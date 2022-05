KLIMAUTSLIPP: USAs klimautsending John Kerry er fredag i Norge. Han jobber for å få fortgang i arbeidet med å bremse klimautslipp.

Kjemper for å få fart på det grønne skiftet: − Vi er ikke i rute

Ifølge FNs klimarapport haster det med å bremse klimakrisen. – Vi er ikke i rute, men vi kan komme dit, mener USAs klimautsending.

USAs klimautsending John Kerry er fredag i Norge. Han er med på feiringen av Klima- og miljødepartementet som fyller 50 år.

Da Klima- og miljøminister Espen Barth Eide introduserte Kerry for pressen, sa han at Kerry lenge har vært en god venn av Norge.

– Norge spiller en viktig rolle i alle saker som handler om klima. Jeg er dypt takknemlig for Norges engasjement, sier John Kerry da han møtte pressen i Oslo fredag.

John Kerry jobber for å overbevise verdensledere om å gå over til fornybar energi og kutte klimagassutslipp. Og gjerne raskere enn de allerede gjør.

Men det ser ikke ut som dette blir en enkel jobb.

Ifølge FNs klimarapport blir det grønne skiftet mer omfattende en antatt.

Innen tre år må toppen være nådd for verdens utslipp av klimagasser. Deretter må utslippene stupe, ifølge FNs klimapanel.

– Vi er ikke i rute, men vi kan komme dit, sier John Kerry under et foredrag i Oslo fredag.

OSLO: USAs klimautsending er fredag i Norge der han har holdt foredrag og hatt samtaler med landets ledere.

Energikrisen: USA vil hjelpe

Prisene på olje og gass har skutt i været etter at Russland invaderte Ukraina. Sanksjoner har stoppet eksporten av fossilt brensel fra Russland til europeiske land.

Samtidig har land som Norge økt produksjonen for å møte etterspørselen på olje og gass. Også USA produserer mye olje og gass.

– Vil dere hjelpe Europa med å bli uavhengig av russisk fossilt brensel i fremtiden?

– Ja, president Biden er veldig klart på at han skal hjelpe Europa. Forhåpentligvis blir det kortsiktig, men ja, vi er absolutt forberedt på å gjøre det vi kan for å hjelpe Europa å bli uavhengig av russisk gass, sier Kerry.

Kerry forteller at USA henter opp olje og gass med en forståelse om at det er nødvendig å holde økonomien gående her og nå, samtidig som landet omstiller seg mot grønn energi.

– Vi forstår at dette er en overgangsprosess over de neste åtte-ti årene. Vi streber etter å redusere klimagass med 50 til 52 prosent innen 2030, sier Kerry.

KLIMA: John Kerry var tidligere forsvarsminister under president Barack Obama. Nå er han president Joe Bidens klimautsending.

Vil fremskynde det grønne skiftet

Klimautsending John Kerry skal være i Oslo fra fredag til lørdag. Så skal han videre til London.

Kerry og myndighetene i landene han besøker, snakker om hvordan de kan samarbeide for å fremskynde det grønne skiftet.

Under et foredrag fredag forteller Kerry at dette er ikke noe land kan gjøre hver for seg, alle må samarbeide.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier fredag at Norge vil gjøre enda mer for å bremse klimautslipp.

– Norge er forpliktet til å gjøre vår del, og vi har faktisk blitt enige i dag om å forbedre vårt samarbeid om å hjelpe andre land til å få i gang sin egen omstilling, sier Barth Eide.

50 ÅR: I forbindelse med Klima- og miljødepartementets jubileum kom USAs klimautsending John Kerry til Norge.

Forslag til ny klimalov

John Kerry mener viljen og teknologien for å snu klimakrisen finnes. Men i hjemlandet hans han politikken sette en bremser for arbeidet.

President Joe Biden flyttet inn i Det hvite hus med store planer for bekjempe klimaendringene. Før han trakk tidligere president Donald Trump seg fra klimaforhandlingene.

Nå vil Biden forsøke å innføre en ny klimalov, men det er usikkert om den går gjennom i kongressen.

Den nye loven inkluderer flere milliarder nye skattedollar.