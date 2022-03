TRAGEDIE: Ti personer og et ufødt barn mistet livet etter skredet i Gjerdrum 30. desember 2020.

Rapport: Uakseptabel høy risiko for kvikkleireskred

Ifølge den siste delrapporten til Gjerdrumutvalget er det uakseptabelt høy risiko for nye skred flere steder i landet.

– Mye er gjort, men det er ikke godt nok. Derfor foreslår utvalget nye grep, sier Inge Ryan, leder av Gjerdrum-utvalget.

Han foreslår at det opprettes en nasjonal handlingsplan for å forhindre kvikkleireskred, og legger vekt på at det blant annet er behov for bedre kartlegging og sikring av kvikkleiresoner.

– Kvikkleireskred kan unngås, står det i den seneste delrapporten, som understreker at forebyggende tiltak må iverksettes.

Utvalget trekker også frem at det anslagsvis bor rundt 2,8 millioner mennesker i områder der det kan være kvikkleire.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020 tok livet av ti personer og et ufødt barn.

Omfanget av kvikkleire er imidlertid ikke fullstendig kartlagt, kommer det frem av rapporten.

Ifølge rapporten er det identifisert om lag 1000 soner med høy risiko i de mer enn 2300 kjente kvikkleiresonene i Norge.

– Det er derfor behov for at kvikkleirerisikoen identifiseres og håndteres, står det i rapporten.

Utvalget understreker at man ikke kan eliminere all risiko, men peker på at dagens risiko er for høy.

– Utvalget mener at dagens risikobilde innebærer en større risiko enn det som kan aksepteres.

Info Gjerdrum-skredet Natt til onsdag 30. desember 2020 raste et område på 300 ganger 700 meter ut i Nystulia i Ask sentrum i Gjerdrum. Omtrent 1,35 millioner kubikkmeter kvikkleire ga etter og raste ut.

14 bygninger med 31 boenheter forsvant i skredet, og enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter.

En omfattende redningsaksjon ble satt i gang etter skredet. 13 personer ble reddet opp av rasgropen i løpet av de første timene.

Ti personer mistet livet. Flere av dem var savnet over lengre tid før de ble funnet omkommet. Den siste omkomne ble funnet 25. mars.

Ti personer ble skadd, en av dem ble betegnet som alvorlig skadd.

Over 1.000 personer ble evakuert fra hjemmene sine i etterkant av ulykken, og om lag 200 av dem kan ikke regne med å flytte tilbake, men må etablere seg i andre boliger.

Et ekspertutvalg ledet av Inge Ryan, som skulle granske ulykken, ble i etterkant satt ned av regjeringen. I en delrapport som ble lagt fram 29. september 2021, ble det slått fast at skredet skyldtes erosjon i Tistilbekken, nederst i Nystulia. Utvalget legger fram en offentlig utredning i mars der også ansvarsforhold skal drøftes.

I februar 2022 siktet politiet Gjerdrum kommune for manglende oppfølging av varsler i forkant av skredet. (Kilder: NTB og VG) Vis mer

Da utvalget la frem første del av rapporten sin i fjor, konkluderte de med at erosjon og manglende sikring av Tistilbekken var blant de utløsende årsakene for Gjerdrum-skredet like før nyttår i 2020.

I februar ble Gjerdrum kommune siktet for blant annet manglende oppfølging av varsler skredfare.

For å minske risikoen og føre til klarere ansvarsforståelse anbefaler utvalget at det innføres en ny naturskadesikringslov.

– Det foreslås innført en plikt for grunneier til å varsle kommunen dersom forhold på eiendommen tilsier at det er fare for naturskade, står det i rapporten.

Utvalget foreslår også at statens ansvar for å sikre at områder hvor det foreligger stor fare for naturskade blir utbedret.

Utvalget peker på en gjennomgang Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet for behovet mot flom og skred i 2021.

Ifølge utvalget fant NVE at vil det koste 85 milliarder kroner dersom «alle

bygg som er utsatt for flom, erosjon, skred i bratt terreng og kvikkleireskred skal sikres til samme nivå som kravene til nye bygg».

Når det kun gjelder kvikkleire er kostnaden anslått til å ligge mellom 7 og 22 milliarder kroner.