BYGDA: Ida Ystmark (20) har flyttet fra Oslo til Volda for å studere. Hun trives godt med å bo på bygda, men kjenner også på forskjellene med å bo der.

Studentene overrasket: − Usikker på hvordan man skal kle seg

Flere tusen unge har nå flyttet til nye steder i landet for å studere. Det kan føre til et kultursjokk: – Et underkommunisert tema, sier sosialantropolog.

Publisert: Nå nettopp

Ida Ystmark (20) flyttet fra Oslo til Volda på Sunnmøre for å studere journalistikk i midten av august. Hun opplever flere positive forskjeller ved å bo i en mindre bygd.

I Oslo har hun ikke hatt noe særlig kontakt med naboer, men her har hun kontakt med alle.

– Det gjelder både studenter og befolkningen. Jeg skulle løpe rundt Rotevatnet, og det føltes helt naturlig å spørre en lokal om stien gikk helt rundt. Befolkningen er åpen og du kan slå av en prat med damen bak kassen uten at det føles rart, sier hun, og legger til:

ÅPNE: Ida Ystmark er journalistikkstudent og flyttet til Volda for en uke siden, men legger allerede merke til at befolkningen er mye mer åpne.

– Jeg tror det har noe med at de generelt er mer åpne her, man er vant med at naboen kjenner naboen, når du går langs veien er det mer naturlig at noen smiler til deg enn det hadde vært i Oslo.

Hun kan forstå at mange studenter kan få et kultursjokk av å flytte til en mindre bygd.

– Men så langt har ikke jeg følt på det.

Derimot har hun har følt på usikkerhet rundt hvordan man skal kle seg.

– Jeg blir litt usikker på hvordan man skal kle seg – fordi i Oslo er man vant med at det er så mange mennesker og alt er så akseptabelt, men man tenker mer over det her fordi det er mindre, forteller hun.

Nordmenn tror de er like andre nordmenn

Professor i sosialantropologi ved OsloMet, Thorgeir Kolshus, sier at nordmenn som får kultursjokk i Norge er et underkommunisert tema.

– Vi liker å snakke om oss selv som kulturelt homogene eller som veldig like, og at kulturforskjeller nærmest var noe som dukket opp med innvandringen på 70-tallet.

Han sier det er flere ting som er forskjellig fra ulike steder i Norge. Det er kystkultur, innlandskultur og forskjell mellom øst og vest, nord og sør.

– Det er lett å tro at alt er likt. Forventningene om at alt skal være likt, gjør at kultursjokket blir så stort, sier han.

Han sier man kan få mye av det samme sjokket som når man flytter utenfor Europa og bruker Bergen som eksempel. Der er det kanskje mer vanlig å si ting rett ut, mens i Oslo er det ifølge Kolshus mer vanlig å pakke ordene inn.

PROFESSOR: Thorgeir Kholshus er professor i sosialantropologi ved OsloMet.

– Når Oslo-studenter flytter ut, eller når studenter kommer til Oslo, blir de preget av de sosiale kodene som det stedet de befinner seg i.

Det er lettere å finne en plass på småsted-miljøer. I hovedstaden er det lett å forsvinne i mengden, forteller han.

– Å bare være student holder ikke hvis du er student i Oslo og ikke har noen venner her fra før. Det krever mer innsats for å få et nettverk og en omgangskrets i Oslo, sier han og legger til:

– På småsteder er det å være en student en etablert rolle du i stor grad kan tre rett inn i. Men store steder er det noe du må fylle med innhold selv, sier han.

Klima kan også påvirke: Er været dårlig og man er vant med å være inne når det regner, kan det føre til at man isolerer seg mer enn andre som er vant med dårlig vær.

TRIVES: Joakim Feet Wold (19) har flyttet fra bygda Gausdal til Trondheim. Han føler at han kan være mer seg selv i studentbyen.

Joakim Feet Wold (19) har flyttet til Trondheim for å studere årsstudium i sosiologi. Han kommer fra bygda Gausdal, nord for Lillehammer.

I en uke har han bodd i studiebyen, og han føler allerede en frihet.

