Totalt 24 fornærmede etter Kongsberg-angrepene

KONGSBERG (VG) 24 personer har status som fornærmet etter angrepet i Kongsberg.

Onsdag er det to uker siden Espen Andersen Bråthen (38) gikk til angrep med pil og bue utenfor og inne på Coop Extra i Kongsberg, før han glapp for politiet og kom seg ut via en av butikkens nødutganger.

På veien legger Bråthen fra seg eller mister buen, men han fortsetter ferden nedover Hyttegata.

I løpet av den neste halvtimen dreper han fem tilfeldige personer med to stikkvåpen. Flere er drept i eget hjem.

– Etterforskningen har så langt avdekket 24 fornærmede. Av disse er fem drept, tre fysisk skadet og 16 er utsatt for ulike hendelser som vi skal finne frem til i etterforskningen, sier politiinspektør Per Thomas Omholt under en pressekonferanse om Kongsberg-drapene onsdag.

Omholt sier samtidig at de ikke kan utelukke at antallet vil bli høyere.

Hypotese: Våpen kjøpt på internett

Bråthen hadde tre ulike våpen med seg på drapsraidet i Kongsberg; en bue med piler og to stikkvåpen.

Politiet mener nå at disse trolig er kjøpt på internett.

– Den sterkeste hypotesen er at disse er kjøpt på nettet en stund tilbake i tid, sier Omholt.

Han sier at de ikke kommer til å identifisere de to stikkvåpnene noe nærmere, fordi Omholt mener at politiet ikke kan se at det er et allment behov for at disse opplysningene skal ut.

– Når han har kjøpt våpen, har betydning i forhold til dette med forberedelser, men vi vil ikke si noe konkret om når de er kjøpt.

Omholt sier at politiet har fått et bedre bilde av hvilke tanker Bråthen har hatt i dagene før angrepet.

– Hypotesen om at han har gjort seg enkelte tanker før handlingene i dagene før har ikke blitt svekket. Vi mener at han gjort seg tanker om dette i dagene før.

– Kan ikke se at han har gjennomført konvertering

Politiets hovedhypotese er at Kongsberg-siktede var psykisk syk under angrepet. I forkant av massedrapene var Bråthen godt kjent hos både politi, PST og helsevesen.

Bråthen la i 2017 ut en video på Youtube, hvor han blant annet uttalte at han var muslim og at han var en budbringer.

Omholt sier at de så langt ikke har klart å se at Bråthen har gjennomført konvertering.

– Det er etterforskning som fortsatt pågår, og vi holder fortsatt hypotesen åpen. Siktede har gjort undersøkelser rundt konvertering, men vi kan ikke se at det er gjennomført konvertering.

Vil se på historikken til Bråthen

Omholt forteller at etterforskningen fremover vil dreie seg som siktedes historikk, men sier også at han ikke ønsker å kommentere på detaljer rundt tidligere lovbrudd eller besøksforbud.

– Vi ønsker ikke at dette skal farge vitners forklaringer, sier han.

VG skrev tirsdag at Bråthen tidligere har blitt anmeldt av Coop, og at også Kiwi-butikken, som ligger like i nærheten, tidligere har bedt om besøksforbud mot den drapssiktede mannen. Han har også hatt et besøksforbud mot sine egne foreldre.

– Siktedes historikk, særlig kontakt han har hatt med helsevesenet er et av politiets fokusområder nå.

– Vi ønsker å kartlegge siktedes mentale helse, se om han har gjort forberedelseshandlinger og hvilke holdninger han har hatt før hendelsene denne onsdagen, sier Omholt videre.

Han forteller at de nå har fått et bedre bilde av planlegging og tanker den siktede har hatt før drapene, og at det har vært tema i de fem avhørene som har blitt avholdt med ham til nå.

Avklarer tilregnelighet

Flere av Bråthens barndomskamerater har uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

Det er uklart hva slags helsehjelp Bråthen har fått gjennom årene, men Statsforvalteren undersøker det gjennom en tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg.

Det vil også bli gjennomført en full rettspsykiatrisk undersøkelse av ham for å avklare hvorvidt han var strafferettslig tilregnelig eller ikke da drapene fant sted.