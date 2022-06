Bar-skytingen: Mats (32) røsket pistolen ut av hendene til gjerningsmannen

Mats (32) kaster seg over gjerningsmannen og får hendene på pistolen. Herman (25) roper at folk må trekke seg unna. «Jeg hadde ikke tid til å være redd»

Yasmin Sfrintzeris

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Klokken 01.13 natt til lørdag går Mats (32) ut fra puben Eilefs Landhandleri for å møte noen venner et annet sted i Oslo.

Bare noen få meter lenger opp i gaten har Zaniar Matapour (43) avfyrt flere skudd.

Mats har ikke hørt skuddene inne på puben. Men idet han tar opp telefonen for å sjekke hvor han skal gå, hører han det første smellet.

Han begynner å filme.

– Dra hjem! Dra hjem! Dra hjem, roper en tydelig mannestemme.

Det er Herman (25) som desperat forsøker å evakuere folk fra området.

Nå går det på instinkt – slik han er trent til i jobben i Forsvaret. «Jeg må bidra», tenker Herman.

– Jeg vet jeg har autoritet i stemmen. Men når folk faktisk hører etter ... det er litt fint å se den treningen fungere, sier han til VG.

Så smeller det igjen.

– Ut! Ned mot Karl Johan. Gå, gå, roper Herman.

Mats ser flere personer løpe etter en mann i gul T-skjorte mot Kristian IVs gate.

– Jeg hører at de roper «ta’n, ta’n», så jeg prøver å putte telefonen i lommen og småjogger bort til dem, sier han.

Mats er usikker på situasjonen. Skal han blande seg inn i et gjengoppgjør?

Matapour blir taklet i bakken. I spetakkelet avfyres et siste skudd.

Da Mats kommer nærmere, hører han en som bestemt roper «ta pistolen».

Så skjer det meste på autopilot.

– Da den beskjeden kommer ... Det føles veldig bestemt og rasjonelt, sier Mats.

Han kaster seg ned og får tak i løpet, samtidig som han holder over Matapours hånd på skjeftet på pistolen. Han klemmer hardt rundt.

– Fokuset mitt er bare å ha den pistolen i hånden. Alt annet er uviktig. Han holder så hardt, og jeg holder så hardt over ham. Jeg prøver bare å presse løpet og munningen ned mot bakken og håper den ikke går av, sier han.

Sammen med vektere og andre sivile holder Mats gjerningsmannen nede og forsøker å vrikke pistolen ut av hendene hans. De konsentrerer seg om å holde ham i ro.

Mats husker en som roper «få den jævla pistolen vekk» og prøver skyve på den for å få den løs.

Men Mats holder fast. Lenge, føles det som.

– Plutselig kjenner jeg at taket hans løsner litt. Da river jeg pistolen til meg. Jeg går midt ut i veien med pistolen i hånden og hører noen rope «slipp pistolen». Jeg tror det var flere som ropte samtidig, forteller han.

Mats skvetter litt til og legger pistolen ned på bakken. Han hever hendene i været.

– En vekter desarmerer pistolen og tømmer magasinet ned på bakken. Jeg blir overrasket over hvor mange kuler som ligger strødd, sier han.

Mats aner ikke hvor lang tid det har gått.

– Følte du deg utrygg på noe tidspunkt?

– Nei. Jeg hadde ikke tid til å være redd. Jeg vet ikke ... jeg var «på jobb». Jeg skulle gjøre det, sier Mats.

Herman (25) har brukt store deler av fredagen på festival og fest med kompiser.

Da Matapour begynner å skyte mot Per på Hjørnet, spiser Herman nattmat noen meter unna i Kristian IVs gate.

– Da hører jeg den velkjente lyden fra skytebanen. Jeg hører først ett skudd og tenker det er gjengrelatert. Jeg tenker «ett skudd er vådeskudd, flere skudd er rettet», sier han.

Det kommer mange skudd.

Herman beskriver skuddlydene som målrettet først. Så tilfeldig inn i folkemengden.

Han løper mot skuddene.

– Jeg hører vennen min skrike: «Du går ikke mot der de skyter». Men jeg snur meg og roper «du bli der» tilbake. Her må jeg gjøre jobben min, forteller han.

Herman ser mannen i den gule T-skjorten spurte nedover veien med en gjeng bak seg. Herman løper etter.

– Da stopper jeg opp et halvt sekund og tenker «nå kan du også bli skutt». Men så tenker jeg «nei, fuck it. Jeg må gjøre noe».

Da basketaket mellom Matapour og de sivile oppstår, forsøker Herman å roe ned situasjonen.

– Jeg tenker at mange kommer til å være ekstremt uenig i det jeg sier, men jeg ber folk om å slutte å slå fordi det er kontroll på ham og han ligger nede, sier han.

