, og trumfer de reelle faglige rådene.

– Står fritt til å innkalle til høring

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er fremlagt kritikken og planene til Frølich. Hun svarer på e-post via sin kommunikasjonsavdeling at regjeringen har besluttet at pandemihåndteringen skal evalueres utførlig.

«Koronakommisjonen skal som kjent se på perioden frem til 1. oktober 2021, men regjeringen har også sagt at det skal gjennomføres en ekstern, uavhengig evaluering av regjeringens samlende håndtering av koronapandemien også etter 1. oktober. Dette jobbes det med, og vi kommer tilbake til mandat og format når det er klart.»

Hun skriver videre:

«Når det gjelder den konkrete saken om rødt nivå i VGS, så har jeg i tre omganger gitt utførlige svar på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen står imidlertid fritt til å innkalle berørte statsråder til høring. Jeg merker meg at komiteleder mener det kan bli aktuelt å åpne for det i denne saken dersom det ikke opprettes en kommisjon/ekspertgruppe.»