Kommuneoverlege Tove Røsstad mener at kommunen er bedre rustet til å tåle et høyere smittetrykk nå enn tidligere, på grunn av høy vaksinedekning.

Trondheim kommune anbefaler munnbind igjen

Men de innfører ikke en lokal forskrift med munnbind-påbud eller andre mer inngripende tiltak.

Det kommunen nå gjør, er å anbefale bruk av munnbind på offentlig sted hvor du ikke kan holde en meter avstand.

– Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man blir sittende eller stående tett på hverandre over litt tid, skriver kommuneoverlege Tove Røsstad i en pressemelding.

De påpeker at smitten er spredd over de fleste aldersgrupper, men at elever i videregående skole dominerer, med 26 prosent av de smittede. Elever i barneskolen har 21 prosent, mens dem over 65 har 6 prosent.

– Knapt 2 prosent av de totalt påviste koronatilfellene forrige uke var i barnehager, påpeker kommunen.

– De fleste smittede vet hvem de er smittet av. Viktigste smittearena er fortsatt i hjemmet, men skolen har også blitt viktig smittearena i løpet av de siste ukene. Cirka 20 prosent har ukjent smittekilde slik at det er også sirkulerende smitte i samfunnet som ikke er kjent, skriver kommuneoverlegen i et notat til formannskapet i kommunen.

Merk: VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

Trondheims kommuneoverlege mener de kan tåle et høyere smittetrykk enn før, på grunn av vaksinedekningen. Men påpeker at betydelig smittespredning kan være krevende for bemanning i kommunen.

– Vi ser at de fleste beboere som blir smittet i sykehjem, ikke utvikler alvorlig sykdom. Vi ser imidlertid at også vaksinerte voksne, både yngre og eldre, kan bli ganske syke med høy feber over flere dager, skriver hun i notatet til formannskapet.

Økende innleggelser og smitte

Det er ikke bare i Trondheim at pilene peker oppover. Antall corona-innlagte i Norge var mandag på høyde med nivået fra april.

Hovedstaden har ikke lokale tiltak, men Tromsø har gjeninnført meteren.

Alta har også opplevd høy smitte, men har som Trondheim kun gått ut med anbefalinger så langt.

– Vi oppfordrer til at voksne begrenser antall nærkontakter på fritid. Generelt for alle holde seg hjemme med sykdom og test ved luftveissymptomer. Tiltak iverksatt er påbud av munnbind blant de som jobbet i de kommunale helseinstitusjonene som har direkte kontakt med sårbare grupper, samt for besøkende på sykehjem, påpeker ordfører Monica Nilsen i Alta.