Rekordstort tilbud til bøndene: 10,15 milliarder kroner

Bøndenes krav er 11,5 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Støre-regjeringen tilbud er 10,15 milliarder kroner.

Ifølge regjeringen legger tilbudet opp til et inntektsløft i 2023 på om lag 30.000 kroner per årsverk, beregnet ut fra tilbudet i fjorårets oppgjør. Kravet fra bøndene var 100.000 kroner i årslønnsvekst.

I tillegg kommer staten bondeorganisasjonene i stor grad i møte på å dekke økte kostnader i år og neste år.

Det er Viil Søyland, ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet og statens forhandlingsleder, som presenterer statens tilbud.

Det er på rekordhøye og historiske 10,15 milliarder kroner.

– Statens tilbud er høyt i år, sier Søyland.

Bøndene: Ikke fornøyde

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag er også til stede på pressekonferansen.

Bondelaget er ikke fornøyde med tilbudet fra staten.

– Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft, sier Gimming.

– For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft.

Uenige om størrelsen

Bondeorganisasjonene på sin side sier at det sammenlignbare tilbudet er på 8,9 milliarder kroner.

– Nå skal vi lese tilbudsdokumentet nøye, det er omfattende. Oppgjøret i år er komplisert, sire Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Han sier at tilbudet er en start på en helt nødvendig snuoperasjon for bøndene.

Rekordstort krav

Samlet krever bøndene 11,5 milliarder kroner for å dekke økte kostnader og tette inntektsgapet mellom dem og andre grupper i samfunnet:

2,4 milliarder kroner i kompensasjon for høye kostnader i 2021 og ut 2022.

5,6 milliarder til kostnadsdekning i 2023, mens resten går til inntektsheving: 3,5 milliarder kroner.

En rekke Sp-ordførere og Ap-ordførere har denne uken krevd at regjeringen gir et godt oppgjør til bøndene.

– Situasjonen er helt ekstraordinær. Både for matprodusentene, regjeringen og Senterpartiet sin del: Nå må staten levere et jordbruksoppgjør som ligger nær kravet, sa Sp-ordfører Ivar Kvalen til VG onsdag.