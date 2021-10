Disse tre er savnet i Tokagjelet i Hardanger

TOKAGJELET/NORDHEIMSUND (VG) Til tross for stor leteinnsats gjennom natten og i morgentimene, er det fortsatt ikke gjort noen funn av de tre savnede og antatt omkomne.

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) fra Askøy kommune som er savnet etter at en båt ble tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger. I tillegg er hunden Leo, som skal ha vært i båten , også savnet.

Det opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag klokken 12.

Siden 21.30-tiden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon etter at en innringer meldte til politiet at tre personer i en båt skal ha blitt tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger.

Siden har søket fortsatt for fullt. Mandag kveld markerte hunder i et område i vannet like ved der politiet tidligere hadde gjort funn av en båt og klær.

Etter et resultatløst søk i vannet, ble det klart at søket gikk over til leting etter antatt omkomne.

– Fokuset vårt er fremdeles å finne de tre savnede personene. Det har gått spå lang tid at det er liten eller ingen sjanse for å finne de i livet. Gjennom natten nedskalerte vi operasjonen, opplyste innsatsleder Svein Valland Laupsa på pressekonferansen.

INNSATSLEDER: Svein Valland Laupsa sammen med politistasjonssjef på Norheimsund Terje Sperrevik.

Har gjort nye observasjoner

Ifølge innsatslederen har redningsmannskaper tirsdag gjort nye observasjoner ved fossen som de tre savnede trolig har falt utfor.

– De observasjonene gjør at vi skal dit for å gjøre søk. Det er høy vannstand og vi må hele tiden ivareta sikkerheten til de som skal gjennomføre søket, sier innsatslederen.

Han forteller at forholdene er bedre å jobbe enn de var i går, mandag. Politiets hypotese er fortsatt at de tre har havnet utfor fossen og har forsvunnet nedover elven.

BRATT: Politiets hovedteori er fortsatt at de tre savnede har falt utfor et stup på 15 meter i Tokagjelet i Hardanger.

Klokken 11.30-tiden meldte VGs reporter på stedet at det fortsatt er mannskaper fra elveredningsgruppen til Røde Kors i Tokagjelet. De har sikret seg i fjellveggen nedenfor veien som går langs elven, og tar seg sakte ned mot strykene like nedenfor den 15 meter høye fossen.

Været i området er skiftende mellom lett regn, sol og tunge regnbyger.

Ordfører: – Ta vare på hverandre

Ordfører i Askøy kommune Siv Høgtun (H), der de tre savnede er hjemmehørende, var også til stede på pressekonferansen der navnene til de savnede ble offentliggjort.

– Nå som vi har fått frigitt navnene kommer det enda nærmere oss. Det er nok mange på Askøy som vil kjenne dem. Nå vil jeg oppfordre alle sammen til å ta vare på hverandre, sa ordføreren under pressekonferansen.

ORDFØRER I ASKØY: Siv Høgtun (H).

Hun understreket også kommunen vil sørge for å ta vare på de pårørende og berørte i tiden fremover.

– Vi åpner to kirker og oppfordrer alle med behov om å komme dit, fortsatte Høgtun, før hun takket politiet og letemannskapene for «utrolig innsats under ekstreme forhold».