BURGER PÅ PAPP: Slik så burgeren ut på hvit papptallerken før den ble spist – på Café Sulten, Superland badeland på Quality Hotel i Sarpsborg.

Setter pris på sommeren: Burger til 185 kroner

Barn blir ofte sultne når de bader. Men både matlyst og betalingslyst sank da pappaen oppdaget prisen på 185 kroner for en burger med ost på Superland badeland i Sarpsborg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VGs lesere fortsetter å tipse oss om priser de synes er i drøyeste laget på varer og tjenester i sommer.

Etter 1. juli gikk en hel haug med matvarer opp i pris. Men også strøm, drivstoff, overnatting, reiser og servering har ofte et prisnivå i sommer som får folk til å sperre øynene opp.







Akkurat det skjedde med pappa Jarl Rehn-Erichsen fra Ramnes i Vestfold, som var på sommertur med barn til Superland/Badeland på Quality Hotel Sarpsborg i Viken nylig.

Han hadde lest en av VGs saker i sommer om prishopp og prisnivå.

– Ga 185 kroner for denne lekre burgeren på Superland/Badeland i Sarpsborg, skriver Rehn-Erichsen – ikke uten en viss ironi i bruken av adjektivet «lekre».

SKAPER SULT: Bading og aktivitet fører ofte til sultne og tørste barn og voksne. Bildet er fra Badeland på Quality Hotel i Sarpsborg fra 2015.

– Man blir jo sulten i løpet av en dag med lek og moro i bassengene. Det er mulig å kjøpe mat i Cafe Sulten der. Jeg hadde sett flere som spiste burger og chips, så det ville jeg også ha. Bestilte burger, men uten tomat. Ble overrasket da jeg fikk en ren burger uten annet tilbehør enn litt ost på toppen. Det var heller ikke chips, bemerker familiepappaen.

Han synes 185 kroner er altfor høy pris på det produktet han fikk servert.

– Prisen var 185 kroner. Det er minst 100 kroner i overpris, synes jeg. Egentlig fikk jeg bare en svett karbonade i et flatt burgerbrød til nesten 200 kroner, karakteriserer Rehn-Erichsen.

Forsvarer prisen

VG skrev tidligere i juli om Munchs kafé i Åsgårdstrand, Vestfold. Der må en kunde ut med 90 kroner for en flaske brus og 75 kroner for en lokal smultbollevariant.

Les også: Flere saker om prishoppene

Statistisk sentralbyrå sin nylig publiserte oversikt over prisøkninger, viser at hotell- og restaurantbransjen hadde den nest høyeste prisveksten siste år – med drøyt ni prosent. (Se tabellen under)

Assisterende avdelingsleder Sahide Zahiri på Superland badeland ved Quality Hotel i Sarpsborg, mener 185 kroner er en riktig pris på burgeren de selger.

– Det er den prisen vi må ta for å dekke kostnadene vi har til råvarer og drift av tilbudet her. Det er også mulig å få tilbehør som ost, tomat, løk, agurk og salat i burgeren til samme pris, sier Zahiri til VG.

– VG har fått reaksjoner på at prisen på 185 kroner er for drøy?

– Det er det vi må ta for dette produktet. Meg bekjent har vi ikke fått andre reaksjoner på denne prisen, svarer Zahiri.

Hun viser til at Café Sulten har hatt denne prisen på burgeren en stund, og det foreligger ingen planer om prisendring.