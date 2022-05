SKJERMBILDE: Eva Lill Økland kommer ikke til å kutte ut skjermen helt, men begrense bruken, sier hun til VG. Her med Hedvig og Alva på armen.

Null skjermtid for de minste: − Lettere sagt enn gjort

Dropp all skjermtid til de minste barna, råder Helsedirektoratet. – Umulig, sier firebarnsmor Eva Lill Økland.

Av Monica Flatabø

Hun har fire barn under fire år.

Mandag kom det nye rådet fra Helsedirektoratet som fikk hele hverdagskabalen til familien til å velte:

Barn under to år bør holdes vekk fra skjermen, og at de opp til fem år bør ha maks én times skjermtid om dagen.

– Det er lettere sagt enn gjort, sier Eva Lill Økland.

– Det er enkelt å sitte på et kontor og gi råd. Men jeg klarer ikke å se hvordan vi skal få til hverdagen, uten å ty til skjerm innimellom, sier firebarnsmoren.

TRAVELT: Eva Lill Økland og mannen Espen har fire barn under fire år. Her er Johan, Liv Julie, Hedvig og Alva.

Hun og mannen har én fireåring, én toåring og ett tvillingpar på ett år i hus. Særlig ettermiddagene kan by på kaos - når de eldste kommer hjem fra barnehagen. Firebarnsmoren synes det er vanskelig å se for seg en skjermfri tilværelse akkurat de timene der.

– Så klart det høres fornuftig ut å droppe skjerm helt – i teorien, sier hun.

– Men er det ikke bedre å ta en time out på skjerm, enn å gå i tottene på hverandre om ettermiddagen når alle er lei og slitne?

– Dessuten ser jeg ikke for meg hvordan jeg skal la de eldste barna mine se på skjerm, men ikke de yngste, slik som Helsedirektoratet råder oss til. De yngste barna vil jo så klart gjøre akkurat det samme som storesøsknene.

POPULÆRT: – Alle barna er opptatt av skjerm, sier Eva Lill Økland. – Men vi begrenser bruken.

Mandag la Helsedirektoratet fram nye råd om fysisk aktivitet og stillesitting. De er basert på råd Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med i 2019 og 2020, men som er tilpasset noe til norsk kontekst.

– Et viktig poeng for oss er at skjermen ikke bør brukes som barnevakt, fordi det å sette barna foran en skjerm slik at de passiviseres over lengre tid, ikke er gunstig, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB da han la frem de nye rådene – se faktaboks:

Info Rådene fra Helsedirektoratet * Barn under to år bør holdes vekk fra skjermen. * Barn opp til femårsalder bør ikke se på skjerm mer enn én time om dagen. * Barn i alderen ett til fem år bør få tre timer fysisk aktivitet om dagen. * Barn mellom 6 og 17 år bør ha én times fysisk aktivitet om dagen. Vis mer

Det er Eva Lill Økland helt enig i.

– En skjerm kan aldri erstatte oppmerksomhet og omsorg fra foreldrene. Men jeg føler meg ikke som en dårlig mor, selv om jeg lar sønnen min slappe av og «sone ut» med litt Peppa Gris etter barnehagen. Han trenger den tiden for seg selv, etter en lang dag med mye lek og aktivitet. Og vi trenger den tiden til å lage middag.

HENTET: Fire barn på vei hjem etter henting i barnehage.

Også helgemorgenene kan starte med skjerm. Når de yngste barna våkner grytidlig, får de lov til å se på Barne-TV på mobilen frem til klokken nærmer seg syv.

– Det er helt nødvendig for oss, hvis vi skal fungere som foreldre for barna våre resten av dagen.

– Men ellers er vi så klart opptatt av en balanse. Vi plasserer ikke barna våre foran tv-en i timevis og er opptatt av å ha et bevisst forhold til skjermbruk.

SENT: Hva med alle de barna som i mange år allerede har blitt heldigitalisert gjennom barnehage og skole? Hvor var Helsedirektoratet da? spør tobarnsfar Christer Veland Aas.

Tobarnsfar Christer Veland Aas fikk også med seg de nye rådene fra Helsedirektoratet. Han er pappa til to jenter på åtte og tolv år.

Veland Aas er provosert fordi han mener rådet kommer altfor sent.

– I årevis har barna mine har hatt pad istedenfor bøker i skolen, fordi myndighetene har bestemt at skolen skulle være heldigital. Jeg har kjempet for at de skulle få beholde bøkene, men det nyttet ikke.

– Nå sitter til og med småbarn med pad i barnehagen – fordi myndighetene mener det er så viktig å digitalisere dem. Hvor var Helsedirektoratet da? Og snakker ikke skolemyndighetene og helsemyndighetene sammen? sier Veland Aas.

Han jobber selv innen IT, beskriver seg selv som «superdigital» og mener det er feil av myndighetene å skyve ansvaret for barns skjermtid tilbake på foreldrene nå.

– Jeg tror jeg ikke det er realistisk for småbarnsforeldre å forby skjerm totalt. Skjermer er overalt. Dessuten trenger ikke skjermer i seg selv være negativt. Det kan også være noe aktivt og lærerikt, hvis man bruker dem riktig.