Herman vil hindre at andre blir skadet i basketaket, eller at gjerningsmannen kommer seg fri, forteller han.

– Samtidig ønsker jeg å få folk vekk herfra, sier han.

– Jeg måtte holde hodet kaldt og tenke på det jeg hadde trent på.

Flere står og filmer spetakkelet. Andre er nysgjerrige på hva som skjer.

Våpenet er fortsatt i hendene på gjerningsmannen.

Herman frykter et vådeskudd mot personer i skuddlinjen.

– Jeg får dem til å komme seg vekk og går litt ut i veien. Det er flere som har en «freeze»-reaksjon. Jeg får dem ut av det og ber dem komme seg hjem.

Etter hvert kommer politiet til.

Herman viser forsvars-ID til politiet og sier han kan bidra med det politiet trenger. Politiet ber ham bli i området, forteller han.

– Jeg bestemmer meg for å holde vakt, og stiller meg i veien for folk som er nysgjerrig, sier han.

Da politiet har fått kontroll på Matapour og området, begynner Herman å se seg rundt.

Nå berømmer han politiet for jobben de gjorde på stedet og responstiden.

To dager etter angrepet tar Mats en ny tatovering. Seks hjerter i regnbuens farger preger nakken hans. Det siste hjertet er blankt og knust.

Han beskriver seg selv som en vanlig fyr som kan være litt uforsiktig, men som det som regel går bra med til slutt.

– Jeg hadde flaks. Jeg tror det var bra at jeg var der, men jeg tror også noen andre kunne gjort den jobben. Jeg tror ikke det er så spesielt.

Flere har kalt Mats en «helt» etter han var med på å stoppe gjerningsmannen. Mats selv synes det er litt vanskelig.

– De som løp etter ham først, skjønte hva som skjedde. Så i mine øyne er man mye mer helt når man vet faren ved det. Jeg føler meg ikke som noen helt på noen måte, for jeg gikk bort til noe jeg ikke helt skjønte hva var, sier han.

Mens han ligger oppå gjerningsmannen og forsøker å få pistolen løs, tenker Mats at han også må hindre eventuelle angrep på gjerningsmannen.

– Jeg tenkte på det. Han fortjener jo noe, men det er ikke vår jobb å utlevere straff, sier han.

– Det var viktig for deg at han ikke ble utsatt for vold eller skade unødig?

– Ja, jeg ante jo ikke hva som hadde skjedd ennå. Og nå i ettertid, når jeg vet hva som har skjedd, synes jeg heller ikke det hadde vært riktig.

Da VG møter Mats fem dager etter angrepet, vokser blomster- og regnbuehavet utenfor utestedet Eilefs fortsatt.

Han er tilbake på stedet for tredje gang.

Midt i intervjuet avbryter en kvinne:

– Unnskyld, er du en av dem som var med på å stoppe gjerningsmannen? spør Ingunn Eilertsen.

Hun blir blank i øynene når hun roser og takker Mats for innsatsen.

– Dere reddet mange liv, sier hun.

Mest av alt er Mats imponert over de første som løper etter Matapour:

– Det som er viktig for meg å si, og en av hovedgrunnene til at jeg har lyst til å dele dette: Jeg må skryte av de, hvor imponerende jeg synes det er at de tok det valget. De løper etter en fyr de akkurat har sett skyte og drepe. De så ham med våpen i hånden, og de løper etter, sier han og fortsetter:

– Jeg er stolt av meg selv for å ha handlet som jeg gjorde, men jeg vet ikke om jeg hadde gjort dét. De løp etter en fyr med pistol i hånden. Det er så vilt.

– Når innså du alvoret?

– Kanskje en halvtime etterpå. Jeg visste at han hadde ett våpen og trodde han hadde skutt med det. Derfor ble jeg så overrasket da vekteren tømte kulene ut, det var så mange.

På hotellet der politiet samler alle vitnene, blir Herman sittende alene.

– Da tenkte jeg at det dummeste jeg gjør nå, er å sitte alene, sier han.

Han går bort til noen og spør om han kan sette seg der.

– Så svarer Mats «ja, ja, ja». Jeg spør Mats hva hans rolle var. Og så går praten. Han er en ekstremt omsorgsfull person, sier Herman.

Det er første gang de to møtes. Selv om de minutter tidligere var med på å stoppe gjerningsmannen, kan de ikke huske å ha sett hverandre der.

Tilfeldigvis skal begge på samme musikkfestival i Oslo dagen etter.

Der møtes de igjen der for å drikke noen øl og se konserter sammen.

De snakker varmt om hverandre og håper å møtes igjen. Gjerne med flere av de sivile som fikk kontroll på gjerningsmannen.

– Jeg vil skryte av Mats. Han hadde så fokus. I min verden gjorde han en mye bedre jobb enn jeg gjorde, sier Herman.