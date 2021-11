BER IKKE FOR KLIMATOPPMØTET: Frp-leder Sylvi Listhaug mener kirken ikke bør involvere seg i klimapolitikken ved å kringkaste bønner om klimatoppmøtet.

MDG-politiker skrev forbønn for klimatoppmøtet

Kirken ber for klimatoppmøtet i Glasgow. Bak en av to ferdigformulerte bønner står en MDG-politiker fra Kristiansand. Frp-leder Sylvi Listhaug liker det slett ikke.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

«Vi ber for din verden, Gud, vår skaper og opprettholder – for alt som klimakrisen truer med å ødelegge og for alle som rammes av klimaendringene.(...) Kom med fred til alle som tynges av klimaangst og sorg over ødeleggelsene vi har bidratt til. Herre, forbarm deg,» -heter det i et utdrag fra forbønnen som er spesialskrevet til norske gudstjenester så lenge klimatoppmøtet pågår.

Forbønnen er skrevet av bønnetekstforfatter og MDG-representant i Kristiansand bystyre, Hildegunn Marie Tønnesen Seip.

Den er gjort tilgjengelig for norske menigheter blant annet via den norske kirkens nettsted.

I forbønnen bes også alle med lederansvar om å ta miljøkrisen på alvor og gjøre sitt beste for å ta vare på skaperverket.

«Vi ber spesielt for utsendingene til klimatoppmøtet, om visdom og handlekraft og godt samarbeid», formulerer Seip.

SKRIVER BØNNER: Hildegunn Marie Tønnesen Seip er tekst- og forbønnforfatter og MDG-politiker.

Hun har også tidligere skrevet en egen bok med kristne bønner om bærekraft og klima.

Sylvi Listhaug, som selv er kristen, har ingen sans for at kirken skal involvere seg i klimatoppmøtet med egne spesialskrevne bønner.

– Det virker som om kirken er mer opptatt av å drive sosialistisk politikk enn å drive med teologi. At medlemmer i MDG skriver tekster for den norske kirke sier egentlig det meste. Det er ikke rart svært mange føler kirken er mer en politisk aktør enn noe annet, sier Listhaug til VG.

Hun legger til at hun ikke synes det er det minste rart at tallet på kirkegjengere går stadig nedover.

KRITISERER KIRKEN: Frp-leder Sylvi Listhaug mener hun representerer mange kirkegjengere som synes kirken har fått en politisk slagside.

– Jeg vet det er mange på ulike sider av politikken som ikke har noe til overs for at kirken er blitt såpass politisk at du ikke kan gå på en gudstjeneste uten å høre at norsk oljepolitikk er et problem eller at vi må ta imot flere flyktninger, illustrerer Listhaug.

Hun tror det siste eksempelet på kirkelige politiske ytringer innpakket i bønn, er egnet til å gi mange skyldfølelse.

– Det ser ut som vi skal gjøre botsøvelse, en form for selvpisking, hvor nordmenn skal føle skam og skyldfølelse fordi våre forfedre har bygd et så fantastisk land. Det skal vi ikke skamme oss over men være stolte over, fortsetter Listhaug.

Lys i verden

Hildegunn Marie Tønnessen Seip ser ingen grunn til at menighetene skal holde en storpolitisk hendelse som klimatoppmøtet unna gudstjenester, prekestoler og kirkerom.

– Det er en del av kirkens oppdrag å være et lys i verden. Det har vi en plikt til i de store spørsmålene, sier Seip til VG.

– Kan bønnen få et preg av at du er politiker for Miljøpartiet De Grønne?

– Nei, jeg bidrar med dette som troende. På samme måte har jeg skrevet bønner i Bærekraftsboken. Jeg opptrer ikke partipolitisk når jeg skriver bønner. Dette blir skrevet ut fra en kristen sammenheng på et overordnet nivå, svarer Seip.

– Jag etter vind

I forbønnen er det også tatt inn en setning som kan tolkes i retning av en omtale av vindkraft. Men det var ikke hensikten, i følge forfatteren.

«Gud, vi kjenner ditt skaperverk sukke under vekten av vårt jag etter vind,» - bør heller tolkes som et signal om at mennesker lever et liv med for mye stress, streben og jag etter materielle verdier, ifølge Hildegunn Marie Tønnessen Seip. «Jag etter vind» er også et bibelsk uttrykk hentet fra Forkynnerens bok i Det gamle testamentet.

Forbønnen avsluttes med: «Se i nåde til oss og hjelp oss å vende om, selv når endringene koster».

BISKOP: Olav Fykse Tveit er preses blant norske bisper.

Omvendelse

Sylvi Listhaug lar seg provosere. Hun liker slett ikke at kirken inkluderer formuleringer om en klimapolitisk omvendelse i forbønnen ovenfor, og kringkaster disse til menigheter landet rundt.

– Det synes jeg ingenting om. Jeg mener kirken burde holde seg unna politikk.

– Tar du selv med Klimatoppmøtet og den norske delegasjonen der i dine egne bønner mens møtet pågår i Skottland?

– Nei, men jeg ønsker dem selvsagt lykke til, svarer Frp-lederen.

Seip, som har skrevet forbønnen, svarer at hun mener klimaspørsmålet er mer enn politikk.

– Det kan virke som Listhaug glemmer at klimakrisen ikke bare er politisk, men også en etisk og eksistensiell utfordring. Derfor angår den kirken, legger Seip til.

BLIR BEDT FOR: Statsminister Jonas Gahr Støre og de mange andre deltagerne på klimatoppmøtet i Glasgow blir bedt for i mange kirker og trossamfunn denne helgen.

Preses og talsperson for biskopene, Olav Fykse Tveit, var ukjent med at forbønn-forfatter Hildegunn Marie Tønnessen Seip var politiker for MDG. Men han forsvarer innholdet i forbønnen.

– Det var ukjent for meg at den som skrev forbønnen om klimatoppmøtet hadde bakgrunn fra MDG. Samtidig må det gå an å ha et partipolitisk engasjement og være en aktiv troende og medlem i en menighet, sier Tveit.

– Du er ikke redd for å støte ut folk som Listhaug med bønner som kan tolkes som politiske ytringer?

– Kirken er ikke et partipolitisk organ. Det ser ut som om Sylvi Listhaug tolker våre bønner inn i en spesifikk politisk sammenheng. Det er ganske spesielt. Dette handler jo om livet for oss alle, for våre barn og barnebarn, og allerede nå for dem som er mest sårbare, svarer Tveit.

Han har også selv skrevet en bønn for deltakerne på klimatoppmøtet som blir brukt i kirkene denne helgen.