SIVILOMBUD: Hanne Harlem er Sivilombud.

Flertall på Stortinget: Sivilombudet skal få hemmelige dokumenter

Et flertall av partiene på Stortinget vil støtte et forslag som gir Sivilombudet mer innsyn i regjeringens interne dokumenter.

Av Eiliv Frich Flydal

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hensikten er å ivareta innbyggernes rettssikkerhet.

I fjor vedtok Stortinget en ny lov som hindrer Sivilombudet fra å kreve innsyn i regjeringsnotater, og i dokumenter direkte knyttet til dem.

Sivilombudet er underlagt Stortinget og skal sikre at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møtet med staten. Det arbeidet har blitt vanskeligere etter lovendringen, sa Sivilombud Hanne Harlem til VG i desember.

– Vi ser at statsforvaltningen har begynt å bruke unntaket, i innsynssaker rettet mot departementene, sa Harlem og kalte situasjonen «uheldig».

I etterkant fremmet Rødt et forslag om å endre loven for å gi mer innsyn.

– Vi vil gjenopprette den myndigheten som Sivilombudet har hatt til å kontrollere regjeringens maktutøvelse, sa Seher Aydar til VG.

Aydar er Rødts representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

FORSLAGSSTLLER: Aydar Seher (Rødt) står bak forslaget.

– Dette er en seier for rettssikkerheten og enkeltmennesket. Makten må kikkes i kortene når det er behov for det, sier Aydar etter at det er klart at det blir flertall for forslaget.

Ap: - Viktig med åpenhet

Nå får forslaget nok støtte på Stortinget til å vinne frem.

– For Arbeiderpartiet er det viktig med åpenhet og tillit til offentlig forvaltning. Da Høyre og de andre borgerlige partiene i fjor gikk i bresjen for å svekke Sivilombudets kontrollmulighet, så tok vi kraftig til motmæle. Arbeiderpartiet vil derfor gå inn for å gi Sivilombudet tilbake innsynsretten i regjeringens dokumenter, sier Lubna Jaffery (Ap) som er 1. nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Medlemmer av kontrollkomiteen Nils T. Bjørke (Sp) og Lubna Jaffery (Ap).

Innstillingen fra komiteen avleveres tirsdag neste uke.

– VG har gjennom sine saker vist hvordan Sivilombudet får mindre informasjon, og heller ikke har hatt mulighet til å vite hva de mangler. Dette er ikke bare en prinsipiell sak, det er også viktig og riktig å få ryddet opp i Erna Solbergs hemmelighold, sier Jaffery.

Også Senterpartiet er positive:

– Prinsippet i Rødts forslag vil vi støtte. Senterpartiet vil ha noen merknader om at en slik innsynsrett bare vil gjelde i særlige tilfeller, slik Harberg-utvalget allerede har skissert, sier medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Nils T. Bjørke (Sp) til VG.

– Spesiell status

Både Jaffery og Bjørke understreker at r-notater inneholder sensitiv informasjon og at terskelen for å begjære dem utlevert skal være høy. Sivilombudet kan ikke offentliggjøre dokumentene de får, men de skal ha innsyn for å kunne gjøre en vurdering.

– Regjeringsnotater har en helt spesiell status, og at det er et gode for demokratiet og landet at regjeringen kan drøfte saker på en ryddig måte som er bevart for ettertiden. Innsyn i slike regjeringsdokumenter bør derfor bare skje helt unntaksvis, og der det er helt nødvendig, sier Jaffery.

Også MDG stemte i fjor mot den lovendringen som Høyre, Frp, KrF og Venstre fikk gjennom.

finanspolitisk talsperson fra Lan Marie Nguyen Berg i MDG

– For at Sivilombudet skal kunne gjøre sin grunnlovsfestede jobb med å kontrollere forvaltningen, så må de selv få bestemme hvilke dokumenter de skal ha innsyn i. Sivilombudet skal ha tilgang til dokumentene de trenger for å ivareta borgernes rett til å etterprøve vedtak, og sikre at det ikke utøves urett. Det er en viktig sikkerhetsventil for at vi skal kunne kalle oss en rettsstat, sier finanspolitisk talsperson fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Partiet har ikke et eget medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men vil støtte forslaget når det kommer til Stortinget.

Også SV vil støtte forslaget, får VG opplyst fra kommunikasjonsrådgiver Runa Røed.