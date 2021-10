Her glipper det for Støre: − Visste det måtte komme!

Det ble tungekrøll for Norges nye statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han barket sammen med forgjengeren Erna Solberg (H) i spørretimen i Stortinget onsdag.

Av Oda Leraan Skjetne

Fra klokken 10 er det nemlig duket for Stortingets muntlige spørretime. Der får opposisjonen, fra KrF og Venstre til Høyre og Frp, mulighet til å stille Støre til veggs om dagsaktuelle saker.

Først ut var tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Og da gikk det litt i kluss for vår nye statsminister, i en diskusjon om forvaltning av oljefondet.

- Det er en enstemmighet i dette hus som jeg synes statsministeren… nei.. Representanten, sier Støre, og det bryter ut latter i salen.

– Jeg visste den måtte komme, ler Støre, henvendt mot stortingspresidenten, før han presiserer at Solberg nå er representant for Hordaland.

Solberg utfordret Støre på et intervju han har gitt til avisen Financial Times, der han kaller oljefondet et politisk verktøy.

Solberg mener dette er å gi et nytt signal, etter at Stortinget tidligere enstemmig har slått fast at målet med fondet er langsiktig avkastning - ikke å være et politisk instrument.