– Gausdal er et mye mindre sted, man kjenner mange flere og det er mindre som er «lov». På bygda er det mye traktor og man skal være en spesiell type, mener han.

Han sier det er vanskelig å skille seg ut.

– Det er mye vanskeligere å gå i andre klær eller å være annerledes på bygda enn i byen, sier han, men legger til:

– Jeg er veldig fornøyd og takknemlig med å ha vokst opp på bygda, men det er noe annet med mulighetene og mangfoldet i byen. Jeg føler jeg bare er én av mange, og kan gjøre mer hva jeg vil uten å tenke på hva folk vil tenke om meg eller janteloven.

Han har laget en TikTok-bruker der han ønsker å hjelpe folk for å få et bedre liv:

Like utfordringer som utlendinger

– Mange av utfordringene utlendinger har når de flytter til Norge er veldig like for folk fra Tromsø som kommer til Trondheim eller til Bergen, sier forfatter Julien S. Bourrelle.

Han er grunnlegger av Mondå Forlag som har utgitt flere bøker om skandinavisk kultur. Gjennom prosjektet har han jobbet med hundrevis av nordmenn og andre utlendinger som har delt erfaringer.

NORSK: En av tegningene som ligger i boken.

– Når vi drar langt vekk, er vi innstilt på at ting skal være veldig annerledes. Det er en slags beskyttelsesmekanisme som vi ikke har skrudd på når vi er i Norge, fordi vi regner med at alt er likt. Da er det lettere å få en trøkk.

Bourrelle mener det spesielt kan være utfordrende for de som flytter fra småplasser til store byer.

– De som kommer til å slite mest er de som har vanskelig for å involvere seg i ting. Selv om det ofte er folk som kommer fra mindre steder som kan slite, siden der trenger du ikke alltid å ta det initiativet.

MANGE LAND: Forfatter Julien S. Bourrelle har bodd i seks ulike land, lært seg språkene og prøvd å integrere seg i samfunnet for å forstå hvordan befolkningen kommuniserer.

Han trekker frem sosiale grupperinger vi har i Norge. Når alle allerede har sine venner, kan det være vanskelig å komme inn i et miljø i den nye plassen man flytter til.

Fadderuken er derfor veldig viktig.

– Organiserte aktiviteter er avgjørende for alle vennskap senere i livet. Det ser man i mye større grad i de skandinaviske landene enn resten av verden, forteller Bourrelle.

NORDMENN: Slik blir nordmenn beskrevet på fylla i boken.

Han har bodd i seks ulike land. Der har han jobbet med å integrere seg i samfunnet og undersøkt hvordan befolkningen kommuniserte. I tillegg lærte han seg språkene.

Erfaringen her til lands var annerledes.

– I Norge var det vanskeligst å bli invitert. Man måtte være i en organisert aktivitet for å skaffe venner.

SOSIALE BOBLER: I Norge mener Bourrelle at vi har ulike sosiale bobler, der det er vanskelig for andre å slippe inn.

En rapport fra Status Ung, som kom ut i mai, viste at over fire av fem unge hadde følt seg ensomme i løpet av de 12 siste månedene. Det kan være knyttet til pandemien, men det kan også være vanskelig å få venner.

VG har snakket med andre studenter som forteller at de synes det var en overgang å flytte til større byer. Ei skriver blant annet at hun hele livet har bodd på en plass der alle kjenner alle, og at hun aldri har følt på å være ensom eller alene. Det ble derfor en stor overgang da hun flyttet til en større by.

– Selv om det var mange jeg kjente som allerede bodde i denne byen, følte jeg på det å ikke ha noen å møte på dagtid eller dra sammen med til arrangementer, skriver studenten som ønsker å være anonym.

Hun ble sittende mye alene inne. Det endte med at hun dro hjem, siden ensomheten ble for stor.

Bourrelle synes både utlendinger og nordmenn burde tenke annerledes når de flytter til en ny by. Det er løsninger – nemlig å jobbe frivillig, begynne på en aktivitet man liker, eller bli medlem i studentmiljø for å kunne trives.

– Da skaper du nye sosiale bobler, sier han.